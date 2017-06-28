  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 июня 2017

    Samsung представила бренд Isocell и четыре суббренда: Isocell стал отдельным брендом Samsung

    20:2223

    Тесты адаптера Radeon Vega Frontier Edition в пакете 3DMark демонстрируют производительность, равную GeForce GTX 1080: Radeon Vega Frontier Edition протестировали в пакете 3DMark

    19:5328

    Snapdragon 450 — первая бюджетная 14-нанометровая однокристальная система Qualcomm, которая на самом деле очень похожа на Snapdragon 625: Qualcomm представила SoC Snapdragon 450

    19:32

    Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном : Основой для прототипа послужила модель Xplay6

    19:1122

    Профессиональный графический адаптер Radeon Pro WX 9100 также будет основан на GPU Vega 10: Radeon Pro WX 9100 получит новейший GPU AMD

    18:122

    Появились первые тесты 3D-карт Nvidia P106-100 для майнинга: Адаптер Nvidia P106-100 выдаёт 20 мегахешей без разгона

    18:0026

    Смартфон iPhone 8 поможет Apple установить новый годовой рекорд по продажам: По итогам года Apple может продать рекордное количество смартфонов

    17:4418

    Toshiba планирует инвестировать 1,6 млрд долларов в фабрику Fab 6: Фабрика Fab 6 будет заниматься исключительно выпуском флэш-памяти BiCS FLASH

    17:296

    Компания VeriSilicon представила IP-ядра Vivante 2 на архитектуре MESH для встраиваемых процессоров: Серия Vivante CC8000 уже доступна для лицензирования

    15:353

    Ericsson отказывается от выхода за пределы рынка телекоммуникационного оборудования: Провозглашенный в 2014 году курс на диверсификацию не сработал

    15:04

    В этом году ожидается выпуск объектива Nikon AF-S Nikkor 200-400mm f/4E ED VR: Анонс объектива Nikon AF-S Nikkor 200-400mm f/4E ED VR ожидается ближе к концу года

    14:427

    Представлен проектор Xiaomi Mi Laser Projection TV стоимостью $1470: диагональ 150 дюймов с расстояния 50 см: Продажи начнутся 4 июля

    13:3132

    Во внешнем оформлении самолетов Airbus хотят использовать электролюминесцентную краску : LumiLor — первая и пока единственная электролюминесцентная краска

    13:1025

    Спрос на видеокарты для добытчиков криптовалюты позволит Gigabyte нарастить продажи во втором и третьем кварталах 2017: Высокий спрос привел к росту цен на эту продукцию примерно на 10-15%

    13:0615

    Промышленные охлаждающие установки LG демонстрируют стабильный рост дохода : На мировом рынке промышленных охлаждающих установок в данный момент лидируют американские компании

    12:471

    Начались продажи ноутбуков Asus ROG Zephyrus с 3D-картами Nvidia GeForce GTX 1080: Цена модели ASUS ROG Zephyrus GX501VI-XS74 с SSD объемом 512 ГБ равна $2699

    12:207

    Аналитик считает, что наушники AirPods в итоге принесут Apple больше дохода, чем часы Apple Watch: Стоит добавить, что Apple не публикует данные по продажам AirPods и Apple Watch в своих квартальных отчетах

    12:1222

    Представлена системная плата Biostar TB250-BTC PRO с 12 слотами PCIe: Системная плата Biostar TB250-BTC PRO с 12 слотами PCIe ориентирована на добытчиков криптовалют

    11:4910

    Xiaomi Redmi Pro 2 приписывают датчики изображения Sony IMX362 и Samsung S5K3P8: Основная камера получит 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX362 и 5-мегапиксельный Samsung S5K4E8

    11:372

    Samsung начнет производство телевизоров с использованием ЖК-панелей LG уже в июле: Источник добавляет, что Samsung и LG обсуждали условия контракта в течение последних шести месяцев и только недавно пришли к соглашению

    11:2828

    Смартфон Asus ZenFone 4 Selfie появился в базе данных GFXBench: Asus ZenFone 4 Selfie будет бюджетным устройством с доступной ценой

    10:57

    Смартфон Xiaomi Mi Max 2 стал доступен в цвете Matte Black : Пока что смартфон в таком цвете доступен только с 64 ГБ флэш-памяти по цене около 245 долларов

    10:483

    Toshiba представила флэш-память QLC 3D NAND и первую в мире микросхему флэш-памяти объемом 1,5 ТБ: В прототипе с объемной компоновкой насчитывается 64 слоя ячеек QLC NAND

    10:4412

    Медиаплеер в кабеле Ethernet: InnSpire InnCable: Устройство InnSpire InnCable пока не позиционируется в розничный сегмент

    10:306

    SoC Kirin 970 получит существенно улучшенный GPU: При создании Kirin 970 этому вопросу уделили большое внимание

    10:233

    Начат прием заказов на портретный объектив Lensbaby Velvet 85 : Объектив Lensbaby Velvet 85 фокусируется вручную

    10:153

    Samsung сфокусируется на 6-нанометровом техпроцессе, отказавшись от развития 7-нанометрового : Samsung и TSMC продолжат активно соперничать за возможность получения большего количества систем ASML

    10:029

    Умные АС Amazon Echo теперь можно использовать для телефонной связи: Чтобы использовать новую функциональность, необходимо дать конкретное название каждому устройству

    10:02

    Компания Toshiba представила 96-слойную память 3D TLC NAND, выпуск которой она надеется начать в будущем году: Новая память подходит для потребительских и корпоративных SSD, смартфонов, планшетов и карт памяти

    09:056

    СВО Be Quiet! Silent Loop 360 стала флагманом своего семейства: СВО Be Quiet! Silent Loop 360 оснащена цельномедным радиатором

    09:002

    Серия Western Digital My Passport Ultra включает внешние накопители объемом до 4 ТБ: Цена My Passport Ultra объемом 1 ТБ равна $80, 2 ТБ — $100, 3 ТБ — $130, 4 ТБ — $140

    08:314

    ПО для 3D-карты Radeon Vega Frontier Edition получит поддержку специального игрового режима: Radeon Vega Frontier Edition получит режим Gaming Mode

    08:306

    Дюймовые датчики изображения Sony IMX183CLK-J и IMX183CQJ-J поддерживают видео 4К с частотой 60 к/с: К достоинствам Sony IMX183CLK-J и IMX183CQJ-J производитель относит функцию глобального сброса

    08:142

    Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2 млрд человек: Facebook преодолела отметку в 2 млрд ежемесячных пользователей

    08:001

    Новые датчики Qualcomm обеспечивают возможность сканирования отпечатков пальцев через дисплей, стекло и металл: Qualcomm совершенствует технологию сканирования отпечатков пальцев и аутентификации

    08:0010

    Твердотельные накопители Intel SSD 545s уже можно купить, но пока — только в одном магазине: Newegg — эксклюзивный партнер Intel по продаже SSD 545s

    07:356

    Новые фотографии смартфона Meizu Pro 7 демонстрируют цветной дополнительный дисплей: Второй дисплей смартфона Meizu Pro 7 будет цветным

    07:308

    Lexar — всё: Micron попробует продать бизнес Lexar целиком или частично

    07:0515

    Смартфон Alcatel Idol 5S в корпусе из стекла и металла можно приобрести всего за 200 долларов: Alcatel представила смартфон Idol 5S

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018