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    29 января 2018

    Конкурс Google Lunar Xprize завершился без победителя, хотя ещё есть шансы на продолжение: Конкурс Google Lunar Xprize больше не будут продлевать

    20:5047

    Первый запуск ракеты Falcon Heavy должен состояться 6 февраля : Falcon Heavy совершит свой первый полёт 6 февраля

    20:3159

    Сканер отпечатков пальцев у смартфона Meizu 15 Plus расположится на боковой грани: Появились изображения и фото смартфонов Meizu 15 Plus и Meizu 15

    19:5614

    В США опасаются, что китайцы могли воспользоваться уязвимостями Meltdown и Spectre: Компания Intel сообщила о Meltdown и Spectre китайским партнерам раньше, чем правительству США

    19:2059

    Skagen Falster — умные часы с Android Wear и минималистичным дизайном: Умные часы Skagen Falster стоят от 275 долларов

    19:154

    LG Display будет поставлять Sony гибкие дисплеи OLED: Оснастив новые модели экранами OLED, Sony рассчитывает укрепить позиции на мировом рынке смартфонов

    18:5231

    В Европе будут доступны варианты смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, рассчитанные на две карточки SIM: Анонс Samsung Galaxy S9 и S9+ ожидается 25 февраля на мероприятии Mobile World Congress 2018

    16:4349

    В 2022 году будет выпущено 188 000 самоуправляемых грузовиков и автобусов, полагают эксперты Tractica : Большегрузные грузовики и микроавтобусы проложат дорогу другим категориям

    16:2719

    Аналитики DRAMeXchange ожидают, что в этом квартале мобильная память DRAM продолжит дорожать: По сравнению с прошлым кварталом цены вырастут на 3%

    15:5113

    Sharp и Universal Display расширили соглашение о доступе к технологии и материалам OLED: Финансовые и другие подробности соглашения не разглашаются

    15:3410

    Чипсеты Nokia ReefShark предназначены для базовых станций 5G: По оценке производителя, Nokia ReefShark утраивает пропускную способность соты

    15:096

    Oppo патентует смартфон со складным экраном: Особенностью разработки является элемент, обеспечивающий подвижное соединение двух половин устройства

    14:126

    Galaxy S9 и S9+ могут стать самыми дорогими смартфонами в истории Samsung: На эту тему высказываются также определенные сомнения

    12:5232

    Данные с трекеров активности раскрыли местоположение военных баз США: ПО Strava раскрыло расположение военных баз США

    12:4462

    Аналитик Минг-Чи Куо считает, что самый доступный смартфон Apple текущего года будет самым продаваемым: iPhone X Plus получит аккумулятор ёмкостью около 3400 мА·ч

    12:2422

    Microsoft закрывает инсайдерскую программу для ОС Windows 10 Mobile: Более никаких обновлений для Windows 10 Mobile не будет

    12:1525

    Единственным флагманским смартфоном, который должны представить на MWC 2018, может оказаться Galaxy S9: Смартфоны Xiaomi Mi 7, Huawei Р20 и LG G7 могут представить уже после выставки MWC 2018

    12:156

    Опубликованы кодовые названия разных версий и цвета смартфона Huawei P20: Роланд Куандт утверждает, что следующий флагманский смартфон самой успешной на данном рынке китайской компании будет называться не Huawei P11

    12:025

    Планшет Huawei MediaPad M5 оснащен аккумулятором емкостью 4980 мА•ч: Huawei MediaPad M5 должен сменить на рынке модель Huawei MediaPad M3

    11:349

    Блок питания XFX XTi-1000W имеет сертификат 80 Plus Titanium : Блок питания XFX XTi-1000W оснащен модульной кабельной системой

    09:2727

    Анонс камеры Fujifilm X-H1 ожидается 15 февраля: Поставки камер Fujifilm X-H1 начнутся в марте

    09:1420

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