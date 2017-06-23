  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июня 2017

    Компания BlackBerry отчиталась за первый квартал 2018 финансового года: Выручка BlackBerry за отчетный период составила 235 млн долларов

    21:101

    По мнению руководителя Epistar, дисплеи micro-LED появятся в серийных устройствах в ближайшие год-два: Epistar разрабатывает технологию mini-LED

    20:4512

    IBM построит для американских военных компьютер, работающий по тем же принципам, что и человеческий мозг: Производительность компьютера будет эквивалентна производительности системы из 64 млн нейронов

    19:3934

    Серию SilverStone Strider Titanium пополнили блоки питания мощностью 1100, 1300 и 1500 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium: В серию SilverStone Strider Titanium входят БП с модульной кабельной системой

    16:537

    В серии G.Skill Trident Z RGB и Trident Z Black войдут наборы по два модуля памяти DDR4-4400 объемом 8 ГБ, работающих с задержками CL19-19-19-39 : Новые наборы модулей памяти DDR4 предназначены для платформы Intel X299 HEDT

    16:323

    Представлен объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028), названа цена: Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028) предназначен для цифровых зеркальных камер формата APS-C

    15:1216

    Названы цены объективов Sigma 24-70mm F2.8 DG HSM OS Art и Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art, начат прием предварительных заказов: Ожидается, что отгрузка начнется до конца месяца, возможно — уже сегодня

    13:552

    Генеральный директор ARM вошел в совет директоров SoftBank Group: Саймон Сигарс работает в отрасли около 25 лет

    13:313

    Системная плата Biostar A68N-5600 типоразмера Mini-ITX получила SoC AMD: Плата Biostar A68N-5600 базируется на мобильной платформе AMD

    13:2114

    Samsung начинает серийный выпуск однокристальных систем Exynos i T200, предназначенных для интернета вещей: Конфигурация Exynos i T200 включает процессор, память и блоки, необходимые для беспроводного подключения

    13:102

    Массовое производство SoC Xiaomi Surge S2 начнется в третьем квартале 2017: TSMC уже успешно произвела тестовую партию однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нанометрового технологического процесса

    11:17

    Пользователи Android и iOS бесплатно получили Sonic the Hedgehog, Comix Zone и другие хиты Sega : Игры распространяются по условно-бесплатной модели и поддерживаться за счет рекламы

    11:0114

    ОС Android 8.0 могут назвать в честь овсяного печенья: Такая версия высказывалась пользователями Сети еще в начале года

    10:5014

    Фабрика LG Display P10 будет выпускать только панели OLED : LG Display планирует ежегодно удваивать выпуск панелей OLED малого и среднего размера

    10:361

    WhatsApp позволит отправлять файлы любого типа, ограничением будет выступать лишь размер: В данный момент пользователи WhatsApp могут отправлять друг другу файлы всего нескольких типов

    10:3232

    SSD Memblaze Pblaze5 достигли объема 11 ТБ: Накопители Memblaze Pblaze5 осмнованы на многослойной флэш-памяти

    10:003

    Количество активных зарегистрированных пользователей в YouTube превысило 1,5 млрд человек: Пользователи мобильных устройств в среднем тратят не менее часа в день на просмотр видео в YouTube

    09:319

    Появилась информация о цене и характеристиках смартфона Asus ZenFone Pegasus 4A: Asus ZenFone Pegasus 4A будет предлагаться по цене около $263

    09:164

    Bluboo также решила скопировать Samsung Galaxy S8: В данный момент Bluboo S8 находится в стадии тестирования, выход смартфона ожидается в конце июля

    08:517

    Vivo представит первый в мире смартфон с оптическим сканером отпечатков пальцев в конце июня: Источники сообщают, что над данной технологией Vivo работала вместе с Qualcomm

    08:392

    Следующее поколение гарнитуры Samsung Gear VR сможет узнавать пользователя по форме головы и лица: Речь идет о новом виде биометрической идентификации пользователи

    08:33

    В Мичиганском университете появятся беспилотные автомобили: Изначально планируется запуск на маршрут двух полностью самоуправляемых автомобилей, которые вмещают по 15 сидячих мест

    08:161

    Перестановки в руководстве Acer: Исполнительный директор Джейсон Чен (Jason Chen) стал главой совета директоров

    08:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018