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    24 января 2018

    Камера в усиленном исполнении Fujifim XP130 оценена в $230: Камера не боится пыли, выдерживает погружения на глубину до 20 м и падения с высоты до 1,75 м

    22:1822

    По прогнозу Netscribes, рынок «цифровых игр» в 2022 году превысит 270 млрд долларов: Наибольшим сегментом рынка названы мобильные игры

    20:138

    Новый смартфон Apple с ЖК-экраном не будет поддерживать 3D Touch: Смартфон iPhone с ЖК-дисплеем лишат 3D Touch

    20:0957

    В SSD Intel 760P используется флэш-память TLC 3D NAND производства Intel и контроллеры Silicon Motion SM2262: Накопители Intel SSD 760P предложены объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ

    19:3334

    Водоблок Thermaltake Pacific M4 отводит тепло от процессора и регуляторов питания на плате Asus TUF X299 Mk I: Основание водоблока изготовлено из меди и никелировано

    19:063

    Во второй половине года Apple может выпустить новый 13-дюймовый ноутбук. Возможно, это будет MacBook Air нового поколения: Apple готовит новую модель MacBook

    18:5451

    Представлен компактный дрон DJI Mavic Air: Продажи должны начаться 28 января

    18:5017

    Подразделение Radeon Technologies Group компании AMD возглавил бывший генеральный директор мобильного подразделения Nvidia: Radeon Technologies Group возглавил Майк Рэйфилд

    16:4324

    Ещё один автомобиль Tesla попал в аварию из-за «автопилота»: Tesla Model S попала в ДТП из-за ошибки «автопилота»

    16:2574

    SoC MediaTek Helio P70 в тесте AnTuTu не сильно уступает Snapdragon 835: SoC MediaTek Helio P70 набрала в AnTuTu 157 000 баллов

    16:1214

    Qualcomm оштрафовали в Европе почти на 1 млрд евро: По мнению регуляторов, Qualcomm платила Apple за отказ от продукции других производителей

    16:0916

    MSI Vortex W25 — самая тонкая настольная рабочая станция: Рабочая станция MSI Vortex W25 оснащена новыми CPU Intel

    16:009

    Умная акустическая система Apple HomePod появится в продаже 9 февраля: Apple HomePod можно будет заказать уже послезавтра

    13:1467

    В новой версии ПО Photoshop появился инструмент выделения Select Subject, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта: Инструмент Select Subject в Photoshop облегчит процесс выделения объектов

    13:0423

    Japan Display представила прозрачный сенсорный датчик для сканеров отпечатков пальцев: Japan Display показала прозрачный сканер отпечатков пальцев

    12:5011

    Самый доступный из новых смартфонов Apple 2018 года получит экран JDI разрешением 2160 х 1080 пикселей: Самый дешёвый из новых iPhone может получить экран диагональю 6 дюймов, а не 6,1 дюйма

    12:2492

    Оболочку EMUI 8.0 получат девять смартфонов Honor, но не для всех это означает получение Android Oreo : Honor 8 не получит Android Oreo, но получит функции EMUI 8.0

    12:145

    Партнёр Apple, занимающийся производством сапфирового стекла, подал на купертинцев в суд: Apple получила очередной иск в суд

    11:5439

    На системных платах ASRock J4105-ITX и J4105B-ITX установлены процессоры Intel Celeron J4105 (Gemini Lake): Типоразмер системных плат ASRock J4105-ITX и J4105B-ITX — mini-ITX

    11:488

    У гибридных процессоров Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G будут существенные отличия в частоте GPU: Появились изображения коробок настольных APU Ryzen

    11:3410

    Lenovo 100E — ученический ноутбук с полноценной Windows 10, который стоит менее 200 долларов: Lenovo представила доступные ученические ноутбуки

    11:2330

    Samsung Display уменьшает объем инвестиций в производство панелей OLED: Одной из причин, по которым Samsung Display решила снизить объем инвестиций в производство панелей OLED, является не столь высокий спрос на iPhone X, как ожидалось

    10:4815

    Представлены твердотельные накопители Samsung 860 Pro и 860 Evo : В накопителях Samsung 860 Pro и 860 Evo используется флэш-память с объемной компоновкой V-NAND

    10:3465

    Смартфоны Elephone U и U Pro поддерживают карты памяти емкостью до 1 ТБ: К сожалению, подобные заявления в данный момент остаются на совести Elephone, так как таких носителей еще нет в продаже

    10:164

    Ветеран игровой индустрии Фил Харрисон стал вице-президентом Google: Большую часть своей карьеры он занимался игровыми платформами

    09:432

    Android 8.1 показывает скорость доступных сетей Wi-Fi: Google продолжают расширять функциональность операционной системы

    09:3419

    MSI готовит четыре видеокарты линейки Armor на базе GPU AMD Radeon RX 570 и RX 580: Новинки примерили систему охлаждения Armor MK2

    08:4015

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