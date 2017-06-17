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    17 июня 2017

    Франция рассчитывает начать эксплуатацию высокоскоростных самоуправляемых поездов в 2023 году: Средствами самоуправления предполагается оснащать существующие поезда TGV

    10:5032

    Samsung The Frame — телевизор 4К, похожий на картину в раме: Благодаря датчику освещенности, телевизор Samsung The Frame автоматически корректирует яркость и цветовую температуру изображения

    10:2040

    Смартфон YotaPhone 3 выйдет осенью по цене $350: Продажи смартфона в Китае начнутся осенью

    10:1127

    Начались поставки комплектов Ricoh R Development Kit: В комплект входит камера, подставка, SDK и примеры программ

    09:512

    Появились слухи о смартфоне Xiaomi Mi Mix 2 Lite: Xiaomi Mi Mix 2 Lite по соотношению характеристик и цены будет похож на представителя семейства Redmi

    09:379

    Leagoo выпустит смартфон со сдвоенной камерой, неплохой начинкой по привлекательной цене: Leagoo T5 поступит в продажу в июле этого года

    09:241

    Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) замечен в тесте GFXBench : Устройство уже получило сертификат Wi-Fi Alliance

    09:205

    Мышь Microsoft Modern Mouse оснащена интерфейсом Bluetooth 4.0: Производитель оценил мышь Microsoft Modern Mouse в $50

    09:018

    Тесты CPU Intel Core i9-7900X демонстрируют огромную разницу в энергопотреблении в сравнении с предшественником. И не в пользу первого: В Сети появились первые тесты Intel Core i9-7900X

    08:0068

    3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition получила немалый разгон ядра и памяти: Zotac представила карту GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition

    07:004

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