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    14 января 2018

    Рекламное изображение смартфона Meizu M6S намекает на местоположение дактилоскопического датчика: Вероятность того, что Meizu первой выпустит на рынок смартфон, оснащенный подэкранным дактилоскопическим датчиком, причем это устройство будет относиться к бюджетной категории, стремится к нулю

    22:1311

    Lxory выпустила беспроводную зарядную станцию для двух смартфонов: Цена составляет всего 29 долларов

    14:3119

    Razer показала огромную механическую клавиатуру на CES 2018: Клавиатура была изготовлена в единственном экземпляре, она не предназначена для продажи

    14:1635

    ZTE планирует выпустить смартфон с поддержкой 5G до конца 2018: Очевидно, планы компании могут меняться в зависимости от того, насколько активно операторы будут разворачивать сети 5G

    14:003

    Nikon приписывают намерение выпустить полнокадровую беззеркальную камеру с рабочим отрезком 16 мм: Камера будет оснащена новым креплением для объективов

    11:1469

    AMD уточняет информацию об уязвимостях Spectre и Meltdown: Графические процессоры AMD не имеют указанных уязвимостей

    10:3967

    На CES 2018 были показаны новые наушники Beyerdynamic: Все новые наушники Beyerdynamic совместимы с фирменным мобильным приложением MIY

    10:0518

    Обновление, устраняющее уязвимость Spectre, замедляет Apple iPhone 6 на 40%: Некоторое снижение производительности было предсказуемым, поскольку уязвимость использует кэш-память

    09:35230

    GM планирует выпустить электромобиль без педалей и рулевого колеса : Робомобиль на базе Chevrolet Bolt должен быть выпущен в 2019 году

    08:5834

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