  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 января 2018

    Смартфон Nokia 6 (2018) не получит Android Oreo из коробки: Смартфон Nokia 6 (2018) будет стоить от 190 евро

    19:2921

    Курс Ethereum превысил отметку в 1000 долларов: Ethereum стоит уже 1000 долларов

    19:1853

    Представлена док-станция для подключения внешней видеокарты Asus XG Station Pro: Asus XG Station Pro оснащена двумя вентиляторами диаметром 120 мм

    19:0016

    Представлены твердотельные накопители Plextor M9Pe: Plextor M9Pe построены на контроллере Marvell 88SS1093

    18:5014

    TSMC заполучила 100% заказов на SoC Apple A12: SoC Apple A12 будет производить только TSMC

    17:3751

    Процессоры AMD Ryzen второго поколения выйдут в начале марта: В марте выйдут CPU AMD Ryzen 2000

    17:2641

    Новый ноутбук Dell XPS 13 стал тоньше и производительнее предшественника: Ноутбук Dell XPS 13 оснащён CPU Intel Core восьмого поколения

    17:0712

    Смартфон Leagoo S9 Pro получит 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти и экран AMOLED: Leagoo S9 Pro дебютирует не скоро

    16:556

    Transcend JetDrive 825 – внешний SSD объемом до 960 ГБ с интерфейсом Thunderbolt: Transcend JetDrive 825 построен на базе SSD типоразмера M.2

    16:402

    По итогам года Tesla поставила клиентам более 100 000 автомобилей, увеличив показатель на 33%: Tesla отчиталась о производстве и поставках автомобилей

    15:5229

    Появились первые тесты процессоров Intel с заплаткой, устраняющей уязвимость: Падение производительности CPU Intel после применения заплатки может превышать двукратное

    15:3937

    Из-за обнаружения уязвимости акции Intel упали в цене, а акции AMD и Nvidia подорожали: Акции Intel упали в цене

    14:5911

    SoC Samsung Exynos 9810 получила процессор с частотой 2,9 ГГц: Samsung Exynos 9810 получила GPU Mali-G72 MP18

    14:1015

    Новые роботы LG смогут развозить напитки, переносить багаж и помогать совершать покупки: Обслуживающий робот сможет должен заменить официантов, которые на различных мероприятиях разносят гостям напитки

    13:335

    Смартфон OnePlus 5T с задней крышкой Sandstone представят завтра: Теперь же смартфон с белой задней крышкой Sandstone станет доступен для куда более широкой аудитории

    13:201

    Apple уже решает проблему с уязвимостью CPU Intel, причём, возможно, сможет обойтись без сильного снижения производительности: macOS 10.13.2 уже содержит часть решений для устранения уязвимости в CPU Intel

    13:1465

    Смартфон Meizu M6S будет анонсирован 17 января 2018: Также производитель готовит к выпуску юбилейные смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus

    13:12

    Умные часы Apple Watch Series 3 с модулем LTE работают нестабильно при нахождении в отделении интенсивной терапии: У новых часов Apple обнаружилась ещё одна проблема

    12:568

    Фотогалерея дня: смартфон Nokia 6 (2018): Анонс смартфона Nokia 6 нового поколения должен состояться уже на этой неделе

    12:52

    Клон Samsung Galaxy S9+ запечатлен в новом видеоролике: Презентация флагманов Samsung ожидается на MWC 2018

    12:431

    BlackBerry и Baidu будут вместе работать над технологиями для беспилотных и подключённых авто: BlackBerry и Baidu объявили о сотрудничестве

    12:40

    Samsung начинает массовое производство SoC Samsung Exynos 9810 : Однокристальная система Exynos 9810 наряду со Snapdragon 845 будут использоваться во флагманских смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+

    12:38

    Экран смартфона iPhone X меньше подвержен выгоранию, чем дисплеи флагманов Samsung: Экран у iPhone X выгорает не так сильно, как у Samsung

    12:2472

    MediaTek может вернуться в сегмент флагманских SoC во второй половине 2018: MediaTek также активно работает над добавлением систем искусственного интеллекта в свои флагманские SoC

    12:055

    Портативный аккумулятор Avido WiBa предназначен для беспроводной зарядки мобильных устройств: Устройство оценено в $99,95

    11:40

    Spotify может выплатить $1,6 млрд за нарушение авторских прав: В этом году Spotify планирует провести первичный выпуск акций, примерная стоимость компании составляет 19 млрд долларов

    11:262

    Смартфон Vivo X20 Plus UD может получить оптический сканер отпечатков пальцев Synaptics: Cмартфон должны показать на выставке CES 2018 уже на следующей неделе

    11:191

    В процессорах Intel найдена критическая уязвимость, решение которой, возможно, снизит производительность CPU на 35%: В процессорах Intel найдена очень серьёзная уязвимость

    10:0097

    Видео дня: ракета-носитель Falcon Heavy на стартовой площадке: SpaceX поделилась видео с Falcon Heavy

    09:3022

    Mophie выпустила внешний аккумулятор ёмкостью 22 000 мА·ч, оснащённый обычной розеткой: Mophie оснастила внешний АКБ розеткой

    09:003

    OnePlus прекратила распространение Android Oreo для смартфонов OnePlus 5 из-за обнаружения проблемы: Распространение Android Oreo для OnePlus 5 приостановлено

    08:302

    Энтузиасту удалось повысить частоту старенького мобильного CPU Intel Celeron почти в четыре раза: Мобильный CPU Intel Celeron поколения Northwood разогнали до 4,5 ГГц

    07:306

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018