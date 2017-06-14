  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 июня 2017

    Партнёры Nvidia готовят графические ускорители для майнинга криптовалюты, основанные на GPU GP106 и GP104: Asus, MSI и Colorful выпустят карты для майнинга

    20:5928

    При разборке нового планшета Apple iPad Pro специалисты iFixit постоянно сталкивались с обилием клея: Новый Apple iPad Pro заработал у iFixit лишь два балла

    20:2931

    Смартфоны Samsung Galaxy J7 Pro и Galaxy J7 Max получились разными, несмотря на схожие названия: Samsung представила смартфоны Galaxy J7 Pro и Galaxy J7 Max

    20:011

    Семейство Microchip PIC32MM пополнили микроконтроллеры GPM, предназначенные для IoT, звуковых, игровых и развлекательных устройств: Оптовые цены на новые микроконтроллеры начинаются с $0,97 за штуку

    17:48

    Аналитики IDC прогнозируют, что в 2021 году расходы на интернет вещей приблизятся к 1,4 трлн долларов: Наиболее быстрорастущим сегментом потребительского рынка IoT являются решения для умного дома

    17:25

    Jaguar Land Rover инвестирует в разработку самоуправляемых автомобилей Lyft: Сумма инвестиций — 25 млн долларов

    17:001

    Внешние оптические приводы I-O Data DVRP-UT8C2 оснащены разъемами USB-С: Срок появления I-O Data DVRP-UT8C2K и DVRP-UT8C2W в продаже — начало июля

    16:0315

    По прогнозу TrendForce, смартфоны с экранами 18:9 помогут оживить рынок; в этом году на них придется 10% поставок, в будущем — 37%: Рынок смартфонов замедлился. Чем завлечь покупателей?

    15:3827

    Лазерный проектор Dell Advanced 4K Laser Projector (S718QL) формирует изображение размером 2,5 метра, находясь всего в 10 см от экрана: Проектор Dell Advanced 4K Laser Projector (S718QL) стоит $5999

    14:4719

    Монитор LG UltraWide 34UC89G с вогнутым экраном и поддержкой Nvidia G-Sync оценен в $1000: Монитор LG UltraWide 34UC89G поддерживает частоту обновления до 166 Гц

    14:1519

    Первое «живое» фото смартфона Meizu Pro 7 подтверждает наличие дополнительного дисплея с тыльной стороны: На второй дисплей смартфона Meizu Pro 7 можно выводить ярлыки программ

    14:1511

    Intel откроет новый центр НИОКР в Индии: Intel вложит 178 млн долларов в центр НИОКР в Индии

    13:492

    Австрийцы создали самый большой телевизор LED разрешением 4К: 262 дюйма оценены в $539 000: Длина C Seed 262 составляет 6,65 метра, высота - почти 2,6 метра

    13:3533

    INCJ и DBJ в торгах за полупроводниковый бизнес Toshiba поддержат не Western Digital, а SK Hynix : В консорциум с участием INCJ, DBJ и SK Hynix также вошли Bain и KKR

    13:321

    Процессоры AMD Ryzen Threadripper появятся в продаже несколько позже, чем ожидалось: Процессоры AMD Ryzen Threadripper можно будет купить с 10 августа

    13:247

    Смартфоны станут «универсальными контроллерами» для Playstation 4: Также было объявлено, что Sony, последовав примеру Nintendo, планирует до конца марта 2018 выпустить пять игр для смартфонов.

    12:53

    Начались продажи твердотельных накопителей Mushkin Reactor Armor 3D и Triactor 3D; их технические характеристики отличаются от заявленных ранее: На новые SSD распространяется трехлетняя гарантия

    12:524

    Поставки телевизоров с экранами OLED в этом году вырастут вдвое: Ожидается, что Sony и Panasonic отгрузят 300 тыс. и 200 тыс. телевизоров соответственно

    12:44

    Sony уже тестирует Android 8.0 на смартфонах Xperia: В частности, сообщается о двух устройствах, которые проходят под модельными номерами G8341 и G8342

    12:194

    Компания LG показала прозрачный светодиодный дисплей Transparent LED Film Display : Местом показа послужила выставка InfoComm 2017

    12:193

    Смартфон Galaxy Note 8 получит сдвоенную камеру производства Samsung Electro-Mechanics, модули которой будут иметь разрешение по 13 Мп: Samsung Electro-Mechanics прорабатывает целых три разных варианта сдвоенной камеры для Samsung Galaxy Note 8

    11:4032

    Qualcomm Smart Audio Platform — гибкая платформа для умных акустических систем: Появление платформы Qualcomm Smart Audio Platform на рынке ожидается в третьем квартале

    11:40

    Пластины корпоративных HDD Toshiba AL14SX вращаются со скоростью 15 тысяч оборотов в минуту: Диски Toshiba AL14SX рассчитаны на круглосуточную работу

    11:309

    Ноутбук-трансформер Cube iwork5X построен на платформе Intel Apollo Lake: Cube iwork5X оснащен экраном диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD

    11:152

    Новое изображение смартфона OnePlus 5 подтверждает наличие разъема 3,5 мм: Анонс устройства ожидается 20 июня

    11:1411

    Анонс Moto Z2 назначен на 27 июня: По предварительным сведениям, основой Moto Z2 служит SoC Qualcomm Snapdragon 835

    11:12

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ возглавили новый рейтинг Consumer Reports: С выходом iPhone 8 ситуация в рейтинге должна поменяться

    11:0711

    Аналитики Technavio прогнозируют быстрый рост рынка профессиональных роботов-уборщиков: В период до 2021 года ожидается рост на 44% в год

    10:451

    Производитель не признает дефект оборудования в истории со сгоревшим смартфоном Xiaomi Mi5 Pro: Xiaomi пока не дала своих комментариев журналистам

    10:255

    Сканер отпечатков пальцев iPhone 8 может находиться под кнопкой включения: Кнопка может быть покрыта защитным стеклом, возможно, сапфировым

    10:1638

    Основой монитора Dell UltraSharp 38 Curved Monitor (U3818DW) служит вогнутая панель IPS разрешением 3840 х 1600 пикселей: Продажи Dell UltraSharp 38 Curved Monitor (U3818DW) должны начаться 23 июня по цене $1499

    10:1017

    Qualcomm будет иначе маркировать свои мобильные платформы: Snapdragon 845 должна опережать по производительности Snapdragon 835 примерно на 30%

    09:573

    Google наняла ключевого разработчика мобильных SoC Apple: Вероятно, Google рассчитывает нарастить долю рынка, принадлежащую устройствам Pixel

    09:5037

    Смартфону Xiaomi Redmi Pro 2 приписывают экран с рамками 0,5 и 1,8 мм: Выход смартфона ожидается в июле

    09:465

    Медиаплеер Acemax TX95D оснащен приемником DVB-T2: Основой ТВ-приставки Acemax TX95D стала SoC AmLogic S905D

    08:30

    Мини-ПК Shuttle NC03U может быть основан на CPU Core i7-7500U: Shuttle представила мини-ПК NC03U

    08:00

    Компания Verizon завершила поглощение Yahoo: Компания Verizon создала дочернее предприятие Oath

    07:301

    Кроссовер Tesla Model X оказался самым безопасным автомобилем в классе по версии NHTSA: Кроссовер Tesla Model X с честью прошёл краш-тесты

    07:3022

    Globafoundries объявила о доступности 7-нанометровой технологии 7LP FinFET: Выпуск серийной продукции по технологии 7LP FinFET начнется в 2018 году

    07:0030

    Появились результаты тестирования CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X в тесте Geekbench: Флагманом новой линейки AMD может стать модель Ryzen Threadripper 1950X

    07:0010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018