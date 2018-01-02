  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 января 2018

    Samsung готовит к выпуску планшет Nautilus с Chrome OS и камерой, как у LG G6: Не исключено, что «хромшет» будет представлен на выставке CES 2018

    19:1525

    Поставки панелей для полноэкранных смартфонов в этом году должны превысить 900 млн единиц: Если же брать во внимание только панели, изготавливаемые по технологии AMOLED, то среди них будет 75% полноэкранных моделей уже в этом году

    15:3310

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 получат док-станцию DeX нового форм-фактора: Для Samsung Galaxy S9 появится док-станция DeX Pad

    15:0229

    Глава LeEco не собирается возвращаться в Китай, так как занят проектом Faraday Future в США: Цзя Юэтин не хочет возвращаться в Китай

    14:5019

    VIA рассчитывает через одно поколение выпустить процессоры Zhaoxin, которые смогут конкурировать с CPU AMD Zen 2: CPU Zhaoxin смогут конкурировать с процессорами AMD

    14:1342

    Владельцы оригинальных смартфонов Google Pixel, Nexus 5X и 6P получили портретный режим, который появился в Pixel 2 : Ссылку для загрузки приложения вы найдет в источнике

    14:013

    Apple приписывают намерение купить Netflix: Apple может купить не Disney, а Netflix

    13:5276

    На рынке телевизоров наибольший рост демонстрируют премиальные модели: Поставки премиальных телевизоров должны существенно увеличиться в 2018 году

    13:5011

    Анонс Nokia 6 (2018) ожидается уже на этой неделе: Начало продаж нового смартфона ожидается 19 января

    13:401

    Новый графический драйвер AMD принёс проблемы с некоторыми старыми играми, и не факт, что компания их решит: AMD может и не решить проблему с новым драйвером

    13:3913

    Samsung планирует продать 320 млн смартфонов в 2018 году: Samsung трезво оценивает перенасыщенность рынка, поэтому не повышает планку на текущий год

    13:1016

    Приложение OnePlus Switch облегчает переход на смартфоны OnePlus: Размер приложения составляет 8,64 МБ

    13:055

    Лидар Velodyne LiDAR VLP-16 подешевел вдвое: Компания Velodyne LiDAR снизила вдвое цену своего самого популярного лидара VLP-16

    12:573

    Смартфону Xiaomi Redmi Note 5 приписывают новую SoC Snapdragon 632: Цена ожидается на уровне 245 долларов

    12:51

    По слухам, Meizu отказалась от линейки смартфонов MX: Представители компании пока не комментировали слухи

    12:43

    Стала известна цена смартфона Huawei P Smart в Европе: Ожидается, что продажи Huawei P Smart в Германии начнутся в конце января

    12:38

    Смартфон Alcatel 5 прошел сертификацию FCC: Эта модель первой из смартфонов Alcatel получит дисплей с соотношением сторон 18:9

    12:30

    Ускоритель Gyrfalcon Technology Laceli — конкурент Intel Movidius : Ускоритель Gyrfalcon Technology Laceli оснащен интерфейсом USB

    12:2112

    В ремешки для часов Apple Watch из «умной ткани» будут встроены органы управления: Заявка была подана в июне прошлого года

    11:497

    Samsung разработает новый вариант технологии Fo-WLP: Технология Fo-WLP позволяет увеличить число выводов, сохраняя небольшую толщину корпуса

    11:325

    «Живые» снимки смартфона Sony Xperia XA2 Ultra демонстрируют устройство с частично новым дизайном: Sony Xperia XA2 Ultra сможет предложить новый дизайн только для тыльной стороны

    09:0016

    Полноэкранный смартфон Lenovo K320t при цене в 155 долларов оснащён восьмимегапиксельной камерой и платформой Spreadtrum: Смартфон Lenovo K320t оценили в 155 долларов

    08:3017

    Тройную основную камеру получат смартфоны Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro: Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro получат строенные камеры

    08:0011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018