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    18 июня 2017

    Смартфон Archos Diamond Alpha получил сдвоенную тыльную камеру с датчиками Sony: Основой смартфона Archos Diamond Alpha стала SoC Qualcomm Snapdragon

    21:442

    Гендиректор Atari подтвердил, что компания собирается вернуться на рынок игровых консолей: Внешне новинка будет похожа на легендарную игровую приставку Atari 2600

    18:3719

    Google оштрафовали на 1 млрд евро: Указанный размер штрафа далек от максимально возможной суммы

    14:0230

    Появилось изображение 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus WaterForce Xtreme Edition: Интересной чертой Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus WaterForce Xtreme Edition является возможность подключения гарнитуры виртуальной реальности

    13:251

    Оптический сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 6 и новинке Vivo: правда или ложь?: Мы знаем, что дактилоскопический датчик у Xiaomi Mi 6 встроен в кнопку Home

    10:3916

    Смартфон Sharp FS8016 с SoC Snapdragon 660 протестирован в Geekbench: Snapdragon 660 обозначена как SDM660

    10:051

    Опубликована новая фотография фронтальной панели смартфона Samsung Galaxy Note 8: Samsung Galaxy Note 8 должен стать первым смартфоном, оснащенным мобильной платформой Snapdragon 836

    09:5713

    75% времени зрители панорамных видеороликов смотрят только на фронтальные 90°: Google хочет помочь авторам контента лучше использовать новый формат и создавать более увлекательный новый пользовательский опыт

    09:3710

    Смартфон LG G6 Plus поступит в продажу в июле: По слухам, цена составит около 800 долларов

    09:174

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