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    26 января 2018

    Открыт прием заказов на умные акустические системы Apple HomePod: Новинка предложена в белом и сером вариантах

    21:5354

    Смартфон Meizu 15 получит закругленный дисплей и сдвоенную камеру: Анонс Meizu 15 ожидается в феврале

    21:234

    Корпус DeepCool ARK 90, укомплектованный системой жидкостного охлаждения, способен вместить плату типоразмера E-ATX: Продажи новинки должны начаться в феврале по цене $300

    19:494

    Специалистами Toshiba разработано новое поколение техпроцесса SOI, оптимизированного для малошумящих радиочастотных усилителей смартфонов: Toshiba планирует выпускать с использованием техпроцесса TaRF10 усилители, интегрированные с коммутаторами сигнала

    19:19

    Стала известна дата анонса и цена камеры Olympus Pen E-PL9 : Анонс камеры Olympus Pen E-PL9 ожидается в феврале

    18:483

    Icy Dock ToughArmor MB607SP-B позволяет разместить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма четыре накопителя: Корзина Icy Dock ToughArmor MB607SP-B поддерживает горячую замену накопителей

    17:489

    Пульт дистанционного управления ПК Gyration Air Mouse Presenter предназначен для проведения презентаций: Рекомендованная производителем розничная цена Gyration Air Mouse Presenter примерно равна $100

    15:485

    Ещё один сериал для Apple снимет оскароносный режиссёр Дэмьен Шазелл: Дэмьен Шазелл снимет для Apple сериал

    15:1817

    Появились изображения объектива Laowa С-Dreamer 9mm F2.8 с креплением Sony E: Анонс сверхширокоугольного объектива ожидается в ближайшее время

    14:565

    Профессиональный оверклокер раскрыл способ жульничества в графических тестах: В оверклокинге тоже можно жульничать

    14:3012

    Аппаратное исправление, устраняющее уязвимости Meltdown и Sprectre, появится в процессорах Intel не раньше конца года: Главное — чтобы оно не содержало ошибок, неустранимых программным путем

    12:1367

    По данным Canalys, в четвертом квартале 2017 продано 29 млн смартфонов iPhone X: При этом iPhone 8 и 8 Plus продавались еще лучше из-за более привлекательной цены

    11:2478

    Видео дня: смартфон Samsung Galaxy S9: Героем видеоролика стал не сам смартфон, а его муляж

    11:1929

    Fujitsu ведет переговоры о продаже подразделения, выпускающего смартфоны: Подписание соглашения ожидается до конца месяца

    10:499

    Внешний твердотельный накопитель Verbatim Vx500 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2: Предусмотрен выпуск разновидностей Vx500 объемом 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ

    10:2713

    Huawei зарегистрировала торговую марку Huawei P11: До сих пор непонятно, какое название Huawei использует для своего нового флагманского смартфона

    10:21

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