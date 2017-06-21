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    21 июня 2017

    В базе ПО SiSoft Sandra засветился шестиядерный процессор Intel линейки Coffee Lake-S: Intel уже тестирует процессоры Coffee Lake

    18:4317

    Появились изображения и спецификации объектива Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2, названа цена: Анонс объектива Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 ожидается на этой неделе

    18:033

    Samsung работает над гарнитурой VR с дисплеем OLED, плотность пикселей которого достигает 2000 на дюйм: Samsung создаст для гарнитуры VR дисплей OLED с плотностью 2000 пикселей на дюйм

    17:2526

    Powerchip Technology возобновит производство флэш-памяти NOR после многолетнего перерыва: Powerchip Technology вернётся к производству памяти NOR

    17:114

    Видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 теперь тоже можно оснастить водоблоками EK Water Blocks: EK Water Blocks представила водоблок EK-FC1080 GTX Ti FTW3

    16:5813

    Samsung SDS представила аналитическую платформу Brightics: Brightics позволяет проанализировать за два часа объем данных, на обработку которого раньше уходило три месяца

    16:434

    Huawei и Telefonica откроют в Чили лабораторию для разработки технологий Narrowband IoT : Huawei и Telefonica будут совместно работать над направлением NB-IoT

    16:412

    OnePlus высмеяла решение Apple отказаться от разъема 3,5 мм в iPhone 7: 88% опрошенных заявили, что им нравится классический разъем 3,5 мм

    16:3159

    Рынок 3D-принтеров в прошлом году вырос на 29%: Продажи 3D-принтеров продолжают расти

    16:232

    Благодаря майнерам рынок видеокарт в текущем квартале покажет 20-процентный рост против 10-процентного спада в ранних прогнозах: Продажи видеокарт по итогам квартала вырастут на 20%

    16:0842

    Трэвиса Каланика отстранили от руководства Uber : Каланик отметил, что одной из причин его ухода стала гибель матери

    15:553

    Toshiba выбрала предпочтительного кандидата на покупку её полупроводникового бизнеса за 18 млрд долларов: Полупроводниковый бизнес Toshiba приобретёт консорциум из огромного числа компаний

    15:426

    Intel разом отказывается от нескольких своих продуктов для сегмента интернета вещей: Intel прекратит поставки Edison, Joule и Galileo

    15:268

    AMD представила ускорители машинного обучения Radeon Instinct и раскрыла их характеристики: Адаптер Radeon Instinct MI25 получил полный GPU Vega 10

    15:119

    Док-станция Gigabyte Aorus GTX 1070 Gaming Box получилась компактнее большинства конкурентов и оснащена портом USB с поддержкой QC 3.0: Gigabyte представила док-станцию Aorus GTX 1070 Gaming Box

    14:288

    Самый большой показатель операционной прибыли по итогам текущего квартала может быть у Samsung Electronics : Samsung Electronics может заработать рекордную операционную прибыль

    14:1219

    Судебная тяжба с Apple может привести к тому, что Qualcomm придётся отказаться от одной из своих основных практик в бизнесе: Qualcomm могут заставить кардинально изменить принципы ведения бизнеса

    14:0113

    Евросоюз к 2019 году выделит для дронов воздушное пространство U-space: Евросоюз к 2019 году выпустит нормы, регулирующие использование дронов

    13:164

    Доля смартфонов с соотношением сторон 18:9 увеличится с 10% в этом году до 37% в следующем, считает TrendForce: Аналитики считают, что соотношение 18:9 станем новым стандартом для смартфонов

    10:5712

    Трехполосная АС Triangle Australe EZ отличается высокой чувствительностью: Акустическая система Triangle Australe EZ получила новый корпус и динамики

    10:307

    Телефон Vkworld Z3310, который является клоном Nokia 3310 с более емким аккумулятором, стоит $25: В продажу Vkworld Z3310 поступит на следующей неделе

    10:296

    В некоторых модификациях рабочая станция Lenovo ThinkStation P320 располагает более чем 20 портами: Рабочая станция порадует габаритами и набором портов

    10:0010

    Смартфон LG V30, оснащенный четырьмя камерами, должен выйти раньше Samsung Galaxy Note 8: Кроме того, устройство должно получить сдвоенную фронтальную камеру вдобавок к сдвоенной основной

    09:4421

    WhatsApp будет поддерживать BlackBerry и Nokia S40 до конца года, старые версии Android — до 2020: Что касается Nokia S60, то WhatsApp перестанет работать на соответствующих смартфонах 30 июня 2017

    09:316

    Башенный кулер ID-Cooling SE-214L доступен в белоснежном оформлении: Охладитель ID-Cooling SE-214L подойдет для процессоров AMD Ryzen

    09:308

    OnePlus 5 уже стал самым быстро распродаваемым смартфоном производителя: В некоторых городах выстроились длинные очереди из желающих приобрести горячую новинку китайского производителя

    09:064

    OnePlus 5 уличили в жульничестве во время тестов: ОС смартфона OnePlus 5 завышает результаты в тестах

    09:0013

    Фитнес-браслет Cubot S1 оснащен шестиосевым акселерометром: Cubot S1 динамически отслеживать ваш пульс в течение суток, данные отображаются в мобильном приложении

    08:483

    Pioneer выпустила первую в мире портативную колонку для iPhone, подключаемую через разъем Lightning: При подключении к разъему Lightning звук автоматически начинает воспроизводиться через Rayz Rally

    08:269

    Производитель снизил цену смартфона Xiaomi Mi Note 2 почти на $45: Младшая версия, оснащенная 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, подешевела почти на 45 долларов до отметки 365 долларов

    08:171

    Hisense и Changhong успешно вышли на рынок ультракороткофокусных лазерных проекторов: Продажи лазерных проекторов Hisense в первой половине марта этого года оказались в 15 раз выше продаж телевизоров с панелями OLED

    08:105

    AMD раскрыла характеристики серверных процессоров Epyc и назвала партнёров, которые будут продвигать новинки: Системы с процессорами AMD Epyc будут продавать HPE, Dell, Asus, Gigabyte, Inventec, Lenovo, Sugon, Supermicro, Tyan и Wistron

    08:0011

    Умные часы No.1 F3 работают год без замены элемента питания: Часы оснащены поворотным безелем, при помощи которого можно перемещаться по меню

    07:574

    OnePlus 5 показал себя достаточно прочным смартфоном: OnePlus 5 не так просто согнуть

    07:302

    Появились фото безрамочного смартфона, предположительно, выпущенного компанией Meizu: Meizu готовит безрамочный смартфон

    07:008

    Некоторые фирменные чехлы для OnePlus 5 выглядят как деревянные: OnePlus представила чехлы для нового смартфона

    06:00

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