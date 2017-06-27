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    27 июня 2017

    Беспроводная гарнитура Focal Listen Wireless получила излучатели с комбинацией разных материалов: При крупных размерах гарнитура Focal Listen Wireless все еще рассчитана на мобильное использование

    19:121

    Специалисты Sony разработали ключевые технологии для микросхем памяти ReRAM плотностью около 100 Гбит: Память ReRAM объединяет достоинства DRAM и NAND

    18:4023

    Профессиональная карта Radeon Vega Frontier Edition оценивается в 1000 долларов: Radeon Vega Frontier Edition оказалась существенно дешевле конкурентов

    18:2512

    Intel продлевает срок поддержки платформ IoT до пятнадцати лет: IoT считается перспективным двигателем роста отрасли

    18:021

    Аналитики DRAMeXchange прогнозируют рост цен на DRAM в третьем квартале на 5% : Аналитики отмечают, что разнообразие микросхем DRAM в последнее время выросло

    17:441

    Sapphire предлагает пять моделей 3D-карт Radeon RX Mining Edition для добычи криптовалюты: Sapphire выпустила карты для майнеров

    17:3424

    Система с двумя процессорами AMD Epyc 7601 уступает паре Intel Xeon Platinum 8180: AMD Epyc 7601 уступает Intel Xeon Platinum 8180, но без цен сложно делать выводы

    17:1813

    Apple приобрела SensoMotoric Instruments через фиктивную компанию : SensoMotoric Instruments перешла под крыло Apple

    17:007

    Специалисты Consumer Reports назвали смартфон Samsung Galaxy S8+ лучшим по показателям автономности : Специалисты Consumer Reports считают, что Samsung Galaxy S8+ — самый автономный смартфон

    16:2620

    Тесты показали, что некоторые современные SSD позволяют записать несколько петабайт данных до выхода из строя: Samsung 850 Pro позволил записать 9,1 ПБ данных

    16:0239

    Смартфон YotaPhone 3 получит 64 ГБ флэш-памяти: Подтверждены параметры YotaPhone 3

    15:3119

    Видео дня: смартфон Samsung Galaxy Note8: Samsung Galaxy Note8 получит сканер отпечатков пальцев возле сдвоенной камеры

    15:219

    Отраслевые источники уже сейчас обеспокоены возможным дефицитом новых смартфонов Apple iPhone : Недостаток панелей OLED и недостаточные объёмы производства могут привести к дефициту новых iPhone

    15:0615

    Хранилище Drobo 5D3 оснащено интерфейсом Thunderbolt 3: К хранилищу Drobo 5D3 можно подключать мониторы 4К и 5К

    14:442

    Анонсирована консоль Nintendo Super NES Classic Edition : Продажи Nintendo Super NES Classic Edition начнутся 29 сентября

    14:259

    Google оштрафовали на 2,42 млрд евро: По мнению европейских регуляторов, Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке

    13:4313

    В рамках разработки технологий для беспилотных авто Apple сотрудничает с прокатной компанией Hertz Global Holdings: Hertz Global Holdings предоставляет Apple автомобили для тестов

    13:35

    В Samsung Galaxy S9 будут использоваться 7- и 8-нанометровые SoC: Как мы уже сообщали, компания Samsung Electronics не смогла получить заказы Qualcomm на выпуск микросхем по нормам 7 нм

    13:257

    Смартфоны Apple iPhone индийского производства пока никак не отличаются по цене от импортируемых : Apple не стала снижать цены на iPhone индийского производства

    13:194

    В последний момент компания Western Digital предприняла еще одну попытку купить полупроводниковое производство Toshiba: Повлияет ли новая ставка на решение Toshiba?

    13:16

    Volvo и Autoliv договорились с Nvidia о совместной разработке самоуправляемых автомобилей: Volvo уже использует разработки Nvidia

    12:512

    Опубликованы спецификации зеркальной камеры Canon EOS 200D: Для питания камеры Canon EOS 200D будет использоваться аккумулятор LP-E17

    12:195

    У Samsung Bixby возникли сложности с изучением других языков: «Bixby все еще демонстрирует неудовлетворительные лингвистические способности, если сравнивать новый голосовой помощник с Alexa и Siri»

    11:1414

    Представлен флагманский 16-мегапиксельный датчик изображения OmniVision OV16B10: Датчик изображения OmniVision OV16B10 использует фирменную архитектуру PureCel Plus-S

    10:595

    Apple начала продавать подержанные стилусы Apple Pencil за $85: В комплект входит адаптер Lightning, дополнительный наконечник и документация

    10:3424

    SMIC начала массовое производство SoC с использованием 28-нанометрового техпроцесса HKMG: SMIC планирует войти в тройку крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции

    10:25

    Представлена системная плата Gigabyte AB350N-Gaming WiFi: Системная плата Gigabyte AB350N-Gaming WiFi типоразмера mini-ITX рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM4

    10:126

    Смартфоны OnePlus 3 и 3T получат обновление до Android O в конце года: Android O будет изначально установлена на смартфонах Google Pixel 2 и Pixel XL 2

    09:581

    Плечики Panasonic Nanoe X избавляют одежду от неприятных запахов: Вешалка Panasonic Nanoe X стоит $180

    09:4512

    Kinstone представила умную АС, созданную по образу Amazon Alexa: Колонка позволяет при помощи голосовых команд управлять популярными приложениями для потокового вещания музыки, включая Pandora, Spotify, Tidal и проч

    09:313

    Новый смартфон Sharp с соотношением сторон дисплея 17:9 протестирован в GFXBench: Sharp FS8016 получит дисплей диагональю 5,5 дюйма с необычным разрешением 2040 х 1080 пикселей

    09:04

    MediaTek собирается передать Globalfoundries половину заказов на выпуск 16-нанометровых микросхем: Первоначально все заказы на выпуск 16-нанометровых микросхем MediaTek получила TSMC

    09:01

    Завтра Xiaomi представит свой самый дорогой продукт стоимостью $1880: Источник сообщают, что речь идет о самом дорогом продукте за всю историю китайской компании

    08:578

    Смартфон Samsung Galaxy Stellar 2 с дисплеем диагональю 4,5 дюйма и аккумулятором емкостью 3500 мА•ч будет стоить около $100: В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat, смартфон будет предлагаться по цене около $100

    08:4823

    Опубликованы характеристики смартфона Nubia Z17 Lite: Объем оперативной и флэш-памяти составит 6 и 64 ГБ соответственно

    08:42

    Samsung Galaxy Note 8 выйдет в конце сентября по цене ?999: Главным отличием от Galaxy S8+ станут сдвоенная основная камера, а также стилус S Pen

    08:3046

    Смартфон Ulefone T1 получит 6 ГБ ОЗУ и актуальную SoC семейства Helio: В следующем месяце Ulefone T1 увидит свет

    08:30

    Компания Adobe купила Mettle — разработчика инструментов для работы с VR в Adobe Premiere Pro и After Effects: Пакет подключаемых модулей Mettle SkyBox планируется встроить в Adobe Creative Cloud

    08:22

    Объектив Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 замечен в продаже : Объектив Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 оценен в $1200

    08:094

    В процессорах Intel Skylake и Kaby Lake обнаружена критическая ошибка, приводящая к «непредсказуемому поведению системы»: В качестве временного решения можно запретить HyperThreading в настройках UEFI

    07:0517

    Первые тесты 3D-карты Radeon Vega Frontier Edition демонстрируют огромное преимущество над Nvidia Titan Xp: Radeon Vega Frontier Edition существенно опережает основного конкурента

    07:0022

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