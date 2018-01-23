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    23 января 2018

    Компания Everspin освоила коммерческий выпуск 40-нанометровой памяти STT-MRAM: Производственным партнером Everspin является Globalfoundries

    20:0365

    Системная плата Biostar H110MDE выполнена в типоразмере microATX: Плата Biostar H110MDE стоит $55

    19:3113

    Продажи продукции Logitech в минувшем квартале оказались рекордными, увеличившись за год на 22%: Достигнутые успехи побудили компанию повысить прогноз на год

    18:5613

    Камера Hasselblad H6D-400c MS позволяет делать снимки разрешением 400 Мп: Поставки Hasselblad H6D-400c MS начнутся в марте

    18:3024

    Старший вице-президент Xiaomi анонсировал MIUI 10: Подробностей о MIUI 10 пока нет

    17:5977

    Разогнанная в заводских условиях 3D-карта Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse оценена в 790 евро: Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse получила серьезную систему охлаждения

    15:3017

    Integral Memory готовит к выпуску карту памяти microSD объемом 512 ГБ: Новинка поступит в продажу в феврале

    14:3023

    Корпус Adata ED600 для HDD и SSD соответствует степени защиты IP54: Соответствие степени защиты IP54 означает, что накопитель надежно защищен от брызг и частично — от пыли

    14:172

    Microsoft работала над умными часами Xbox Watch: Сравнивая пользовательский интерфейс Xbox Watch и современных умных часов, стоит признать, что он выглядел довольно архаично

    10:4725

    Опубликованы компьютерные изображения смартфона iPhone XI: Предположительно, в этом году Apple выпустит осенью три новых смартфона и сразу же прекратит производство iPhone X

    10:28112

    LG патентует складной смартфон с гибким экраном: Заявка была подана в июле прошлого года

    10:036

    Несмотря на резкое снижение прибыли LG Display в четвертом квартале 2017, акции компании выросли: Акции компании после публикации отчета выросли примерно на 5%

    09:09

    Опубликованы характеристики SoC Xiaomi Surge S2, которая должна лечь в основу смартфона Xiaomi Mi A2: Что касается Xiaomi Mi 6X, то смартфон может выйти на мировой рынок под названием Xiaomi Mi A2

    08:5614

    Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом: В голографическом режиме 4V картинка выглядит «лучше, чем в 3D»

    08:4643

    Опубликованы концепт-арты смартфона Google Pixel 3 : Возможно, сдвоенную камеру сохранят для Pixel 3 XL

    08:3027

    Опубликовано новое изображение смартфона Xiaomi Mi 7: Xiaomi Mi 7 представят на Mobile World Congress 2018

    08:0324

    В Южной Корее лидеров Apple и Apple Korea предлагают посадить в тюрьму за замедление смартфонов: В исковом заявлении указан штраф от 18,6 тыс. долларов и выше, а также тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет

    07:4848

    Xiaomi построит больше магазинов, чтобы возглавить рынок Индии: В 2017 году Xiaomi выпустила в Индии 8 моделей смартфонов, тогда как Smasung — около 40

    07:27

    Смартфон Oukitel U18, который похож на iPhone X, оценен в $180: Oukitel U18 поступит в продажу по цене 180 долларов 29 января

    07:2512

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