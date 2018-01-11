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    11 января 2018

    В серию блоков питания Chieftec Compact вошли модели мощностью 450, 550 и 650 Вт : Блоки питания Chieftec Compact типоразмера SFX имеют сертификаты 80 Plus Gold

    21:4518

    На CES 2018 представлены новые телевизоры Sony с экранами OLED 4К: Модели серий A8F BRAVIA и X900F поддерживают технологию Dolby Vision

    20:4841

    Компания HMD получила в Европе права на торговую марку Asha: Под торговой маркой Asha компания Nokia когда-то продвигала сотовые телефоны

    20:217

    В Южной Корее хотят запретить операции с криптовалютами: Сообщение о возможном запрете снизила стоимость Bitcoin

    20:0841

    Страницы с описанием смартфонов Huawei P11 и P12 замечены на сайте производителя: По предварительным сведениям, анонс Huawei P11 может состояться в феврале

    19:522

    У Apple уже закончились аккумуляторы для iPhone 6 Plus, и вскоре это может затронуть и другие модели: Apple не рассчитала количества желающих заменить аккумулятор iPhone подешевле

    19:0977

    Начались продажи стыковочной станции Iogear GTD735 Quantum Thunderbolt 3 Docking Station Pro 85 : Стыковочная станция GTD735 Quantum Thunderbolt 3 Docking Station Pro 85 стоит $300

    19:041

    LG: «Мы будем выпускать новые смартфоны тогда, когда это будет необходимо»: LG меняет стратегию на рынке смартфонов

    19:0010

    Доля смартфонов со сканерами отпечатков пальцев выросла до 64%: В 2020 году три четверти смартфонов будут оснащены дактилоскопом

    18:456

    Появились изображения твердотельных накопителей Crucial MX500 в исполнении M.2 : Продажи твердотельных накопителей Crucial MX500 в исполнении M.2 должны начаться в текущем квартале

    18:384

    Внешние накопители Toshiba Canvio стали тоньше: Обновлено семейство внешних накопителей Toshiba Canvio

    18:285

    Nokia Sleep — монитор сна с поддержкой IFTTT: Трекер сна Nokia Sleep стоит 100 долларов

    18:112

    Используя устройства Sony CCB-WD1, можно централизованно управлять работой до 100 камер Sony RX0: Продажи CCB-WD1 должны начаться в феврале по цене около $700

    17:512

    Зарядная станция Satechi Smart Dual Charging Station поможет одновременно зарядить iPhone и Apple Watch: Зарядная станция Satechi Smart Dual Charging Station стоит 65 долларов

    17:494

    Ноутбук Asus ZenBook 13 (UX331UAL) весит меньше килограмма: Asus ZenBook 13 оснащается 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом до 1 ТБ

    17:4513

    Fujifilm Holdings может купить компанию Xerox: Xerox может перейти под крыло Fujifilm Holdings

    17:324

    Переносу на новые серверы подлежат даже те китайские аккаунты iCloud, которые зарегистрированы в других странах: Перенос учётных записей iCloud в Китае зависит от настроек устройства, а не самой учётной записи

    17:242

    Мобильный накопитель LaCie DJI Copilot объемом 2 ТБ оснащен встроенным дисплеем: Продажи LaCie DJI Copilot начнутся весной по цене $350

    16:426

    В 2022 году Китай будет обладать третью мирового производства панелей AMOLED малого и среднего размера: К этому приведет прогнозируемый среднегодовой рост соответствующих мощностей на 76%

    16:136

    Dell считает Portable Thunderbolt SSD самым компактным внешним SSD: Представлены две модели с объемом памяти 500 ГБ и 1 ТБ

    15:505

    В твердотельном накопителе Edge NextGen используется контроллер Silicon Motion SM2262 : Твердотельный накопитель Edge Memory NextGen поддерживает NVMe 1.3

    15:442

    Корпуса Phanteks Eclipse P300 и Eclipse P350X рассчитаны на платы типоразмера ATX: Корпуса Phanteks Eclipse P300 и Eclipse P350X относятся к начальному уровню

    15:223

    Акустическая система Sony HT-S200F оснащена встроенным сабвуфером: Саундбар Sony HT-S200F окрашен в черный цвет

    15:076

    Данные CIPA свидетельствуют, что рынок цифровых камер продолжает сокращаться: Отчасти это объясняется вытеснением компактных камер встроенными камерами смартфонов, но и камеры со сменными объективами продаются все хуже

    14:407

    Зарядное устройство Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger стоимостью $65 подойдет для всех ваших гаджетов: Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger работает при входящем напряжении от 100 до 240 В

    14:314

    Блок питания EVGA SuperNova 2200W P2 построен по схеме с одной шиной +12 В, нагрузочная способность которой превышает 183 А: Блок имеет сертификат 80 Plus Platinum

    14:2515

    Смартфон Moviphone оснащен встроенным проектором: Это не концепт, а уже коммерческое решение, цена которого составляет 599 долларов

    14:132

    Смартфон Vernee Apollo 2, оснащенный SoC Helio X30, повторно представят на MWC 2018: За прошедший год существенно изменился дизайн смартфона, теперь это полноэкранная модель

    14:042

    Начат выпуск Samsung Aquabolt — самых быстрых микросхем памяти HBM2 объемом 8 ГБ: Новая память предназначена для суперкомпьютеров и графических ускорителей

    13:5929

    Представлена домашняя система для организации беспроводной сети Huawei Wi-Fi Q2: Дата выхода пока не сообщается

    13:515

    NZXT начала выпускать материнские платы, первая модель – N7 Z370 для процессоров Intel Coffee Lake: NZXT N7 Z370 оценена в $300

    13:4516

    Digital Storm Project Spark — очень компактный игровой ПК на процессоре Intel Core-i7 8700K, оснащенный 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1080: В мини-ПК Project Spark используется жидкостное охлаждение

    13:325

    В линейку Edge CLX600 вошли SSD трех типоразмеров: К достоинствам SSD CLX600 производитель относит высокую надежность и низкое энергопотребление

    13:19

    Мини-ПК ECS Liva Z2 получил процессор Intel поколения Gemini Lake: Мини-ПК ECS Liva Z2 располагает множеством портов USB

    13:001

    Серию мобильных акустических систем Sony Extra Bass пополнили модели SRS-XB41, SRS-XB31 и SRS-XB21: В акустических системах Sony Extra Bass SRS-XB41, SRS-XB31 v SRS-XB21 используется «технология» Party Booster

    12:534

    Все новые смартфоны Samsung, продаваемые в США и Канаде, будут иметь FM-радио: В уже проданных смартфонах функциональность не появится, но в Galaxy S9 и всех последующих смартфонах компании, FM-радио точно будет

    12:5226

    MSI и Asus заняли половину рынка игровых ноутбуков в прошлом году: Asus и MSI являются лидерами рынка игровым ноутбуков

    12:513

    Разные версии смартфона Meizu M6S получат SoC Exynos 7872 или MediaTek MT6750 : Анонс Meizu M6S ожидается 17 января

    12:412

    Блок питания Phanteks Revolt X может питать две системы, а блоки Revolt Pro рассчитаны на работу в паре: Ожидаемая цена Revolt X мощностью 1200 Вт равна $260, Revolt Pro мощностью 850 Вт — $130, мощностью 1000 Вт — $160

    12:3111

    Sony WF-SP700N — полностью беспроводные наушники с шумоподавлением, защитой от влаги и посредственной автономностью : Наушники Sony WF-SP700N оценены в 180 долларов

    12:301

    Представлена камера Lenovo Mirage с углом обзора 180°: Цена камеры не превысит 300 долларов

    12:24

    Представлен смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition : BlackBerry KEYone Bronze Edition будет выпущен в начале этого года

    12:14

    Смартфоны Elephone U и U Pro получили изогнутые дисплеи AMOLED, как у флагманов Samsung, поставщиком которых выступает BOE: Elephone U Pro оснащен поддержкой технологии быстрой зарядки и модулем NFC

    12:0410

    Xiaomi продала 1 миллион смартфонов Redmi 5A за месяц: Xiaomi Redmi 5A за месяц с небольшим продаж стал бестселлером

    11:551

    Экран смартфона Oukitel U18 имеет вырез, как у iPhone X : Начало массового производства Oukitel U18 запланировано на конец января

    11:538

    Проигрыватель Sony UBP-X700 поддерживает Dolby Vision: Одновременно представлен ресивер Sony STR-DH790

    11:357

    Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock – стыковочная станция для ноутбука со встроенной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050: Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock оценена в $400

    11:306

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad L480 и ThinkPad L580 отличаются от предшественников отсутствием оптического привода: Lenovo ThinkPad L480 и ThinkPad L580 стали тоньше и легче

    11:0011

    Представлены ThinkPad L380 и ThinkPad L380 Yoga – 13-дюймовые модели бюджетной линейки бизнес-ноутбуков Lenovo: ThinkPad L380 и ThinkPad L380 Yoga поступят в продажу в январе

    10:251

    Cooler Master MasterAir G100M — наверное, первый необычный процессорный кулер за последнее время: Кулер Cooler Master MasterAir G100M выглядит оригинально

    10:1510

    Смартфону LG G7 приписывают две сдвоенных камеры и анонс в апреле: Смартфон LG G7 получит Snapdragon 845

    10:0030

    Появились первые результаты тестирования настольного APU Ryzen 5 2400G : APU Ryzen 5 2400G оказывается на уровне GeForce GT 1030

    09:3049

    Платёжный сервис LG Pay заработает в США уже летом: Летом LG запустит в США свой платёжный сервис

    09:154

    Misfit Path — самые маленькие гибридные умные часы производителя: Представлены часы Misfit Path

    09:001

    Nvidia готовит профессиональный ускоритель Quadro на основе GPU GV100: Новая видеокарта семейства Quadro будет относиться к поколению Volta

    08:301

    Lenovo Vital Moto Mod — 400-долларовый модуль для смартфонов Moto Z, способный измерять пульс, температуру и даже давление: Motorola представила два новых модуля

    08:0012

    Появились изображения смартфона Alcatel 3C: Ожидается, что смартфон Alcatel 3C будет стоить 120 евро

    00:119

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