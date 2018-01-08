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    8 января 2018

    Гибридный компьютер HP Envy x2 будет выпущен в варианте на процессоре Intel Core: Компьютер HP Envy x2 на процессоре Intel Core может считаться прямым конкурентом модели Microsoft Surface Pro 4

    20:2924

    Платформа Aurora Innovation для беспилотных автомобилей будет основана на SoC Nvidia Xavier : Nvidia объявила о сотрудничестве с Aurora Innovation

    20:157

    Мини-ПК Asus Chromebox 3 получил процессор Intel Core восьмого поколения: Asus представила мини-ПК Chromebox 3

    20:02

    Моноблок Asus Vivo AiO V272 получил CPU Core i7 восьмого поколения и 3D-карту GeForce MX150: Asus представила пару новых моноблоков

    19:537

    Одноплатный компьютер Asus Tinker Board S стоит $80: Конкурент Raspberry Pi стал дороже

    19:418

    Однокристальная система Nvidia Xavier содержит 20 тензорных блоков и состоит из 9 млрд транзисторов: SoC Nvidia Xavier оказалась ещё более производительной, чем сообщалось ранее

    19:3714

    Часы для бега Garmin Forerunner 645 Music со встроенным проигрывателем поддерживают систему бесконтактных платежей Garmin Pay: Цена Forerunner 645 Music равна $450

    19:174

    Щедрость Apple относительно дешёвой замены аккумуляторов в смартфонах iPhone имеет важное условие: Apple уточнила детали касательно дешёвой замены аккумуляторов в iPhone

    19:0970

    Линзы Asus Bezel-Free Kit позволяют объединить три монитора в единую «бесшовную» панель: Asus представила необычный комплект Bezel-Free Kit

    18:458

    В 2017 году число активных пользователей устройств Fitbit перевалило за 25 млн : Интерес к браслетам для занятий физкультурой сохраняется

    18:33

    Начались продажи компьютеров Planet Gemini, напоминающих КПК Psion: На выпуск Planet Gemini было собрано более 1,2 млн долларов

    18:0446

    AnTuTu опубликовал десятку самых популярных мобильных SoC 2017 года: Лидирует однокристальная система Snapdragon 835

    17:245

    2017 год стал для HTC худшим за последние 13 лет: Оборот в декабре составил около 136 млн долларов, что оказалось на 29% меньше, чем было в ноябре

    17:119

    Доход AUO за 2017 год превысил 11,5 млрд долларов, увеличившись за год на 3,6%: За 2017 год компания AUO отгрузила более 280 млн панелей

    16:55

    SSD начального уровня Toshiba RC100 обеспечивают скорость записи до 1130 МБ/с: Максимальный объем памяти Toshiba RC100 составляет 480 ГБ

    16:4511

    Мониторы HP F-series: диагонали от 21,5 до 27 дюймов и поддержка AMD FreeSync: В серию мониторов HP F-series вошло 5 моделей

    16:152

    Интерактивная офисная доска Samsung Flip WM55H может работать в портретной или ландшафтной ориентации: Устройство установлено на подставке на колесиках, высота которой регулируется

    15:241

    Первый в мире коммерческий смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев покажут 10 января: В этом году будет интересно наблюдать за противостоянием систем трехмерного сканирования лиц пользователей и подэкранных дактилоскопических датчиков

    15:0423

    DJI Ronin-S — стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер: Органы управления стабилизатором и камерой расположены на рукоятке

    14:536

    Опубликована новая фотография включенного смартфона Samsung Galaxy S9: Также на экране смартфона видно приветствие, которое отображается при первом включении и настройке устройства

    14:4928

    AMD представила дискретные мобильные 3D-карты Vega, но не раскрыла практически никаких подробностей: GPU Vega появятся в дискретных мобильных адаптерах

    14:262

    LG Electronics предполагает, что 2017 год стал для нее рекордным в плане объема продаж: Финансовый отчет компании будет опубликован до конца месяца

    14:202

    Анонс LG G7 ожидается в марте, а в продажу смартфон поступит в апреле 2018: Рыночное название модели LG G7 должно быть другим

    14:126

    В смартфоне Sony Xperia L2 используется та же платформа, что и в прошлогодней модели, зато ёмкость аккумулятора выросла: Представлен бюджетный смартфон Sony Xperia L2

    14:10

    Стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 для смартфонов стоит значительно меньше оригинала: В продажу новинка поступит 23 января

    14:0011

    Представлены смартфоны Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra: Основой смартфонов Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra служит однокристальная система Snapdragon 630

    13:4910

    Мини-ПК Intel NUC семейства Hades Canyon оснащаются процессорами Kaby Lake G с GPU AMD Vega: Intel NUC8i7HNK c процессором Core i7-8705G оценен в $800, модель NUC8i7HVK с процессором Core i7-8809G дороже - $1000

    13:4520

    Голосовой помощник Alexa появится на ПК с Windows 10: ИИ Alexa придёт и на ПК

    13:441

    LG, NXP и Hella Aglaia будут выпускать решения для беспилотных автомобилей: Все продукты будут соответствовать требованиям программы Euro New Car Assessment Program 2020

    13:31

    AMD выпустит 3D-карту с семинанометровым GPU Vega, но не в потребительском сегменте: GPU Vega переведут на техпроцесс 7 нм

    13:035

    Появилась информация об объеме памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+: Анонс новинок ожидается в феврале на Mobile World Congress

    13:025

    Samsung представила первый в мире телевизор QLED, в котором используется технология 8K AI: Суть технологии 8K AI заключается в интеллектуальном повышении разрешения обычного сигнала до 8K

    12:5615

    50-долларовый аксессуар для iPhone служит для того, чтобы пользователи покупали больше косметики: Он надевается на верхнюю часть смартфона и, используя 12 светодиодов и линзу с 30-кратным приближением, демонстрирует желающим состояние их кожи

    12:5610

    Rockchip RK3399Pro – SoC на базе RK3399 со встроенным нейронным процессором: Встроенный в Rockchip RK3399Pro NPU характеризуется производительностью 2,4 TOPS

    12:553

    Spotify неожиданно лишился одного из лидеров: Spotify пока не сообщила, кто займет его место

    12:46

    AMD официально снизила цены на большую часть процессоров Ryzen: Процессоры AMD Ryzen подешевели

    12:4014

    Зарядная станция myCharge All Powerful характеризуется емкостью 20 000 мА•ч: Увидеть устройство можно будет на CES 2018

    12:39

    Samsung The Wall — первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор MicroLED : Модульная конструкция позволяет наращивать размеры и разрешение экрана

    12:2943

    Основой «игрового» маршрутизатора Linksys WRT32XB служит процессор Rivet Networks Killer : Продажи маршрутизаторов должны начаться в феврале по цене $300

    12:144

    12-нанометровые процессоры AMD Ryzen и чипсет X470 будут представлены в апреле: А во второй половине года выйдут Ryzen Threadripper и Ryzen Pro второго поколения

    12:00

    Твердотельный накопитель Kingston HyperX Fury RGB украшен подсветкой: Накопитель является доработанной версией модели HyperX Fury

    11:223

    Intel раскрыла все параметры процессоров Kaby Lake G с графикой AMD. Компания обещает производительность выше, чем у GTX 1060 : CPU Intel Kaby Lake G представлены полноценно

    11:2034

    Asus ROG Swift PG65 — 65-дюймовый игровой монитор 4К с поддержкой HDR и G-Sync: Монитор Asus ROG Swift PG65 будет представлен на CES 2018

    11:0412

    Acer «освежила» ноутбуки серии Spin 3: Стоимость обновленных Acer Spin 3 стартует с отметки 650 евро

    11:001

    В экспозицию Kingston на CES 2018 вошел внешний SSD Pictured HyperX Savage Exo: Он ориентирован на пользователей игровых ноутбуков и консолей

    10:45

    Nvidia в сотрудничестве с партнерами предложит геймерам 65-дюймовые мониторы: BFGD - это референсная платформа большого геймерского монитора, которая будет предлагаться парнерами Nvidia в виде готовых устройств

    10:3522

    Проигрыватель Panasonic DP-UB820 поддерживает Ultra HD Blu-ray, Dolby Vision, HDR10+ и Alexa: Компания Panasonic представила накануне CES 2018 четыре модели проигрывателей Ultra HD Blu-ray

    10:345

    Зеркало для ванной Kohler Verdera поддерживает Alexa: Цена зеркала пока не названа

    10:1312

    AMD представила четыре APU Raven Ridge: два для настольных ПК, и два для ноутбуков:

    10:1058

    Ноутбук Acer Swift 7 нового поколения стал еще тоньше и получил встроенную карту SIM: Acer Swift 7 нового поколения оценен в 1700 евро

    10:003

    Ноутбук Acer Nitro 5 (2018) оснащается CPU AMD Ryzen и GPU AMD Radeon RX 560 : Acer Nitro 5 образца 2018 года поступит в

    09:00

    Безрамочный смартфон Bluboo D5 хочет быть похожим на Xiaomi Mi Mix 2 при цене менее $100: Подробные характеристики смартфона не сообщаются

    08:557

    Представлен мобильный компьютер Acer Chromebook 11 нового поколения: Обновленный Acer Chromebook 11 поступит в продажу в марте

    08:00

    Toshiba Symbio — и домашняя камера наблюдения, и умная АС, и интерком, и концентратор для умного дома: Многофункциональное устройство Toshiba Symbio стоит 250 долларов

    08:001

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