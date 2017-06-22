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    22 июня 2017

    Raijintek Juno X: радиальный низкопрофильный процессорный кулер: Кулер Raijintek Juno X напоминает изделия Zalman

    21:3812

    Инвестиции Foxconn в США могут превысить 10 млрд долларов и не ограничатся одним заводом: Foxconn хочет построить в США не только завод для производства смартфонов

    20:0555

    Видеокарта Radeon RX Vega требует «чертовски много энергии»: Представитель MSI говорит об огромном энергопотреблении Radeon RX Vega

    19:5242

    Google впервые за три года обновила ПО для очков Google Glass : Google неожиданно обновила ПО для своих умных очков

    18:479

    Смартфон ZTE Small Fresh 5 ценой $145 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 425 и оснащен сдвоенной камерой: В основной камере ZTE Small Fresh 5 используются датчики разрешением 2 и 13 Мп

    18:25

    Lenovo представила видение того, как будет выглядеть ThinkPad будущего: Концепт оснащен гибким сенсорным экраном, физическая клавиатура с характерными органами управления сохранена

    18:1060

    Новая иконка Siri косвенно подтверждает отсутствие кнопки Home у смартфона iPhone 8: iOS 11 уже имеет изменения для работы с iPhone 8

    17:179

    Смартфон Leagoo KIICAA S8 копирует Samsung Galaxy S8: Leagoo KIICAA S8 будет построен на SoC MediaTek MT6763

    14:5023

    WD закроет лабораторию WDLabs: Лаборатория WDLabs скоро перестанет существовать

    14:243

    Опубликованы новые изображения зеркальной камеры Canon EOS 6D Mark II: Canon EOS 6D Mark II как две капли воды похожа на предшественницу 2012 года выпуска

    14:1535

    Рынок носимой электроники к 2021 году вырастет почти вдвое : IDC считают, что умные часы уже в этом году обгонят браслеты

    14:123

    Анонс влагозащищенного смартфона LG V30 ожидается 31 августа, цена составит $699: Предшественники были оснащены съемными аккумуляторами, но в LG V30 ожидается использование несъемного аккумулятора емкостью 3200 мА•ч

    12:2824

    Nokia 3310 (2017) оказался на удивление прочным телефоном: Согнуть Nokia 3310 (2017) так и не удалось

    12:1519

    LG Display представила гибкий и прозрачный 77-дюймовый дисплей: Проект находился в разработке в течение 59 месяцев

    11:5718

    В смартфоне OnePlus 5 установлен тот же дисплей, что и в OnePlus 3T: OnePlus 5 получил новую однокристальную систему Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ ОЗУ и очень неплохую сдвоенную камеру

    11:4510

    Каталог Pro Design пополнили модули proFPGA для быстрого создания прототипов с использованием FPGA Virtex UltraScale+: Модули proFPGA XCVU9P, XCVU7P и XCVU5P уже доступны для заказа

    11:403

    Imagination выставила себя на продажу в результате разрыва отношений с Apple: Imagination уже получила несколько предложений за последние недели

    11:2543

    Переживая сильнейший кризис, Ricoh планирует значительные сокращения: Основным способом сокращения расходов названы увольнения в глобальной сети продаж и обслуживания

    10:585

    Браузер Firefox Focus стал доступен на устройствах с Android : В то время, как другие браузеры предлагают приватный режим работы, Firefox Focus постоянно работает в приватном режиме

    10:5414

    Meizu тестирует несколько прототипов смартфона Meizu Pro 7: Meizu Pro 7 могут представить уже в июле этого года

    09:58

    Новый руководитель разработки автопилота Tesla не продержался в компании и полугода: Сейчас за разработку аппаратных и программных средств автопилота отвечает Джим Келлер

    09:4916

    Опубликованы живые фотографии смартфона Elephone S8 Gold Edition : В продажу Elephone S8 поступит до конца июня

    09:452

    Смартфон Xiaomi Mi 6 Silver Edition вряд ли поступит в продажу: Директор по маркетингу Xiaomi подтвердил, что в обозримом будущем компания не планирует выпуск Xiaomi Mi 6 Silver Edition

    09:286

    Innolux начала поставки собственных телевизоров: Президент компании считает, что спрос и предложение на телевизоры в этом году уравновесят друг друга

    09:183

    Появились новые изображения и предварительные спецификации объектива Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD: Рекомендованная производителем цена объектива Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD названа равной $649

    09:172

    Акустическая система Kralk Audio BC-30 Mk2: закрытый корпус и новые громкоговорители: АС Kralk Audio BC-30 Mk2 получила более жесткий и крупный корпус

    09:001

    Устройство Ring Video Doorbell 2 стало лучше видеть ночью и обзавелось сменными панелями: Ring представила звонок-камеру Video Doorbell 2

    07:302

    Google прекращает поддержку Android 2.1 Eclair: На Android 2.1 Eclair скоро исчезнет Play Store

    07:0012

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