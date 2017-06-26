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    26 июня 2017

    26 июля Meizu представит не только смартфон Pro 7, но и Pro 7 Plus: Смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus представят одновременно

    21:272

    Facebook готова платить по несколько миллионов долларов за сценарий к одному эпизоду нового шоу: Facebook очень хорошо платит за сценарии к шоу

    21:165

    Столетие Nikon отметили самым большим «изображением фотокамеры из людей»: В формировании изображения камеры приняло участие более 1000 добровольцев

    21:0511

    Завтра Google могут оштрафовать на рекордно большую сумму: Еврокомиссия готова огласить решение

    20:456

    Представлен розовый вариант смартфона Samsung Galaxy S8+: Пока розовый смартфон Galaxy S8+ будет доступен только на Тайване

    20:3117

    Скорость фокусировки и серийной съемки Sony a9 катастрофически падает при использовании камеры со светосильными телеобъективами Canon: О спортивных репортажах можно забыть

    20:2311

    LG Innotek собирается выпускать гибкие печатные платы для смартфонов: На рынке гибких печатных плат LG Innotek предстоит конкурировать с компанией Samsung Electro-Mechanics

    19:521

    Чтобы полностью разобрать телефон Nokia 3310 (2017), достаточно открутить шесть винтиков: Печатная плата в Nokia 3310 (2017) всего одна

    19:4410

    Датчик изображения Sony IMX294CJK формата 4/3 поддерживает видео 4К с частотой 120 к/с: Разрешение датчика изображения Sony IMX294CJK равно 10,71 Мп

    17:213

    Сетевые хранилища QNAP TS-831X и TS-531X поддерживают карты расширения QNAP QM2 : Хранилища TS-831X и TS-531X теперь поставляются с модернизированными однокристальными системами Alpine AL-314

    16:30

    Суд Евросоюза вынесет решение по апелляции Intel не раньше будущего года: За нарушение антимонопольного закона Intel оштрафовали на 1,06 млрд евро

    16:203

    Опубликованы новые изображения камеры Canon EOS 200D: О цене камеры Canon EOS 200D пока данных нет

    15:596

    Western Digital не согласится с участием SK Hynix в покупке полупроводникового производства Toshiba : Toshiba спешит подписать соглашение до ежегодного собрания акционеров, намеченного на 28 июня

    14:51

    Появились подробные спецификации зеркальной камеры Canon EOS 6D Mark II: Анонс камеры Canon EOS 6D Mark II ожидается 29 июня

    14:209

    Фото дня: мини-ПК Falcon Northwest Tiki с 3D-картой AMD Radeon Pro Vega Frontier Edition: Другие элементы конфигурации ПК пока неизвестны

    13:3914

    По данным ФСБ, апрельский теракт в метро Санкт-Петербурга подготовили с помощью Telegram: ФСБ отмечает, что террористы всего мира используют мессенджеры для связи между собой и своими кураторами из-за границы

    13:0154

    Создана искусственная радужная оболочка, меняющая диаметр зрачка под действием света: В перспективе исследователи рассчитывают создать имплантат, но пока до этого далеко

    12:578

    Компания Pearl, выпустившая систему Pearl RearVision, обанкротилась: Комплект предлагался по цене 500 долларов, но, как стало известно, популярностью он не пользовался

    12:263

    Samsung получила семь «Каннских львов» за рекламу Galaxy S8 и Gear VR: Этот ролик был продемонстрирован впервые 29 марта на пресс-конференции, посвященной анонсу Samsung Galaxy S8

    12:0813

    Вышло первое обновление для OnePlus 5: Продажи OnePlus 5 едва-едва начались, а производитель уже выпустил первое обновление ПО

    12:053

    Комнатная антенна для телевизора Mohu Leaf Glide принимает сигнал на расстоянии более 100 км: Приобрести Mohu Leaf Glide можно по цене 90 долларов

    11:5617

    Samsung назовет место расположения своего американского завода до конца недели: Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что завод Samsung может расположиться в городе Ньюбери

    11:336

    В ICQ появились групповые звонки: Новые версии ICQ уже доступны на сайте icq.com

    11:229

    Павел Дуров заявил, что глава Роскомнадзора не знает о принципах шифрования: Во время выступления на телеканале НТВ Жаров потребовал от Дурова передать спецслужбам России ключи для дешифровки переписки в Telegram

    11:1938

    В минувшем квартале доход Adobe оказался рекордным : По состоянию на конец квартала в распоряжении Adobe было 1,317 млрд долларов

    11:081

    Apple произвела самую крупную в истории чистку контента в китайском App Store: За две недели Apple удалила из китайского App Store в 10 раз больше приложений, чем обычно

    10:504

    Samsung впервые обошла компанию Fitbit по объему дохода на рынке носимых устройств: Лидером рынка является Apple, которая занимает 53%. Samsung досталось 12,8%, а доля Fitbit составила 12,1%

    10:39

    Смартфону LG V30 приписывают стеклянную заднюю панель и возможность беспроводной зарядки: Напомним, оба предшественника в данной серии имели металлические корпуса.

    10:3112

    Представлены системные платы MSI B350M Pro-VD и A320M Pro-VD: Ожидается, что платы MSI B350M Pro-VD и A320M Pro-VD будут стоить не более $80

    10:242

    Смартфон Google Pixel 2 лишится разъема 3,5 мм: Cканер отпечатков пальцев смартфонов будет называться Nexus Imprint или Pixel Imprint

    10:2114

    Моноблоки Apple iMac Pro, видимо, основаны на серверных CPU Intel Purley: Моноблоки iMac Pro получат новейшие серверные CPU Xeon

    07:3027

    Ремешки Pride Edition Woven Nylon для часов Apple Watch несут символику сообщества ЛГБТ: Apple начала продажи ремешков с символикой ЛГБТ

    07:0047

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