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    15 июня 2017

    Появились уточненные спецификации Canon EOS 6D Mark II, названа новая дата анонса: Камера Canon EOS 6D Mark II получит полнокадровый датчик изображения разрешением 26 Мп

    20:2737

    Платёжная система Meizu Pay будет запущена в режиме бета-теста с 21 июня: Meizu запускает собственную платёжную систему

    20:249

    Число пользователей мобильных устройств перевалило за 5 млрд: 51% населения Земли имеет доступ в интернет

    20:1011

    Появились первые снимки, сделанные объективом AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED: Их сделал фотограф Джошуа Криппс (Joshua Cripps) на юге Южной Америки

    19:507

    Линейка наушников JBL Everest 2.0 включает четыре модели: К общим чертам наушников JBL Everest 2.0 производитель относит высокое качество звука

    19:34

    В JDI создан жидкокристаллический дисплей Pixel Eyes размером 10,2 дюйма с сенсорными кнопками по краям: Разрешение экрана — 1920 х 1080 пикселей

    18:508

    Датчик движения Camtraptions PIR позволяет делать уникальные снимки: Датчик совместим с камерами Canon, Nikon и Sony

    18:335

    Охладитель Xigmatek Whiz предназначен для процессоров с TDP до 150 Вт: Габариты Xigmatek Whiz равны 135 x 85 x 158 мм

    17:509

    BuzzFeed и NowThis создадут полторы сотни видео посредством камер Samsung Gear 360: Samsugn объявила о партнёрстве с BuzzFeed и NowThis

    17:482

    Universal Display подписала расширенный договор с Japan Display о поставках материалов для дисплеев OLED: Финансовая сторона соглашения не разглашается

    17:3725

    Видео дня: смартфон Vivo с оптическим сканером отпечатков пальцев: Vivo работает над смартфоном, дактилоскоп которого размещён под дисплеем

    17:234

    Western Digital через суд пытается блокировать продажу полупроводникового производства Toshiba: В Western Digital уверены, что Toshiba не имеет права предлагать или передавать интересы с СП третьей стороне

    17:022

    Флагманский серверный CPU AMD Epyc 7601 будет работать на частоте до 3,2 ГГц и обойдётся примерно в 4000 долларов: Стали известны параметры процессоров AMD Epyc

    16:5725

    Аналитики Kantar утверждают, что доля iOS в Китае снизилась, но продажи Apple выросли: Kantar оценили доли Android и iOS на разных рынках

    15:5020

    Новые цифровые вывески Samsung Smart Signage основаны на ОС Tizen 3.0, а некоторые модели используют панели QLED: Samsung перевела вывески Smart Signage на Tizen 3.0

    14:43

    Qbex Computadores обвинила Intel в том, что её мобильные SoC виновны в десятках тысячах случаев возгорания и перегрева смартфонов: SoC Intel SoFIA были причиной возгорания смартфонов

    14:2622

    Евросоюз отменил плату за роуминг: В Евросоюзе больше нет платы за роуминг

    14:0911

    На долю Китая и Северной Америки приходится 70% продаж телевизоров с панелями диагональю от 65 дюймов: Мировой рынок телевизоров просел на 4,7%

    13:2012

    Представитель Lenovo подтвердил намерение компании отказаться от собственного бренда на рынке смартфонов в большинстве стран: Смартфоны Moto вытеснят аппараты Lenovo на большинстве рынков

    12:577

    Wistron подтверждает наличие водонепроницаемости и беспроводной зарядки в новых смартфонах iPhone : Компания Wistron является одним из ключевых партнеров Apple

    12:5610

    Смартфон LG G7 могут выпустить уже в январе 2018: Представитель LG по связям с общественностью заявил, что на данный момент решения относительно графика выпуска новых смартфонов еще не приняты

    12:2710

    Очередная версия ноутбука Origin Eon15-S создана в рамках концепции Nvidia Max-Q: Origin Eon15-S получил тонкий корпус при наличии GeForce GTX 1070

    12:264

    OnePlus опубликовала новые фотографии, сделанные на камеру смартфона OnePlus 5: Первая фотография демонстрирует портретный снимок с эффектом размытия заднего фона

    12:135

    Foxconn может построить завод в американском штате Висконсин: Слухи о том, что Foxconn откроет завод в США появились еще в ноябре прошлого года

    11:436

    LG Innotek строит новый завод по производству автомобильных запчастей: Новый завод ставит во главу угла качество своей продукции

    11:182

    Опасаясь ухудшения продаж Samsung Galaxy S8+, компания перенесла выход Samsung Galaxy Note FE на 30 июля: Samsung Galaxy Note FE получил аккумулятор уменьшенной до 3200 мА•ч емкости, а также поддержку голосового помощника Bixby

    11:0416

    Archos представила доступный безрамочный смартфон: Sense 55s: Смартфон Archos Sense 55s обойдется в сумму менее 300 евро

    11:004

    Компания Samsung начала серийный выпуск 64-слойной флэш-памяти V-NAND: Микросхемы V-NAND плотностью 256 Гбит, хранящие в каждой ячейке по три бита, поддерживают скорость передачи данных 1 Гбит/с

    10:4221

    После провала SoC Helio X30 будущее серии Helio X находится под большим вопросом: В списке компаний, которые могут поддержать Halio X30, осталась только Meizu

    10:4111

    Опубликовано изображение смартфона Google Pixel 2 со всех сторон: Выход Google Pixel 2 ожидается этой осенью

    10:316

    Отпечаток пальца заменит паспорт и посадочный талон в аэропортах: Дактилоскопические датчики будут использоваться для определения вашей личности

    10:2111

    Asustek начала крупное сокращение штата: Но специалисты считают, что уже в третьем квартале доход увеличится, как минимум, на 20% благодаря новым ноутбукам и смартфонам ZenFone 4

    10:112

    Смартфонов Google Pixel продано более миллиона штук: Производитель не публикует сведения о количестве проданных смартфонов Google Pixel, но информации в фирменном магазине достаточно для примерной оценки

    10:105

    Zeiss планирует выпуск объектива Milvus 1.4/35: Полнокадровый объектив Zeiss Milvus 1.4/35 будет выпускаться в вариантах для зеркальных камер Canon и Nikon

    09:473

    Qualcomm интегрирует в SoC CSRA6620 усилитель DDFA нового поколения: Qualcomm CSRA6620 демонстрирует отношение сигнал/шум 113 дБ, суммарный коэффициент гармоник и шума не более 0,005%

    09:32

    14-дюймовый ноутбук Toshiba Tecra X40 весит менее 1,3 кг и работает до 13 часов: Ноутбук Toshiba Tecra X40 заключен в корпус из магниевого сплава

    09:307

    Razer выпустила ноутбук Blade Stealth в виде более крупной модели: Razer Blade Stealth теперь существует и в 13-дюймовом варианте

    08:003

    Sony Toio — набор маленьких роботов, который можно назвать конструктором нового поколения: Роботы Sony Toio позволяют использовать конструктор Lego

    07:301

    Моноблок Apple iMac Pro в максимальной конфигурации, вероятно, обойдётся покупателям более чем в 17 000 долларов: Топовая версия Apple iMac Pro будет стоит ощутимо больше 15 000 долларов

    07:00126

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