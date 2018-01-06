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    6 января 2018

    Plugable оснащает внешний SSD интерфейсом Thunderbolt 3: Накопитель объемом 480 ГБ будет показан на CES 2018

    21:347

    Представлены контроллеры Thunderbolt 3 серии Intel JHL7x40 (Titan Ridge): В готовых устройствах контроллеры JHL7540, JHL7340 и JHL7440 должны появиться в этом году

    21:1812

    В консорциуме Ethernet Alliance считают стандарты 200GbE и 400GbE олицетворением перехода к новому поколению сетей: Спецификации 200GbE и 400GbE помогут удовлетворить растущие требования к пропускной способности

    21:055

    Toshiba представит на CES 2018 твердотельные накопители серии RC100: В твердотельных накопителях Toshiba RC100 используется флэш-память 3D-NAND

    20:1513

    Смартфон начального уровня LG Tribute Dynasty уже можно купить: Цена LG Tribute Dynasty в США — $60

    19:549

    Cleer Space — умная АС с поддержкой Amazon Alexa: АС Cleer Space можно использовать по одной, парами или в составе более сложных комплектов

    19:446

    Гарнитура Oculus Go основана на SoC Snapdragon 821 и может оснащаться 32 либо 64 ГБ флэш-памяти: Гарнитура Oculus Go будет доступна в двух модификациях

    19:402

    Скоро начнется лицензирование технологии HDR10+ : HDR10+ динамически меняет яркость, насыщенность и контраст изображения

    19:1129

    Cleer представит на CES 2018 три модели гарнитур на однокристальных системах Qualcomm CSR8670 и CSR8675 : Среди новинок — модель Flow, в которой используется гибридная технология шумоподавления

    18:17

    Фотогалерея дня: новый вариант камеры Sony a6300: По цене новый вариант Sony a6300 не отличается от исходного

    17:568

    Через два дня HTC представит обновлённую гарнитуру Vive с экранами более высокого разрешения: Обновлённая гарнитура HTC Vive получит дисплеи с повышенным разрешением

    17:124

    AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года: AT&T первой развернёт сеть 5G в США

    16:4422

    Назван срок стандартизации следующего поколения DisplayPort: Пропускную способность планируется удвоить

    16:1111

    Samyang приписывают намерение скоро выпустить автофокусный объектив 14mm F2.8 с креплением Canon EF: Это будет первый автофокусный объектив Samyang с креплением Canon EF

    15:403

    Vuzix привезет на CES первые очки дополненной реальности с поддержкой Alexa: Они будут стоить $1000

    15:042

    Док Plugable UD-CAM оснащен разъемом USB-C : Plugable UD-CAM может обеспечить мощность 85 Вт

    14:496

    Объектив Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS (SEL18135) предназначен для камер формата APS-C: В продаже объектив Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS должен появиться в феврале по цене около $600

    14:207

    Беспилотный аппарат PowerVision PowerDolphin способен плавать со скоростью 5 м/с: Оснащение PowerVision PowerDolphin включает камеру 4К

    14:0012

    Фотография лицевых панелей Samsung Galaxy S9+ и Galaxy S8+ позволяет оценить, насколько уменьшились рамки нового флагмана: Нижняя рамка Galaxy S9+ уменьшилась на пару миллиметров

    13:5128

    Проектор LG HU80KA выводит картинку разрешением 4К на экран диагональю до 150 дюймов: Цена и дата выхода пока не сообщаются

    13:4120

    Представлен мини-ПК HP Chromebox G2: HP Chromebox G2 комплектуется процессорами Intel вплоть до Core i7-8650U

    13:40

    Компания eVaderis представила необычный микроконтроллер: Микроконтроллер с памятью STT-MRAM предназначен для IoT

    13:38

    Belkin представила серию новых беспроводных зарядных устройств : Все эти новинки поступят в продажу весной-летом 2018

    13:154

    В базе данных GFXBench засветился смартфон Alcatel A3A XL с экраном 18:9: Alcatel A3A XL базируется на SoC MediaTek MT6735

    13:051

    В Spotify насчитывается более 70 млн платных подписчиков: За последние пять месяцев количество платных пользователей сервиса выросло еще на 10 млн человек

    13:0113

    Представлен ноутбук-трансформер Samsung Notebook 7 Spin (2018): Samsung Notebook 7 Spin (2018) представлен одной моделью с экраном диагональю 13,3 дюйма

    12:3029

    Meizu M6S протестирован TENAA: Meizu M6S построен на SoC Exynos 7872

    11:50

    Intel получила три иска в суд в связи с уязвимостью в процессорах : На Intel подали в суд из-за уязвимостей в CPU

    10:0034

    GoPro уволит 200-300 сотрудников, работавших над дроном Karma: GoPro снова сокращает штат сотрудников

    09:004

    Fitbit инвестировала в компанию Sano, занимающуюся разработкой крошечного глюкометра (Обновлено): Fitbit хочет заполучить для своих устройств компактный глюкометр

    08:305

    Universal Display и Samsung Display еще не подписали новое лицензионное соглашение, а старое уже не действует: Переговоры о продлении соглашений продолжаются

    08:0032

    HP снова отзывает аккумуляторы для ноутбуков: HP снова запускает отзывную компанию для ноутбучных АКБ

    08:006

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