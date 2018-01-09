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    9 января 2018

    Автомобильный навигатор Garmin Speak Plus, поддерживающий Alexa, совмещен с видеорегистратором: Garmin Speak Plus стоит 230 долларов

    22:275

    MediaTek MT5598 — платформа для UltraHD SmartTV с поддержкой HDR и кадровой частоты 120 Гц: MediaTek MT5598 поддерживает UltraHD Blu-ray

    21:5020

    Micron и Intel прекращают совместную разработку NAND : Совместная разработка и выпуск памяти 3D XPoint продолжатся

    21:2515

    В твердотельных накопителях Crucial MX500 используется 64-слойная флэш-память 3D TLC NAND производства Micron : Объем твердотельных накопителей Crucial MX500 достигает 2 ТБ

    21:073

    Pico PI226 — самый маленький ПК в ассортименте Zotac: Компьютер работает под управлением Windows 10

    20:5410

    Компания Seagate за минувший квартал отгрузила накопители суммарным объемом 88 ЭБ: Компания завершила квартал, располагая 1,7 млрд долларов

    20:1615

    Платформа глубокого обучения LG DeepThinQ призвана ускорить разработку новой продукции: Платформа LG DeepThinQ работает на принципах искусственного интеллекта

    19:112

    Компании Samsung приписывают намерение начать выпуск смартфонов со складным экраном в ноябре: Представитель южнокорейской компании не стал комментировать эти сведения

    18:33112

    Микросхемы Toshiba TC35680FSG и TC35681FSG соответствуют спецификации Bluetooth 5.0: Микросхемы предназначены для устройств IoT, потребительской и промышленной электроники

    18:05

    Помимо самой маленькой флэшки объемом 1 ТБ, компания Western Digital представила еще несколько столь же интересных новинок: Три устройства, включая упомянутый накопитель, представлены под маркой SanDisk

    17:496

    Быстрые зарядные устройства USB теперь можно будет отличать по логотипу: Зарядки USB Fast Charger поддерживают функцию Programmable Power Supply (PPS), описанную в спецификации USB Power Delivery 3.0

    17:336

    Внешний SSD Patriot EVLVR подключается по интерфейсу Thunderbolt 3: Максимальный объем памяти Patriot EVLVR составляет 1 ТБ

    17:301

    D-Link анонсирует выпуск беспроводных маршрутизаторов AX6000 и AX11000, соответствующих спецификации IEEE 802.11ax: Оснащение AX6000 и AX11000 включает порт Ethernet 5 Гбит/с

    16:504

    Роутер D-Link DIR-2680 оснащен встроенным антивирусом McAfee: Роутер D-Link DIR-2680 соответствует спецификации IEEE 802.11ac

    16:3411

    Kingston Nucleum — концентратор 7-в-1, подключаемый к порту USB-C: Продажи Nucleum в США уже начались

    16:052

    Компьютер в усиленном исполнении Aaeon Boxer-6640M оснащен девятью сетевыми портами : Компьютер Aaeon Boxer-6640M размерами 264,2 x 96,4 x 186,2 мм весит 4,5 кг

    15:401

    SanDisk показала самый маленький в мире флэш-накопитель объемом 1 ТБ с разъемом USB-C: Накопитель можно использовать не только с компьютерами, но и со смартфонами, работающими под управлением операционной системы Android

    15:286

    По оценке Samsung, операционная прибыль компании в четвертом квартале 2017 выросла на 64%: Финансовый отчет компании будет опубликован до конца месяца

    15:199

    Низкопрофильная механическая клавиатура Tesoro Gram XS появится в продаже в конце месяца: Клавиатура Tesoro Gram XS показана на CES 2018

    15:036

    Apple инвестирует $820 млн в LG Innotek, чтобы обеспечить стабильные поставки фронтальных камер для iPhone и iPad: Система трехмерного сканирования лиц пользователей Face ID, которая дебютировала в iPhone X, должна появиться в новых смартфонах и планшетах компании Apple

    14:3513

    Обновление, выпущенное Microsoft для устранения уязвимости Meltdown, парализует ПК на процессорах AMD: Распространение обновления на системах с процессорами AMD приостановлено

    14:2878

    LG увеличит объем поставок больших панелей OLED вдвое за пару лет: Наращивание темпов производства обеспечат инвестиции в китайские производственные линии

    14:261

    3D-карта Galax GeForce GTX 1070 Ti HOF не будет разогнана производителем: Конструкция системы охлаждения 3D-карты Galax GeForce GTX 1070 Ti HOF включает три вентилятора

    14:081

    В планшетном компьютере Lenovo Miix 630 используется SoC Qualcomm Snapdragon 835: Lenovo Miix 630 работает под управлением Windows 10 S, но пользователям будет предоставлена возможность перейти на Windows 10 Pro

    14:0028

    Настольное клиентское устройство HP t310 G2 моноблочной компоновки получило экран с очень узкими рамками: Клиент, в котором используется технология Teradici PCoIP, совместим с виртуальными рабочими средами VMware и Amazon

    13:58

    Камера Panasonic Lumix DC-GH5S ориентирована на профессионалов кино- и видеопроизводства: Разрешение камеры Panasonic Lumix DC-GH5S равно 10,2 Мп

    13:3323

    Xiaomi выпустила умный женский термометр: Устройство поступит в продажу 31 января по цене 20 долларов

    13:2218

    CES 2018: Intel продемонстрировала летающий автомобиль Volocopter: Volocopter оснащен системой навигации, а также баллистическим парашютом на случай критической ситуации

    13:129

    Объем памяти внешнего SSD Toshiba XS700 составляет 240 ГБ: Toshiba XS700 использует для подключения порт USB-C

    12:59

    Продажи моноблоков показали рост после трёхлетнего спада: Рынок моноблоков вернулся к росту

    12:5331

    Аналитики считают, что Xiaomi могут оценить в $200 млрд в ходе первой публичной продажи акций:

    12:5119

    В клавиатуре Tesoro Gram TKL используются переключатели Tesoro Agile : На рынке клавиатура Gram TKL появится в текущем полугодии

    12:50

    Elgato представила хаб Thunderbolt 3 Mini Dock: В продажу новинка поступит весной 2018, цена пока не сообщается

    12:401

    Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018) получил дисплей Super AMOLED, но его разрешение очень невелико: Представлен смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

    12:3910

    В этом году будет отгружено более 3 млрд устройств с поддержкой Wi-Fi: Организация Wi-Fi Alliance поделилась прогнозом на 2018 год

    12:351

    Гарнитура HTC Vive Pro получила экраны с повышенным разрешением, собственные наушники и адаптер Vive Wireless Adaptor: HTC представила гарнитуру Vive Pro

    12:265

    AT&T в последний момент передумала продавать смартфоны Huawei: Сделка между Huawei и AT&T сорвалась

    12:066

    Свежее изображение смартфона Xiaomi Redmi Note 5 демонстрирует новый дизайн : Даты выхода у смартфона пока нет

    12:0214

    Представлен телеобъектив AF-S Nikkor 180-400mm F/4E TC1.4 FL ED VR : Его продажи должны начаться в марте по цене $12300

    11:5747

    Спортивные умные часы No.1 F6 имеют степень защиты IP68: Эти часы являются полноценным фитнес-трекером

    11:464

    Wi-Fi Alliance анонсирует WPA3: Соединение Wi-Fi должно стать более защищенным

    11:1311

    Под маркой HyperX представлены первые в мире модули памяти DDR4, синхронизирующие подсветку по инфракрасному каналу: Модули HyperX Predator DDR4 RGB совместимы с системами подсветки Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync

    10:5010

    Gigabyte показала материнскую плату Aorus Gaming 7 WiFi на чипсете X470: Aorus Gaming 7 WiFi официально представят только в апреле

    10:452

    Android Nougat наконец-то обошла по распространённости Lollipop, а Android Oreo всё ещё не набрала даже 1% рынка: Android Oreo занимает лишь 0,7% рынка

    10:1516

    Слухи утверждают, что Google уже тестирует русский язык для голосового помощника Assistant: Google Assistatn вскоре может заговорить на русском

    10:0017

    Ноутбук-трансформер HP Spectre x360 15 (2018) оснащается процессорами Intel Kaby Lake-R и Kaby Lake-G: HP Spectre x360 15 (2018) оценивается в США в $1370 за базовую версию

    09:5519

    MSI обновила ноутбук GT75VR Titan и игровой мини-ПК Trident 3 Arctic: GT75VR Titan получил новый модуль беспроводной связи, а Trident 3 Arctic - новые процессоры и видеокарту

    09:501

    GoPro рассматривает вариант продажи себя: Компания GoPro может быть продана

    09:3012

    Acer представила 65-дюймовый игровой монитор Predator Big Format Gaming Display: Монитор Acer Predator Big Format Gaming Display вышел в рамках инициативы Nvidia BFGD

    09:0011

    Facebook закрывает один из своих проектов, связанных с искусственным интеллектом: Facebook закрывает ассистент Facebook M

    08:45

    Представлен бренд Google Pay, но это не то, что вы могли подумать: Google объединяет Android Pay и Google Wallet в бренд G Pay

    08:305

    Whirlpool выпустит приложение, которое позволит управлять бытовой техникой посредством Apple Watch: Часы Apple Watch скоро смогут управлять бытовой техникой Whirlpool

    08:0010

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