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    17 января 2018

    В текущем году на рынке моноблоков из лидеров лишь Lenovo и MSI смогут нарастить продажи: Lenovo останется лидером рынка моноблоков

    21:0210

    Samsung провела демонстрацию своего модема Exynos 5G, но в серийных смартфонах он появится лишь в следующем году: У Samsung уже есть прототип модема 5G

    20:4810

    Производительность SoC Exynos 7872 оказалась существенно выше, чем у Snapdragon 625: SoC Exynos 7872 набирает в AnTuTu почти 90 000 баллов

    20:0038

    Внешние хранилища WD G-Technology G-Speed Shuttle with Thunderbolt 3 доступны в вариантах объёмом до 48 ТБ: WD представила хранилища G-Technology G-Speed Shuttle with Thunderbolt 3

    19:391

    Samsung совместно с учёными работает над нейроморфным процессором нового поколения: Samsung хочет стать лидером на рынке нейроморфных процессоров

    19:1641

    BMW сделает поддержку Apple CarPlay доступной по подписке: Использование Apple CarPlay в машинах BMW будет обходиться в 80 долларов в год

    19:0426

    Mitsubishi разработала лучшую, по её мнению, автомобильную камеру, которая позволит избавиться от боковых зеркал: У Mitsubishi уже готова камера для замены боковых зеркал в машинах

    18:2830

    Xiaomi расширила список смартфонов и планшетов, которые получат MIUI 9, доведя его до 40 устройств: Оболочку MIUI 9 получат более 40 моделей смартфонов и планшетов Xiaomi

    16:0826

    На долю Apple, Samsung и LG пришлось 84% всех новых смартфонов, проданных в прошлом квартале: Apple лидирует на рынке США

    15:3910

    Стартовало производство умных акустических систем Apple HomePod: Inventec наконец-то начала производство Apple HomePod

    15:2919

    AMD представила технологию FuzeDrive, которая может объединить в один виртуальный накопитель SSD, HDD и даже оперативную память: ПО AMD FuzeDrive стоит 20 долларов

    15:1676

    Курс Bitcoin опустился почти до 10 000 долларов (Обновлено): Курс Bitcoin снова сильно просел

    14:26129

    Аналитики Juniper Research уверены, что гибридные умные часы вскоре станут популярнее обычных: Гибридные умные часы могут заполонить рынок носимой электроники

    14:1416

    Участники Зимних Олимпийских игр 2018 получат тематические смартфоны Samsung Galaxy Note8 PyeongChang 2018 Limited Edition : Смартфон получил белую заднюю панель со знаменитым логотипом Олимпиады и белый стилус

    14:0529

    Apple борется с HBO за права на новый фантастический сериал Джей Джей Абрамса: Apple может заполучить новый сериал Джей Джей Абрамса

    13:4830

    Смартфон Bluboo S3, который пытается копировать Samsung Galaxy S9+, получил аккумулятор емкостью 8300 мА•ч: А также поддержку технологии быстрой зарядки током 3 А при напряжении 9 В,

    13:4611

    Представлены наушники Meizu Live и Meizu Flow Bass: Корпус Meizu Live выполнен при помощи технологии порошковой металлургии из прозрачного поликарбоната с металлическими элементами

    13:371

    Представлен смартфон Meizu M6s, вобравший в себя множество новых для компании решений: Meizu M6s оценили в 155 долларов

    13:2921

    Смартфон Xiaomi Mi 7 будет представлен на MWC 2018 одновременно с Samsung Galaxy S9: В прошлом году стало известно, что Xiaomi и Qualcomm занимаются оптимизацией однокристальной системы Snapdragon 845 для Xiaomi Mi 7

    13:222

    Новый смартфон Huawei имеет экран с соотношением сторон 19:9: Смартфон получил экран разрешением 2280 х 1080 пикселей

    13:138

    В Китае построили экспериментальный очиститель воздуха высотой 100 м: В Китае возвели гигантский очиститель воздуха

    13:0228

    Samsung зарегистрировала торговую марку Micro QLED: О телевизорах, в которых используется технология Micro QLED, производитель ничего не говорил

    12:499

    Apple открывает 500-й фирменный магазин, который станет первым Apple Store на родине главного конкурента: Магазин откроется 27 января

    12:3840

    Смартфон Moto Z3 получит изогнутый шестидюймовый дисплей: Появились изображения Moto Z3 и Z3 Play

    12:347

    Китай лидирует по объему использования смартфонов для оплаты товаров и услуг: Ожидается, что в 2018 году 77,5% пользователей смартфонов в Китае используют их для оплаты товаров и услуг

    12:063

    Idmix Power Bank — самый быстрый проводной и беспроводной портативный аккумулятор: dmix Power Bank доступен в базовой версии емкостью 8000 мА•ч по цене 59 долларов на стадии предзаказа

    11:561

    Lenovo может вернуть бренд Zuk: Бренд Zuk просуществовал на рынке меньше двух лет, в течение которых было выпущено всего несколько смартфонов

    11:446

    В 2018 году Foxconn отвоевала у Quanta Computer часть заказов на MacBook: Foxconn начнет массовое производство соответствующей продукции во втором квартале 2018 года

    11:372

    Смартфон Moto X5 будет похож на iPhone X, а модели линейки Moto G6 примерят корпуса из стекла и металла: Появились изображения смартфонов Moto X5, Moto G6, G6 Plus и G6 Play

    10:0020

    OnePlus временно заблокировала возможность оплачивать товары в онлайн-магазине посредством карт: OnePlus отключила возможность оплаты картами в своём онлайн-магазине на время расследования

    09:00

    Одноплатный ПК Raspberry Pi Zero WH предлагает уже распаянные разъёмы GPIO: Одноплатный ПК Raspberry Pi Zero WH стоит 15 долларов

    08:304

    Производительность GPU в SoC Snapdragon 670 практически равна производительности GPU в Snapdragon 820: Snapdragon 670 получит производительное графическое ядро

    08:0011

    Видеокарты снова сильно подорожали на фоне дефицита: Видеокарты AMD и Nvidia сильно подорожали

    07:3075

    Смартфон Cubot X18 Plus получил изогнутый дисплей и Android 8.0 Oreo из коробки: В продажу Cubot x18 Plus поступит в начале марте по очень привлекательной цене

    07:008

    Смартфон Alcatel 3V получит «стеклянный» корпус, сдвоенную камеру, крупный экран и слабую платформу: Смартфон Alcatel 3V будет стоить 180 евро

    07:002

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