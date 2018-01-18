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    18 января 2018

    Переводить Ирландии 13 млрд евро компания Apple будет с марта по сентябрь текущего года: Apple будет переводить Ирландии деньги до сентября

    20:3017

    В Австралии двое утопающих были спасены посредством дрона: Дроны в Австралии помогут спасать людей

    20:1410

    В прошлом году в мире на мобильные приложения было потрачено 86 млрд долларов: Среднестатистический пользователь проводит в мобильных приложениях 43 дня в году

    17:098

    Moto Folio — самый доступный модуль для смартфонов Moto Z: Модуль Moto Folio является чехлом-книжкой

    16:547

    Iiyama XB2779QQS — 27-дюймовый монитор 5K стоимостью 800 евро: Монитор Iiyama XB2779QQS получил 27-дюймовую панель 5K

    16:4521

    Samsung и LG договорились о поставке гораздо большего количества телевизионных ЖК-панелей: LG поставит Samsung 1 млн телевизионных панелей

    16:2617

    Частота процессора AMD Ryzen 5 2600 будет на 200 МГц выше, чем у Ryzen 5 1600: CPU Ryzen 5 2600 получит небольшую прибавку к частотам

    16:0641

    Рынок технологий умных городов будет расти на 11% в год: К 2026 году рынок технологий умных городов достигнет 62 млрд долларов

    15:543

    Появилось первое изображение смартфона Xiaomi Mi 7: Xiaomi Mi 7 засветился на первом изображении

    15:427

    Apple позволит пользователям отключить функцию замедления смартфонов iPhone: Функцию замедления iPhone можно будет отключить

    12:29138

    Команда Apple, которая занимается созданием оригинального видеоконтента, обосновалась в новом офисе в Калвер-Сити: Apple арендует новое здание в Калвер-Сити

    12:239

    Процессор Core i7-8705G сравнили с GeForce MX150 в современной игре: Core i7-8705G существенно быстрее GeForce MX150 в играх

    12:1955

    Samsung начала массовое производство микросхем GDDR6 плотностью 16 Гбит: Что немаловажно, память GDDR6 потребляет на 35% меньше энергии, так как ее рабочее напряжение составляет 1,35 В против 1,55 В у GDDR5

    12:0065

    Внешний аккумулятор Dodocool емкостью 20100 мА•ч может полностью зарядить MacBook: Компания Dodocool представила внешний аккумулятор емкостью 20100 мА•ч с выходной мощностью 45 Вт

    11:4515

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s могут представить на MWC 2018: Xiaomi уже подтвердила, что она проведет свою пресс-конференцию 26 февраля

    11:342

    Первая партия смартфонов Meizu M6s получит логотип mBlu: В продажу новинка поступит 19 января по цене от 155 долларов

    11:261

    Полноэкранный смартфон AllCall Mix 2 получил Helio P23 и 6 ГБ ОЗУ: Даты начала продаж у смартфона пока нет

    11:1619

    Поставщики комплектующих для iPhone ожидают снижение уровня заказов в первом квартале 2018: Некоторые поставщики планируют временно остановить производство в феврале этого года, отправив сотрудников на недельные каникулы

    11:0629

    Поставки игровых ноутбуков в этом году увеличатся не более, чем на 10%: В Юго-Восточной Азии, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе Asustek и MSI по объему поставок являются лучшими производителями игровых ноутбуков

    10:51

    Sony представит новые смартфоны 26 февраля 2018: В этом году выставка Mobile World Congress 2018 пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта

    10:4128

    Складной смартфон ZTE Axon M выпустят в Европе в первом квартале 2018: Более интересной для наших читателей станет информация о том, что устройство также будет выпущено на территории Европы

    10:255

    Apple вложит в экономику США 350 млрд долларов в последующие пять лет: Apple рассказала, как будет инвестировать в экономику США

    08:3036

    Samsung представила однокристальную систему Exynos 7872: SoC Exynos 7872 всё-таки содержит GPU Mali-G71 MP1

    07:3015

    Смартфон Samsung Galaxy On7 Prime (2018) не получил экрана AMOLED, но может предложить неплохие параметры: Смартфон Samsung Galaxy On7 Prime (2018) оценили в 200 долларов

    07:003

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