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    6 июня 2017

    Умные очки «смешанной реальности» J-Reality работают под управлением ОС Android: Очки J-Reality представляют собой самодостаточное устройство, не нуждающееся в подключении к ПК или смартфону

    21:095

    Аналитики MIC считают, что продажи на рынке ПК продолжат снижаться минимум до 2020 года включительно: Аналитики MIC сделали прогноз касательно рынка ПК

    20:191

    Обновление прошивки камеры Sony A9 «улучшает функцию предупреждения перегрева»: Новая версия прошивки для камеры Sony A9 носит номер 1.01

    20:1713

    Аналитики TrendForce подвели итоги на рынке потребительских роботов за прошлый год: Роботы-пылесосы являются одним из самых популярных видов роботов для потребителей

    20:032

    Qualcomm приписывают намерение выпустить однокристальную систему Snapdragon 836: SoC Snapdragon 835 будет заменена на Snapdragon 836

    19:4310

    Процессоры Intel Coffee Lake не будут совместимы с существующими системными платами с сокетом LGA 1151: Процессоры Intel Coffee Lake появятся в феврале

    19:2536

    Старшие процессоры Intel Core i9 могут потребовать специальной версии сокета LGA 2066 из-за энергопотребления свыше 200 Вт: Топовые CPU Intel Core i9 потребуют нового сокета

    18:4231

    Робот Tertill возьмет на себя прополку грядок: Tertill напоминает робота Roomba

    18:3917

    AMD и Nvidia выпустят на рынок 3D-карты без видеовыходов, предназначенные для добытчиков криптовалюты: AMD и Nvidia создадут карты для майнеров

    18:2744

    Фото дня: кристалл GPU AMD Vega: На памяти, расположенной рядом с GPU, нанесена маркировка GPA022GA2656

    18:006

    Процессор Intel Core i9-7980XE можно будет купить не раньше будущего года: Intel ответила на действия AMD бумажным анонсом

    17:481

    Apple предлагает разработчикам док-станцию с видеокартой Radeon RX 580, подключаемую посредством Thunderbolt 3: Apple добавила в macOS поддержку внешних видеокарт

    17:2622

    Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев: Представлен чехол Logitech Slim Combo

    17:094

    С 1 июля ПО Skype и Messaging прекратит работу на мобильных ОС Windows : Microsoft закрывает Skype для своих же мобильных платформ

    14:3437

    Моноблок iMac Pro получил несъёмную оперативную память и набор из клавиатуры и мышки, который нельзя будет купить отдельно: Изменить объём ОЗУ в iMac Pro возможности не будет

    12:3363

    Представлена операционная система iOS 11: «Большой шаг для iPhone. Гигантский скачок для iPad»: Рекламируя iOS, Applt использует слоган «Большой шаг для iPhone. Гигантский скачок для iPad»

    12:3237

    Представлена операционная система macOS High Sierra: Apple представила macOS High Sierra и новую файловую систему

    12:174

    Толщина корпуса смартфона Umidigi Z1, который оснащен емким аккумулятором, составляет всего 6,95 мм: Анонс смартфона ожидается 19 июня

    11:259

    Смартфон Nubia Z17 установил рекорд по продажам в Китае [Обновлено]: При впечатляющих характеристиках смартфон получил привлекательную цену

    11:0912

    Продано более миллиона шлемов PlayStation VR и 5,25 млн копий игр для него: Sony признает, что к подобным данным нужно относиться «осторожно», потому как пользовательская база PlayStation 4 приближается к отметке 60 млн человек

    10:582

    Смартфон ZTE V870 получил SoC Snapdragon 435 и 4 ГБ ОЗУ при цене $395: Компания ZTE выпустила новый смартфон среднего ценового диапазона ZTE V870

    10:51

    ОС Android Marshmallow впервые стала популярнее Android Lollipop, доля Android Nougat выросла до 9,5%: Наконец, Marshmallow оказалась популярнее Android 5.0 и 5.1

    10:358

    Камера для видеоконференций Logitech MeetUp предназначена для небольших комнат: Камера Logitech MeetUp и мобильное приложение станут доступны в июле

    10:284

    Chuwi называет 3:2 лучшим соотношением сторон дисплея, рекламируя новый планшет Chuwi SurBook: Компания уже выпустила три устройства с подобными экранами

    10:1619

    BOE и CSOT планируют постройку фабрик по выпуску панелей AMOLED на подложках 10.5G и 11G : Компания LG Display тоже строит новую фабрику 10.5G

    09:472

    Создатель шлема VR Oculus Rift работает над новой оборонной технологией: Создаваемая Палмером Лаки система использует инфракрасные датчики и лазерные дальномеры

    09:433

    В 2017 году емкостные дисплеи должны опередить резистивные в автомобильной промышленности: Cпециалисты отмечают рост популярности автомобильных дисплеев большого размера нестандартной формы с повышенным разрешением

    09:291

    Опубликованы фотографии смартфона Meizu Pro 7, который может получить второй дисплей и сохранить разъем 3,5 мм: Очередная фотография запечатлела нижнюю часть смартфона без защитного чехла

    09:184

    Анонс смартфона OnePlus 5 задерживается: После анонса OnePlus 5 цена на OnePlus 3T должна быть существенно снижена

    09:08

    За год Apple и Samsung нарастили продажи носимой электроники на 64,1% и 90,8% соответственно: Рынок носимой электроники вырос на 17,9%

    07:309

    Apple представила планшет iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма и SoC A10X: Новый Apple iPad Pro получил больший экран при тех же размерах

    07:0046

    Apple обновила все актуальные модели ноутбуков, оснастив их CPU Intel Kaby Lake и более быстрыми SSD: Все актуальные ноутбуки Apple получили новые CPU

    00:0215

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