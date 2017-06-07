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    7 июня 2017

    В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B: SpaceX вскоре выполнит свой первый заказ для ВВС США

    20:4361

    «Фото» кристалла GPU AMD Vega оказалось просто рекламным изображением, не имеющим отношения к реальности: AMD не публиковала настоящего фото кристалла GPU Vega

    20:2310

    Оперативную память DDR4 впервые удалось разогнать до частоты 5500 МГц: Установлен новый рекорд в разгоне ОЗУ

    20:076

    Tesla поделилась первым рекламным изображением кроссовера Model Y: Tesla Model Y будет похож на старшего собрата

    19:498

    Изображение смартфона Meizu Pro 7 подтверждает наличие экрана на тыльной стороне : Meizu Pro 7 действительно может получить два дисплея

    19:368

    Intel и Fitbit интересуются покупкой компании Moov: Moov может быть куплена компаниями Intel либо Fitbit

    19:12

    Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне: Samsung Galaxy Note8 первым может получить интегрированный в дисплей дактилоскоп

    18:0737

    Mophie представила чехлы для флагманов Samsung и Apple, наделяющие их поддержкой беспроводной зарядки: Mophie представила новые чехлы и внешний аккумулятор

    17:5619

    Samsung представила смартфоны Galaxy J нового поколения, лишив младшую модель экрана Super AMOLED: Представлены Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 2017 года

    17:3729

    Инвалид-колясочник, работавший в Samsung, украл и продал 8474 смартфона: Ли является поклонником азартных игр, а его суммарный долг превысил 800 тыс. долларов

    14:0335

    Samsung Display приступит к производству дисплеев OLED для iPhone 8 в июне, планируя выпускать не менее 10 млн панелей в месяц: Apple, наконец, одобрила очередной прототип дисплея

    13:1582

    Флэшка Adata UC360 оснащена разъемами USB-A и micro-USB, а UC370 — разъемами USB-A и USB-С : Общими чертами UC360 и UC370 являются металлические корпуса и использование технологии COB

    13:088

    Фотографии чехла для Xiaomi Mi 6 Plus подтверждают, что смартфон не отменен: Светодиодная вспышка должна располагаться с правой стороны от сдвоенной основной камеры

    13:062

    Hyperloop One рассматривает возможность строительства линии в Европе: Список включает девять кандидатов

    12:5324

    Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp: Источник добавляет, что iPhone 8 должен получить очень похожий дизайн

    12:2723

    Безрамочный смартфон Elephone S8 получит дисплей разрешением 2K и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Цена устройства и дата выхода пока не сообщаются

    12:115

    Серия 3D-карт AMD Radeon Pro 500 включает пять моделей производительностью до 5,5 TFLOPS: 3D-карты AMD Radeon Pro 500 вошли в оснащение компьютеров Apple

    12:094

    LG Chem потратит грант в размере $12,6 млн на клинические испытания новой вакцины от полиомиелита: LG Chem планирует начать массовое производство вакцины в 2020 году

    11:4713

    Подписка на 2 ТБ пространства в Apple iCloud подешевела до 599 руб.: Цены снижены во всех странах

    11:0733

    14-нанометровая SoC Exynos 9610 составит конкуренцию Snapdragon 660: >SoC Exynos 9610 должна стать первой SoC серии Exynos 9

    11:041

    Смартфон Umidigi Z1 Pro с 8 ГБ ОЗУ оценен в $499: Полные технические характеристики будут озвучены 19 июня

    10:503

    SoC Samsung Exynos 7872 приписывают GPU Mali-G71 MP1: Meizu приписывают намерение одной из первых выпустить смартфон с данной однокристальной системой

    10:417

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ в цвете Coral Blue скоро появятся на американском рынке : Стоит добавить, что данный цвет был очень популярным среди покупателей планшетофона Samsung Galaxy Note7

    10:30

    Toyota не намерена внедрять поддержку функций Android Auto и Apple CarPlay в свою новую автомобильную систему AGL: Будущие автомобили Toyota не будут поддерживать Android Auto и Apple CarPlay

    10:067

    PowerColor показала док-станцию для создания внешней видеокарты, в которую поместится не каждый современный графический ускоритель: PowerColor анонсировала док-станцию Gaming Box

    08:3011

    Новые изображения смартфона OnePlus 5 демонстрируют аппарат, очень похожий на iPhone 7 Plus: OnePlus 5 может оказаться копией iPhone 7 Plus

    08:008

    В рамках пилотной программы Apple передала трём сервис-центрам свои калибровочные машины и права на ремонт смартфонов : Apple разрешила трём сервис-центрам ремонтировать iPhone

    07:308

    NEC и Hitachi намерены избавиться от части принадлежащих им акций Renesas Electronics: Акционеры Renesas Electronics постепенно продают акции компании

    07:005

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