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    15 января 2018

    Видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti также появятся в виде вариантов Max-Q: В рамках концепции Max-Q выйдут видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    20:472

    Смартфоны Apple заняли два места в списке самых продаваемых аппаратов в Китае: В Китае самым популярным в 2017 году был Oppo R9s

    20:3358

    MediaTek MT8695 — первая 12-нанометровая однокристальная система для компактных медиаплееров с поддержкой 4K: MediaTek представила SoC MT8695 и MT8516

    19:487

    Qualcomm QCC5100 — линейка однокристальных систем для беспроводных гарнитур нового поколения : Qualcomm представила SoC QCC5100

    19:272

    Google купила компанию Redux, которая предлагает использовать экраны смартфонов вместо динамиков: Google купила Redux

    18:5010

    15 лет Prestigio: компания заинтересовалась системами ИИ: В 2018 году компания займется системами искусственного интеллекта

    17:3813

    Meizu продала в 2017 году 20 млн смартфонов, ухудшив результат 2016 года на 10%: Компания продает свою продукцию в 40 странах мира

    17:2613

    Умные АС есть у каждого шестого американца: 34% владельцев колонок утверждают, что они стали меньше использовать свои смартфоны

    13:14108

    Xiaomi выбрала партнеров для первого публичного размещения акций: В 2017 году Xiaomi существенно перевыполнила план по продажам, а в этом году компания должна выйти на рынок смартфонов США

    13:01

    Смартфон Samsung Galaxy On7 Prime (2018) получит более качественную фронтальную камеру: На первый взгляд, главным отличием новинки станет фронтальная камера

    12:5311

    TCL представит три смартфона Alcatel на этой неделе: Их будут объединять полноэкранные дисплеи с соотношением сторон 18:9

    12:41

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию FCC: Samsung подтвердила, что анонс новинок ожидается на MWC 2018 в конце февраля

    09:4455

    Смартфон Asus ZenFone 5 Lite получит шестидюймовый экран и SoC Snapdragon: Анонс линейки ZenFone 5 ожидается в конце февраля на Mobile World Congress 2018

    09:374

    На CES 2018 Apple общалась с поставщиками по поводу гарнитуры дополненной реальности: Гарнитура дополненной реальности Apple, по слухам, появится на рынке не раньше 2019-2020 годов

    09:023

    Huami вышла на рынок ценных бумаг США: Xiaomi планирует провести первую публичную продажу своих акций во второй половине 2018 года

    08:459

    Samsung запатентовала смартфон с экраном, который имеет вырез в верхней части: Samsung патентнует много концептов, которые так и остаются просто идеями на бумаге

    08:3380

    Новый флагманский смартфон Sony получит дисплей OLED: Трендом этого года должны стать полноэкранные дисплеи OLED, оснащенные встроенным дактилоскопическим датчиком

    08:0747

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