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    2 июня 2017

    Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580: Майнеры криптовалюты скупают видеокарты AMD

    19:0142

    GeIL комплектует SSD Shuttle типоразмера M.2 флэш-памятью NAND двух типов: В SSD GeIL Shuttle используется контроллер Silicon Motion SM2260

    18:552

    Профессиональные ускорители Radeon Pro WX 2100 и WX 3100 основаны на GPU Polaris 12: AMD представила бюджетные профессиональные карты Radeon Pro WX 2100 и WX 3100

    18:382

    Док-станция Aorus GTX 1070 External Graphics Box оценена в $600: Aorus GTX 1070 External Graphics Box оснащена четырьмя видеовходами и четырьмя портами USB 3.0

    18:0010

    Смартфон OnePlus 5 будет компактнее предшественника и, возможно, тоньше большинства флагманских аппаратов на рынке: OnePlus спрятала новый флагман в тени старого

    17:504

    Специалисты DxOMark высоко оценили камеру смартфона Meizu Pro 6s: Meizu Pro 6s заработал у DxOMark 85 баллов

    17:405

    Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей: В обычном смартфоне используются разработки, защищенные 250 000 патентов

    16:4436

    По мнению IDC, успешный первый квартал позволяет прогнозировать трехзначный рост рынка гарнитур VR и AR в этом году: Лидером рынка гарнитур VR и AR является компания Samsung

    16:092

    Старший 16-ядерный процессор AMD Ryzen ThreadRipper может стоить всего 850 долларов: Слухи указывают на неприлично низкие цены на процессоры AMD Ryzen ThreadRipper

    15:5250

    Lenovo представила четыре новых модуля Moto Mods, среди которых есть вариант в виде геймпада: Смартфоны Moto Z получили четыре новых модуля

    15:252

    Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих: В Elf VR используются легкие и компактные микродисплеи Lightning OLED

    14:2513

    Голосовой помощник Bixby всё ещё имеет проблемы с пониманием английского языка: Поддержка английского в Bixby появится лишь к концу месяца

    14:035

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 получит Infinity Display и Android 7.1.1 : Анонс Samsung Galaxy Note8 ожидается в конце августа или начале сентября

    13:598

    Micron готовит линейку SSD начального уровня Crucial BX300: В Crucial BX300 будет использован контроллер Marvell

    13:594

    Некоторые процессоры AMD Ryzen ThreadRipper будут работать на более высоких частотах, нежели считалось ранее: AMD Ryzen ThreadRipper покорят частоту 4,2 ГГц в заводских режимах

    13:495

    QNAP TS-x77 — первые в мире NAS на процессорах AMD Ryzen: Местом анонса NAS QNAP TS-x77 выбрана выставка Computex 2017

    13:347

    Noctua показала системы охлаждения для процессоров AMD Ryzen Threadripper в исполнении TR4 (SP3): За основу производитель взял уже выпускаемые модели Noctua NH-U14S, NH-U12S и NHU9

    13:157

    AnTuTu подтверждает характеристики смартфона Nokia 9: Тестовое ПО подтверждает, что основная и фронтальная камеры устройства будут оснащены 13-мегапиксельными датчиками изображения

    13:141

    Samsung и LG готовят к выходу iPhone 8 новые версии своих флагманов: Компании LG приписывают намерение выпустить версии смартфона LG G6 с 32 и 128 ГБ флэш-памяти

    12:5734

    Представлены SSD Adata XPG SX6000 и XPG SX7000 типоразмера M.2: В Adata XPG SX6000 используется контроллер Realtek RTS5760, а в XPG SX7000 - Silicon Motion SMI2262G

    12:551

    Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0: Под эффективностью подразумевается использование энергии внешних аккумуляторов с меньшими потерями

    12:426

    Umidigi обещает представить флагманский смартфон с рекордной емкостью аккумулятора в тонком корпусе: Анонс устройства состоится 19 июня

    12:143

    Новый экран Samsung для гарнитур VR характеризуется плотностью пикселей 858 на дюйм: Экран характеризуется диагональю 3,5 дюйма и разрешением 2024 x 2200 пикселей

    12:1013

    Высота охладителя Noctua NH-L9 для процессоров в исполнении AM4 — всего 37 мм: Конструкция процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9 включает 92-миллиметровый вентилятор

    11:482

    Смартфон Nubia Z17, построенный на SoC Qualcomm Snapdragon 835, представлен официально: Nubia Z17 получил сдвоенную камеру и 6-8 ГБ оперативной памяти

    11:4015

    По подсчетам JPR, рынок 3D-карт за квартал сократился на 29,8%, за год — на 19,2%: Доля Nvidia увеличилась до 72,5%

    11:352

    В GeekBench появилось большое количество результатов тестирования смартфона Nokia 9 с 4 и 8 ГБ ОЗУ: Этот же смартфон уже обновил собственный рекорд, причем речь идет о версии, оснащенной 4 ГБ оперативной памяти

    11:261

    Снижены цены на процессоры AMD Ryzen 7 1700 и 1700X: Процессор AMD Ryzen 7 1700X подешевел с $399 до $349

    11:2217

    Твердотельные накопители Team Group Cardea-Z типоразмера M.2 оснащены радиаторами и поддерживают NVMe 1.2: SSD Team Group Cardea-Z будут выпускаться объемом 240 и 480 ГБ

    11:083

    Sony отдает приоритет Apple, Huawei, Oppo и Vivo, отгружая датчики изображения для смартфонов: Что касается лидера смартфонного рынка, то Samsung сама обеспечивает свои устройства датчиками изображения

    11:0117

    Передняя панель компьютерного корпуса Xigmatek Refract S1 сделана прозрачной: Компьютерный корпус Xigmatek Refract S1 рассчитан на системные платы типоразмера ATX

    10:58

    Представлены компьютерные мыши Logitech MX Master 2S и MX Anywhere : Logitech MX Master 2S и MX Anywhere 2S поступят в продажу в черном, синем и белом вариантах исполнения корпуса по цене $100 и $80 соответственно

    10:528

    Смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 получат обновление до Android O: Восьмая версия операционной системы Android станет доступна через несколько месяцев

    10:396

    Смартфон Honor 9 и умный браслет Honor Band 3 будут представлены 12 июня: Единственная порция информации об умном браслете Honor Band 3 на данный момент касается его влагозащищенности

    10:313

    Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5 засветился на новых фотографиях: Смартфон работает под управлением Yun OS

    10:154

    Начала работать мобильная платежная система LG Pay, пока — только в Южной Корее: В LG Pay используется технология MCT (Magnetic Communication Technology)

    10:056

    Корпус SilverStone Raven Z RVZ04 при типоразмере micro-STX вмещает видеокарту: SilverStone Raven Z RVZ04 принадлежит к отдельной серии малых корпусов компании

    09:523

    Блок питания Aerocool KCAS-GM получил комбинированную кабельную систему: В блоках питания Aerocool KCAS-G и KCAS-GM используется схема с одной линией +12 В

    09:49

    Смартфон Samsung Galaxy J7 (2016) скоро получит ОС Android 7.0 Nougat : Смартфон Samsung Galaxy J7 (2016) замечен в базе данных GFXBench

    09:213

    Team Group включает в набор T-Force Dark модули памяти и SSD: При покупке набора Team Group T-Force Dark можно будет сэкономить 5-10%

    09:101

    Внешние жесткие диски Sony PSZ-HC1T и PSZ-HC2T выдерживают падения с двухметровой высоты : Продажи Sony PSZ-HC1T и PSZ-HC2T производитель обещает начать в июле

    08:536

    В серию Xigmatek SFX120F вошел блок питания типоразмера SFX мощностью 600 Вт с модульной кабельной системой: Компания Xigmatek привезла на выставку Computex 2017 блоки питания серий SFX80S и SFX120F

    08:362

    Основой игрового мини-ПК Zotac Mek служит процессор Intel Core i7-7700 : В конфигурацию игрового мини-ПК Zotac Mek входит 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1080

    08:212

    Одноплатный ПК Act Power Project-X A1 дополняется мезонинными платами: Платы Act Power Project-X в перспективе могут оснащаться разными SoC

    07:09

    Микросхемы Toshiba TC3567CFSG и TC3567DFSG для носимых устройств и IoT соответствуют спецификации Bluetooth LE 4.2: Микросхемы Toshiba TC3567CFSG и TC3567DFSG характеризуются наименьшим в классе энергопотреблением

    07:00

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