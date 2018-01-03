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    3 января 2018

    Лаборатория Samsung C-Lab привезёт на CES 2018 крошечную портативную акустическую систему S-Ray: Samsung C-Lab анонсировала три новых продукта

    20:036

    Появились подробности о беззеркальной камере Sony a6700: Sony a6700 приписывают новый датчик изображения, новый процессор и общие улучшения быстродействия

    18:4017

    Смартфон Nokia 6 (2018) получил ОС Android 8 и SoC Snapdragon 630: Дебют смартфона Nokia 6 (2018) ожидается 5 января

    17:59

    Дисплей смартфона Sharp Aquos S3 имеет вырез в верхней части, как у iPhone X: Sharp уже подтвердила, что смартфон будет представлен 16 января

    16:1255

    Meizu готовит к выпуску флагманскую гарнитуру Live: Meizu Live приурочена к 15-летию выпуска MP3-плеера MX

    15:593

    LG меняет подход к названию флагманских смартфонов: LG G7 будет называться иначе. Компания проведет ребрендинг флагманской серии смартфонов G

    13:5626

    Представлен смартфон LG V30 в цвете Raspberry Rose: Смартфон покажут на CES 2018, в этом цвете он будет доступен во всех странах мира

    13:412

    Смартфон Oppo Find 9 первым получит поддержку технологии быстрой зарядки Super VOOC: Oppo всё-таки выпустит смартфон Find 9

    13:398

    AMD уже работает над решение проблемы совместимости нового драйвера со старыми играми: Проблема со старыми играми в драйвере Radeon Software Adrenalin Edition будет решена

    13:2725

    Опубликовано изображение смартфона HTC U12: Анонс новинки ожидается весной

    13:1511

    В Индии готовятся к выпуску 30-долларовые смартфоны с Android Oreo (Go Edition): Ожидается, что эти смартфоны будут оснащены модулями 4G LTE

    13:0315

    Моноблок Apple iMac Pro заработал у iFixit всего три балла: Моноблок Apple iMac Pro малопригоден для ремонта

    13:0088

    Смартфоны Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra предстали на новых изображениях: Sony Xperia XA2 Ultra приписывают флагманскую SoC Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти

    12:555

    На CES 2018 компания LG Electronics покажет линейку телевизоров с системой искусственного интеллекта: Анонс линейки телевизоров ожидается на CES 2018

    12:479

    Известный трюк позволил Google в 2016 году вывести из-под налогообложения 15,9 млрд евро : Google действует строго в рамках закона

    12:3814

    LG Display отгрузит в этом году всего 15-16 млн панелей OLED для iPhone : Samsung Display, которая пока что является единственным поставщиком, производит более 10 млн панелей для iPhone X ежемесячно

    12:3414

    Аналитики IHS Markit ожидают, что в 2040 году в мире будет продано более 33 млн самоуправляемых автомобилей: Первенство в этой области будет за США

    12:093

    Завтра Meizu представит полноэкранный смартфон. Вероятнее всего, это будет Meizu M6S: Также известный как Meizu Charm S

    11:561

    Lenovo представит на CES 2018 больше десятка новых планшетов и ноутбуков: Семейство ThinkPad пополнится 12 новыми моделями

    11:553

    Опубликованы качественные фотографии задних панелей Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+: Анонс устройств ожидается на Mobile World Congress 2018

    11:507

    Смартфон Meiigoo Mate10 внешне напоминает Huawei Mate 10: Объем оперативной и энергонезависимой памяти составляет 6 и 128 ГБ соответственно

    11:46

    Leagoo открыла сервисные центры в России и Польше: Это делает смартфоны Leagoo более привлекательными для жителей европейского региона и всей России

    11:401

    Производитель подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi 7 получит беспроводную зарядку: Точная стоимость данного модуля не указывается, однако источники сообщают о цене около 5 долларов

    11:24

    Опубликованы изображения смартфона Sony Xperia L2: Sony Xperia L2 приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 630 и 4 ГБ ОЗУ

    11:151

    Samsung представит на CES 2018 первый в мире изогнутый монитор QLED с интерфейсом Thunderbolt 3: Новинка называется CJ791

    10:3014

    Apple будет заменять аккумуляторы смартфонов iPhone, даже если их емкость уменьшилась незначительно : Сниженная цена на замену аккумулятора будет действовать до конца года

    10:0073

    Специалисты Samsung изобрели устройство с экраном-свитком, разворачиваемым прикосновением пальца: Развернуть экран смогут не все

    09:3012

    Первый процессор с интегрированным GPU AMD замечен на сайте Intel : Это модель Intel Core i7-8809G

    09:0029

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