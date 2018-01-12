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    12 января 2018

    Системы охлаждения MasterLiquid ML240 SMART и MasterAir MA410M оборудованы специальным контроллером: Кроме того, компания Cooler Master представила RGB-подсветку с возможностью индивидуальной настройки цветов и функцией определения температуры

    21:253

    На CES 2018 представлены блоки питания Cooler Master MasterWatt V и MasterWatt Maker: Блоки питания MasterWatt V должны появиться на российском рынке во втором квартале 2018 года, MasterWatt Maker — в третьем

    21:102

    Проектор Sony LSPX-A1 стоит $30 000: Короткофокусный проектор Sony LSPX-A1 разрешением 4К пополнил семейство Life Space UX

    20:3637

    Silverstone EXB01 позволяет установить вместо карты расширения накопитель типоразмера 2,5 дюйма с возможностью горячей замены : Конструкцией EXB01 предусмотрена блокировка, препятствующая «несанкционированному» извлечению накопителя

    20:027

    На CES 2018 показаны процессорные системы охлаждения Be Quiet! Dark Rock 4 и Dark Rock Pro 4: На рынке оба изделия должны появиться во втором квартале

    19:501

    Tsinghua Unigroup может получить от Intel технологии 3D NAND: Прекращение сотрудничества с Micron развязывает руки Intel

    19:082

    Компания Kodak представила «криптовалюту для фотографов» и предложила в аренду устройства для добычи Bitcoin: Криптовалюта получила название KODAKCoin

    18:3021

    На CES 2018 анонсированы потребительские SSD Intel Optane 800P: Они выполнены в типоразмере M.2

    16:4819

    Silverstone SPD11 позволяет установить в отсеке типоразмера 3,5 дюйма четыре накопителя: Шасси Silverstone SPD11 показано CES 2018

    16:028

    Ошибки в выпущенной Intel заплатке от уязвимостей Spectre и Meltdown вызывают частые перезагрузки серверов: Пора выпускать заплатку для заплатки

    15:3268

    По подсчетам IDC, расходы на облачную инфраструктуру за год выросли на 25,5%: В третьем квартале 2017 года они достигли 11,3 млрд долларов

    14:57

    Samsung показала за закрытыми дверьми на CES 2018 сгибающиеся смартфоны: Помимо Samsung на CES свои гибкие смартфоны показали и другие компании

    14:5170

    Silverstone Mobile & Treasure позволяет сделать флэшку из SSD типоразмера M.2: Компания Silverstone привезла на CES 2018 новинку под названием Mobile & Treasure

    14:475

    Флагманские смартфон и умные часы LG могут называться Icon и Iconic соответственно: Представители LG пока не прокомментировали эту информацию

    14:397

    Смартфон HTC U11 EYEs будет очень похож на U11 Plus, но получит устаревшую платформу и не самую свежую ОС: Смартфон HTC U11 EYEs представят 15 января

    14:304

    Появилось первое изображение смартфона LG G7: LG G7 на изображении выглядит интересно

    14:202

    В настольном сегменте гибридных процессоров в семействе Ryzen 7 не будет: APU Ryzen 7 нет в планах AMD

    14:1135

    Дрон Autel EVO может стать серьезным конкурентом для DJI Mavic Pro: По части камеры и пульта управления EVO превосходит изделие DJI

    14:116

    Фотография упаковки Samsung Galaxy S9 подтверждает характеристики смартфона: Основная камера Dual Pixel разрешением 12 Мп позволит менять диафрагму от F/1,5 до F/2,4

    14:0334

    Аналитики IDC утверждают, что в прошлом квартале рынок ПК впервые за шесть лет показал рост продаж: Аналитики IDC оценили рынок ПК в 2017 году

    13:592

    Производители OLED намереваются составить конкуренцию Samsung, сражаясь за заказы дисплеев для iPhone : Источники добавляют, что в обозримом будущем настанет перенасыщение рынка OLED

    13:5320

    Uber удаленно блокирует ПК в офисах, препятствуя правоохранителям: Скрывает информацию программа Ripley

    13:4493

    Владельцам iPhone 6 Plus, которые хотят заменить аккумуляторы своих смартфонов, придется ждать до марта-апреля 2018: Если вы являетесь владельцем iPhone 6 и iPhone 6s Plus, то время ожидания нового аккумулятора на данный момент составляет около двух недель

    13:37

    Началось лицензирование нового формата для записи телепрограмм 8К и 4K на диски Blu-ray: На диске BDXL помещается более двух часов видео 8К

    13:2012

    Xiaomi, Huawei и другие китайские компании делают ставку на MiniLED, чтобы бороться с дефицитом экранов OLED: Cо временем стоимость производства панелей MiniLED снизится, а вместе с этим увеличится желание других производителей использовать такие экраны для своих смартфонов

    13:174

    Очередной беспилотный автомобиль попал в аварию, и снова не по своей вине: Беспилотный автомобиль Argo AI попал в аварию

    13:1252

    Qualcomm представила производительные платформы для устройств с ОС Android Things: Qualcomm представила SoC SDA212 и SDA624

    12:59

    Китайский суд счел, что Samsung нарушает патент Huawei и предписал прекратить продажи всех устройств, в которых есть нарушение: Кроме того, Samsung предстоит оплатить судебные издержки

    12:5421

    Intel опубликовала результаты собственного тестирования процессоров после использования заплаток, устраняющих уязвимости: Intel подтверждает, что для обычных пользователей нет повода беспокоиться о заплатках

    12:4023

    Matias выпустила алюминиевую клавиатуру с подсветкой для ПК и Mac : Клавиатура доступна по цене 99 долларов

    12:374

    Смартфон Nokia 8 показал в тесте DxOMark весьма скромный результат: До лидеров рейтинга Nokia 8 далеко

    12:293

    Смартфон Huawei P20 будет иметь экран с соотношением сторон 18,7:9: Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo

    12:282

    Около 10 тыс. магазинов Индии перестали продавать смартфоны Oppo и Vivo : Анонимный глава большой сети утверждает, что Oppo и Vivo попросту снижают инвестиции, достигнув определенной доли на рынке

    12:202

    TCL продала более 23 млн телевизоров за год: Продажи ЖК-телевизоров TCL увеличились на 16,4% по сравнению с прошлым годом и достигли 23,2 млн телевизоров

    12:12

    Обновление, устраняющее уязвимость Meltdown, получат не все хромбуки: Полный список опубликован разработчиками Chrome OS

    11:333

    Видео дня: монитор Asus с экраном OLED 4К диагональю 21,6 дюйма, изготовленным методом печати: Данные о цене Asus ProArt PQ22UC пока отсутствуют

    11:1215

    Intel уже начала поставлять партнёрам процессоры Cannonlake, но это не означает скорого начала продаж: CPU Intel Cannonlake всё-таки появятся на рынке

    08:3027

    OnePlus в нынешнем году хочет начать переговоры с американскими сотовыми операторами: OnePlus тоже хочет на рынок США

    08:001

    По мнению Gartner, ПК перестали быть популярным праздничным подарком: Рынок ПК в 2017 году сократился на 2,8%

    03:2110

    Европейские регуляторы одобрят сделку между Qualcomm и NXP : Для Qualcomm это хорошая новость

    02:473

    Ford отстает от других производителей в оснащении автомобилей системами автоматического аварийного торможения: В 2019 году автоматические тормоза войдут в штатное оснащение моделей Ranger и Edge

    02:4521

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