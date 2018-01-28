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    28 января 2018

    На GM подали в суд из-за ДТП с участием самоуправляемого автомобиля: Решения, принимаемые сейчас судами, будут иметь далеко идущие последствия

    19:08173

    Твердотельные накопители ATP Superior N600i типоразмера M.2 с поддержкой NVMe работают при температуре от -40°C до 85°C: Разновидность Superior N600с рассчитана на использование при температурах от 0 до 75°С

    18:4612

    Китайского блогера оштрафовали за неточную публикацию: Регулятор счел, что публикация вызвала беспокойство на рынке

    18:3424

    Четыре разогнанные видеокарты Nvidia Titan V смогли преодолеть отметку в 1 с в тесте GPUPI 1B: Kingpin поставил новый рекорд, используя четыре Titan V

    17:0822

    Серию Sharkoon Skiller пополнил первый корпус для ПК — SGC1 : Покупателям предложены разновидности SGC1 с черным, синим, красным и зеленым интерьером

    16:552

    Стало известно, почему взломщикам Coincheck удалось похитить криптовалюту: Обменный пункт криптовалют Coincheck, пострадавший от взлома, вернет клиентам 425 млн долларов

    15:5024

    Новые эскизы дают представление, как может быть устроена «пятерная» камера смартфона Nokia 10: Анонс Nokia 10 ожидается на выставке IFA 2018

    15:018

    Компания The Boring Company Илона Маска начала принимать предзаказы на... огнемёты: The Boring Company будет продавать огнемёты

    14:5667

    Western Digital смогла нарастить и выручку, и операционную прибыль: Western Digital отчиталась за второй квартал 2018 финансового года

    14:43

    После публикации годового финансового отчёта акции Intel выросли до самой высокой за 18 лет отметки: Intel отчиталась за 2017 финансовый год

    14:2910

    Шарнир камеры смартфона Bluboo S2 выдерживает 10 тыс. поворотов: Назревает вполне логичный вопрос, который касается надежности такой поворотной конструкции единственной камеры смартфона

    13:4015

    Среднестатистический пользователь продукции Xiaomi и Huawei — мужчина старше 30 лет: 44% пользователей мобильных устройств Huawei достигли возраста 30 лет

    13:2835

    Микрофон Beyerdynamic Fox подключается по интерфейсу USB: Продажи Beyerdynamic Fox начнутся в апреле этого года по цене 179 евро

    13:111

    Профессиональные наушники Audio-Technica ATH-M50xBB окрашены в синий и черный цвета: Продажи ATH-M50xBB начнутся в марте по цене $169

    11:595

    Опубликовано «живое фото» планшета Acer с Chrome OS: Предположительно, планшеты с Chrome OS будут позиционироваться в начальном сегменте

    11:396

    Начались продажи камер Google Clip: Камера с искусственным интеллектом стоит $250

    10:596

    В тесте GeekBench замечен смартфон Nokia 7 Plus: Аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 660

    10:388

    Ожидается, что оболочка Meizu Flyme 7 будет представлена 24 февраля: Одним из новшеств Flyme 7 станет система искусственного интеллекта One Mind 2.0

    10:032

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