  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 января 2018

    Garmin представила автомобильную платформу с интегрированным ИИ Amazon Alexa: Garmin создала собственную автомобильную плафтому

    18:1614

    Мобильный телефон Nokia 3310 4G получит двухъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти: Мобильный телефон Nokia 3310 4G почти не будет отличаться от младших версий

    17:5747

    Microsoft приобретает компанию Avere Systems: Сумма сделки не разглашается

    16:3013

    Zotac покажет на CES 2018 мини-ПК Magnus и ZBox C на процессорах Intel Core восьмого поколения: Наряду с мини-ПК в экспозицию MSI войдут внешние шасси расширения AMP Box и AMP Box Mini с интерфейсом Thunderbolt 3

    16:094

    Системная плата MSI B350I Pro AC рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM4: В конструкции платы обращает на себя внимание 9-фазная подсистема питания

    15:4510

    Наушники Creative Outlier Black со складным оголовьем оснащены интерфейсом Bluetooth 4.1: Производитель оценивает запас автономности наушников Creative Outlier Black в 13 часов

    15:083

    Названа дата начала продаж и цена объектива Nikon AF-S Nikkor 180-400mm f/4 E TC 1.4 FL ED VR: Анонс объектива AF-S Nikkor 180-400mm f/4 E TC 1.4 FL ED VR ожидается на следующей неделе

    15:0713

    Aurora Innovation стала партнёром Volkswagen Group и Hyundai Motor Company в разработке беспилотных автомобилей: Volkswagen Group и Hyundai Motor Company начали сотрудничать с Aurora Innovation

    14:23

    Пользователи смартфонов Google Pixel и Nexus сообщают о проблемах после установки Android 8.1: Google уже заявила, что компания в курсе данной проблемы

    14:0027

    В текущем году на рынке телевизионных панелей установится баланс спроса и предложения: Спрос на рынке телевизионных панелей будет расти

    13:594

    Смартфон Nokia 6 (2018) обновляется до Android 8.0 Oreo при первом включении: Ранее представители HMD Global пообещали обновить операционную систему смартфона Android 8.0 Oreo как можно быстрее

    13:535

    Для Essential Phone вышло обновление, закрывающее уязвимости Meltdown и Spectre: Обновление носит номер версии NMJ88C

    13:49

    Samsung Electronics — лидер полупроводникового рынка по итогам 2017 года: Samsung обошла Intel на полупроводниковом рынке по итогам 2017 года

    13:4625

    Google продает более одной АС Home каждую секунду: Персональный помощник Assistant доступен на 400 млн устройств

    13:427

    Радиаторы модулей памяти G.Skill Sniper X DDR4 украшены камуфляжем: Серия включает модули от DDR4-2400 до DDR4-3600

    13:401

    Смартфон Energizer Power Max 600s оснащен аккумулятором емкостью 4500 мА∙ч и портом USB-C: По словам производителя, смартфон Energizer Power Max 600s работает без подзарядки 12 часов

    13:045

    Фото дня: первый телевизор с 65-дюймовой панелью OLED, сворачиваемой в рулон: Разработка включена в экспозицию LG Display на CES 2018

    12:4629

    Защищенный смартфон Hisense P9 оснащен дисплеем AMOLED, сдвоенной камерой и аккумулятором емкостью 6000 мА∙ч: Смартфон Hisense P9 появился на сайте TENAA

    12:183

    В каждом наушнике гарнитуры Creative Aurvana Trio установлено три излучателя : Одной из особенностей Creative Aurvana Trio является отсоединяемый кабель

    11:243

    Настольная акустическая система Creative Pebble оценена в $25: По словам производителя, форма Pebble призвана вызывать ассоциации с садом камней

    10:557

    Представлен мобильный компьютер HP Chromebook 14 пятого поколения: HP Chromebook 14 G5 отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD 810G

    10:0016

    Ученический ноутбук HP Chromebook 11 G6 защищен по стандарту MIL-STD-810G: HP Chromebook 11 G6 по-прежнему оснащается CPU Intel Celeron

    09:00

    Смартфон Doogee V похож на iPhone X: Doogee V получил экран диагональю 6,2 дюйма

    08:0065

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018