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    25 января 2018

    Китайским учёным впервые удалось успешно клонировать приматов: Китайцы клонировали макак

    21:39110

    HTC не будет анонсировать новый флагманский смартфон на выставке MWC 2018: На MWC 2018 нового флагмана HTC не будет

    21:1618

    Samsung Electronics закупает более 10% всей полупроводниковой продукции, выпускаемой в мире: В 2017 году компания Samsung Electronics укрепилась в положении крупнейшего покупателя полупроводниковой продукции

    19:4319

    Процессоры AMD Ryzen 5 2400G и Intel Core i5-8400 сравнили в играх : Intel Core i5-8400 существенно отстает от AMD Ryzen 5 2400G по производительности, а стоит больше

    19:12117

    Samsung оспаривает данные Canalys, утверждая, что она является лидером индийского рынка смартфонов, а не Xiaomi: Samsung утверждает, что лидирует на рынке смартфонов Индии

    18:4216

    SpaceX впервые испытала все двигатели ракеты Falcon Heavy : Falcon Heavy успешно прошла процедуру тестирования всех двигателей

    18:2341

    По прогнозу UBI Research, производительность фабрик, выпускающих панели AMOLED, в этом году вырастет на 48%: В общем зачете по темпам расширения производства будет лидировать компания LG Display

    17:544

    Низкопрофильная система охлаждения SilverStone Argon AR11 подходит для процессоров Intel в исполнении LGA 115x с TDP до 95 Вт: Система охлаждения SilverStone Argon AR11 впервые была показана на Computex 2017

    16:5010

    Аналитики Digitimes Research назвали вероятного лидера по поставкам 7-нанометровых процессоров в этом году: Это будет не Qualcomm

    15:5714

    Vivo X20 Plus UD, первый в мире смартфон с дактилоскопом под экраном, представлен официально: Vivo X20 Plus UD оценен в эквивалент $565

    15:4034

    Fujifilm отзывает почти 300 000 адаптеров электросети для камер: Отзыв связан с риском удара пользователя электрическим током

    15:332

    Защитная пленка на экране смартфона Vivo X20 Plus UD может помешать работе дактилоскопического датчика: Но без пленки тоже плохо

    15:1510

    Компания UMC отчиталась за четвертый квартал 2017 года и год в целом: Чистая прибыль UMC за год выросла на 15,8%

    15:00

    В прошлом квартале средняя цена продажи смартфона выросла на 10%: Средняя цена продажи смартфона выросла до 363 долларов

    14:372

    Intel выяснила причину частой перезагрузки серверов после установки заплатки от уязвимостей Spectre и Meltdown, и просит пока эту заплатку не устанавливать : Сотрудники компании работают над исправлением ошибки не покладая рук

    14:2911

    Для LG Electronics прошедший год принёс рекордную выручку, но мобильное подразделение всё ещё остаётся убыточным: LG Electronics отчиталась за 2017 финансовый год

    14:151

    Компания ColorLink Japan показала компоненты с панелями micro-OLED, предназначенные для устройств VR и AR: Панели micro-OLED размером 0,7 дюйма имеют разрешение Full HD

    14:041

    Qualcomm подписала меморандумы о взаимопонимании сразу с четырьмя китайскими производителями смартфонов: Qualcomm подписала соглашения с Xiaomi, Lenovo, Oppo и Vivo

    13:148

    Представлены мобильные компьютеры Acer Chromebook Spin 11 и Chromebook 11 C732, а также мини-ПК Chromebox CXI3: Acer Chromebook Spin 11 и Chromebook 11 C732 поступят в продажу в марте

    12:592

    Lenovo представила три ученических хромбука: 100e Chromebook, 300e Chromebook и 500e Chromebook: Новые хромбуки Lenovo не боятся падений и воды

    12:58

    Подтверждена дата анонса смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+: Основные нововведения в Samsung Galaxy S9 и S9+ связаны с камерой

    12:5128

    Fitbit завершит поддержку сервисов Pebble 30 июня текущего года: Fitbit будет поддерживать наследие Pebble ещё полгода

    12:401

    В SSD Micron 5200 используется 64-слойная память TLC NAND с объемной компоновкой: SSD Micron 5200 также получили доработанное микропрограммное обеспечение

    11:552

    Графический процессор Imagination Technologies PowerVR Series8XT GT8540 поддерживает одновременное подключение до шести дисплеев 4К: Графический процессор Imagination Technologies PowerVR Series8XT GT8540 уже доступен для лицензирования

    11:3010

    Samsung предложит однокристальные системы Exynos другим производителям смартфонов: По итогам 2017 года Samsung заняла четвертое место на рынке однокристальных систем для смартфонов

    10:5741

    Xiaomi обошла Samsung на рынке смартфонов Индии: Xiaomi — лидер индийского рынка смартфонов

    07:3014

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