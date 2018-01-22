  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 января 2018

    Завтра DJI представит складной квадрокоптер Mavic Air: DJI Mavic Air займет промежуточное положение между моделями Spark и Mavic Pro

    23:556

    Материнская плата NZXT N7 Z370 подешевела до $250: Одновременно из комплекта поставки NZXT N7 Z370 исчезли светодиодные ленты

    23:455

    VIA представила четырёхъядерные и восьмиядерные процессоры KaiXian KX-5000: Процессоры KaiXian KX-5000 посоперничают с Intel Atom C2000

    19:2132

    Intel готовит новые кэширующие накопители Optane M10: SSD Optane M10 также будут недешёвыми

    18:404

    Western Digital расширяет ассортимент корпоративных накопителей на жестких магнитных дисках моделями Ultrastar 7K8 и 7K6 объемом 4, 6 и 8 ТБ: Гермозоны HDD Ultrastar 7K8 и 7K6 заполнены воздухом

    18:0716

    Три новых смартфона Apple в прошлом квартале продавались хуже, чем две новинки за соответствующий период 2016 года : iPhone X занял 20% продаж новых смартфонов Apple

    17:3343

    ITC подозревает Samsung, SK Hynix и другие компании в ценовом сговоре, касающемся SSD: Расследование было начато через две недели после того, как компания BiTMICRO подала в ITC жалобу

    17:0040

    В этом году производители чаще будут использовать композитные материалы в шасси ноутбуков: Основным материалом все же останутся алюминиевые сплавы

    13:4922

    Acer Iconia One 8 (2018) — планшет с бюджетной платформой и 1 ГБ оперативной памяти: Планшет Acer Iconia One 8 (2018) получит мало ОЗУ

    13:3022

    В этом квартале предложение телевизионных ЖК-панелей превысит спрос, что приведет к снижению цен: Ожидается, что заметнее всего подешевеют 32-дюймовые панели

    13:0110

    Toshiba рассматривает возможность первичного публичного размещения акций дочерней компании, выпускающей флэш-память: Продажа полупроводникового производства Toshiba консорциуму во главе с Bain Capital может и не состояться

    12:371

    Против Apple подали коллективный иск из-за уязвимостей Meltdown и Spectre: По мнению истцов, компания Apple нарушила «подразумеваемую гарантию» и обогащалась незаконно

    12:1381

    Трехслойный датчик изображения, созданный Samsung, способен снимать видео 1080p с частотой 480 к/с: Другим достоинством нового датчика является высокая скорость автоматической фокусировки

    11:3759

    Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi Car Inverter стоит $31: Устройство подключается к автомобильному прикуривателю, предлагая пользователям стандартный разъем для китайской вилки

    11:2012

    Smartisan обещает показать революционный продукт, на который будут равняться другие производители в течение следующего десятилетия: Источники предполагают, что речь идет о новом флагманском смартфоне, который будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 845

    11:0018

    Смартфон Xiaomi Mi 6X спереди будет напоминать Samsung Galaxy S8: Свежее изображение демонстрирует нам новый чехол с точно такими же вырезами на задней панели

    10:074

    KGI считает, что Apple выпустит iPhone с дисплеем OLED диагональю 6,5 дюйма: В KGI Securities считают, что поставки смартфонов iPhone в этом году увеличатся на 10%

    09:3611

    Опубликованы новые изображения полноэкранного смартфона Meizu 15 Plus: Схематическое изображение задней панели указывают на наличие вертикальной сдвоенной камеры и вспышки в виде светодиодного кольца

    09:23

    Смартфон Vivo X20 Plus с подэкранным дактилоскопическим датчиком выпустят 24 января: Цена устройства составит около 625 долларов

    09:124

    Huawei назвали самым рекомендуемым брендом смартфонов в Китае: В рейтинге Chnbrand за 2017 году представлено около 6000 брендов, среди которых оказалось 60% китайских компаний

    08:5811

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro оказался очень устойчивым к морозу: Huawei Mate 10 Pro заморозили в озере

    08:3514

    Google и Tencent образовали альянс, договорившись о взаимном использовании патентов: В данный момент в Китае заблокированы различные сервисы Google

    08:252

    Nokia представит новые смартфоны 25 февраля: Пресс-конференция пройдет в Музее современного искусства в Барселоне

    08:08

    Появилось схематическое изображение смартфона Nokia с модулем из пяти камер: Смартфон Nokia с пятью камерами будет похож на Lumia 1020

    08:007

    Nvidia просит продавцов реализовывать видеокарты в первую очередь геймерам, а не майнерам: Nvidia хочет решить проблему дефицита видеокарт рекомендациями для продавцов

    07:30145

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018