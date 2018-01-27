  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 января 2018

    В США неремонтопригодная электроника может оказаться вне закона: Намеренно замедлив смартфоны с аккумуляторами, потерявшими часть первоначальной емкости, Apple вызвала волну протеста

    20:38312

    Появилось первое изображение камеры Fujifilm X-A5 с комплектным объективом Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6: Анонс камеры Fujifilm X-A5 и объектива Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 ожидается в конце этого месяца или в начале следующего

    15:54

    В Google Play Store в минувшем квартале зафиксировано 19 млрд загрузок — на 145% больше, чем в Apple App Store: Если же говорить о покупках, в App Store за квартал было потрачено 11,5 млрд долларов, в Play Store — 5,9 млрд долларов

    15:2055

    Начались продажи беспроводного варианта клавиатуры с круглыми клавишами Azio Retro Classic: Новинка стоит $220

    14:4319

    Samsung Display перестанет быть единственным поставщиком панелей OLED для смартфонов Apple: Закупая панели у нескольких производителей, Apple может уменьшить зависимость от Samsung Display

    14:1419

    TSMC начинает строительство предприятия Fab 18, которому предстоит освоить 5-нанометровую технологию: Предприятие Fab 18 будет расположено на Тайване

    13:2023

    У SK Hynix готовы микросхемы DDR4 SDRAM плотностью 16 Гбит, которые позволяют выпускать модули DIMM объемом 256 ГБ: Микросхемы DDR4-2133 и DDR4-2400 уже доступны

    12:38

    Умная АС Apple HomePod потребляет при работе меньше электроэнергии, чем рядовая светодиодная лампа: Говоря «при работе», производитель подразумевает режим воспроизведения музыки

    12:3347

    Опубликованы официальные изображения смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+: Анонс Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится 25 февраля

    12:1316

    Злоумышленники, взломавшие обменник криптовалют Coincheck, похитили более 530 млн долларов: Снятие наличных приостановлено

    12:1345

    Смартфон Xiaomi Mi 7 может оказаться самым дорогим представителем линейки: Анонс Xiaomi Mi 7 состоится в конце следующего месяца

    12:086

    iPad Pro 2018 называют «современным iPad», подразумевая появление в планшете TrueDepth и Face ID: Соответствующий анонс ожидается в июне на мероприятии Worldwide Developer Conference 2018

    12:0129

    Слабый спрос на Apple iPhone X заставил Samsung Display впервые сократить выпуск панелей OLED: Кроме того, компания Samsung приостановила реализацию планов по расширению производства, расположенного во Вьетнаме

    11:3349

    Смартфон Essential Phone PH-1 подешевел до $434: В момент начала продаж смартфон Essential Phone PH-1 стоил $699

    11:143

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018