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    30 января 2018

    Компания Microsoft выпустила обновление, отключающее заплатку против Spectre, выпущенную Intel : Обновление для Windows носит номер KB4078130

    19:3120

    Mazda собирается выпустить бензиновый двигатель, загрязняющий атмосферу не больше, чем электромотор: Несмотря на моду, будущее — не только за электромобилями

    18:57125

    После истории с картой Strava военным разных стран могут запретить использовать трекеры активности во время службы: Военные могут лишиться своих фитнес-трекеров на время службы

    18:259

    Dell может снова стать публичной компанией, прибегнув к обратному поглощению : Dell продаст себя компании, которая ей же и принадлежит

    18:108

    Специалисты Visionox создали дисплей AMOLED плотностью 814 пикселей на дюйм для устройств виртуальной реальности: Samsung Display серийно выпускает панели разрешением 615 пикселей на дюйм

    16:583

    Первой страной за пределами Китая, где заработает сервис Huawei Pay, станет Россия: Huawei Pay придёт в Россию

    15:4932

    Google продолжит разрабатывать уникальные аппаратные решения для своих смартфонов: За прошлый год Google продала 1,5 млн смартфонов Pixel

    15:267

    В Canon придумали встраивать дактилоскопические датчики в камеры и объективы : Защита с помощью отпечатков пальцев может сделать воровство фототехники менее привлекательным

    14:5329

    NEC LaVie Note Mobile — тонкий и лёгкий ноутбук с пассивным охлаждением, не самыми новыми CPU и отсутствием USB-C: NEC LaVie Note Mobile оснащены CPU Intel Core M

    13:3123

    Стали известны дата начала приема заказов и цены смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+: Пока речь идет только о Южной Корее

    13:1933

    Из-за нехватки ресурсов Apple, вероятно, откажется от выпуска iPhone SE2 в нынешнем году: iPhone SE2 в нынешнем году, вероятно, не выйдет

    13:1732

    Смартфон Vivo Xplay7 оснастят 10 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти: Vivo Xplay7 получит 10 ГБ ОЗУ и полтерабайта флэш-памяти

    12:4529

    Серверный процессор AMD Epyc почти удалось запустить на системной плате, предназначенной для CPU Ryzen Threadripper: CPU Epyc, в теории, возможно запустить на платах для Ryzen Threadripper

    12:3119

    Акции Apple подешевели до минимума с начала года после сообщения, что выпуск смартфонов iPhone X будет сокращен вдвое: iPhone X — первый смартфон Apple, оснащенный дисплеем OLED

    12:2378

    У Aquantia готовы микросхемы Multi-Gig Ethernet для самоуправляемых автомобилей: В линию AQcelerate вошли контроллеры и интерфейсы физического уровня

    10:58

    ON Semiconductor и Audi стали стратегическими партнерами: ON Semiconductor участвует в программе Progressive SemiConductor Program (PSCP), организованной Audi

    10:15

    Seagate отчиталась за очередной квартал: У Seagate 29 декабря завершился второй квартал 2018 финансового года

    09:56

    Immersion и Apple смогли договориться: Условия соглашения объявлены конфиденциальными

    09:4028

    Бюджетный смартфон Motorola Moto G6 Play получит стеклянную заднюю крышку, большой аккумулятор и необычный элемент с тыльной стороны: Motorola Moto G6 Play будет выглядеть дороже своей цены

    08:308

    В семействе мобильных процессоров Intel Kaby Lake Refresh появится модель Core i3-8130U: Core i3-8130U будет работать на частоте до 3,4 ГГц

    08:00

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