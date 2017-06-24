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    24 июня 2017

    Разборка смартфона OnePlus 5 показала сходство с аппаратами Apple и Samsung: Было бы удивительно, если бы все смартфоны были устроены по-разному

    16:2425

    Комплект VIA Mobile360 Surround View Sample Kit позволяет организовать в автомобиле круговой обзор: В комплект VIA Mobile360 Surround View Sample Kit входят камеры, монитор, модем 4G и приемник GPS

    14:433

    Начались продажи стереоскопических панорамных камер виртуальной реальности LucidCam: Камера LucidCam стоит $499

    14:213

    Google обещает прекратить чтение писем в Gmail для подбора рекламы: Уже сейчас сканированию не подвергаются сообщения в корпоративной версии Gmail, входящей в пакет G Suite

    14:0322

    Toshiba открыта для переговоров с Western Digital о продаже полупроводникового производства: Western Digital не входит в консорциум, названный предпочтительным покупателем полупроводникового производства Toshiba

    13:111

    На следующей неделе ожидается анонс камеры Canon EOS 200D: В оснащение EOS 200D войдет трехдюймовый сенсорный экран

    11:5016

    Sharp приписывают намерение в будущем году начать выпуск панелей OLED : Sharp сможет использовать панели OLED в своих телевизорах

    11:297

    Госдума одобрила запрет анонимайзеров: Также под угрозой оказались браузеры, предлагающие обход блокировок.

    11:1854

    Специалистами Yeolight создана гибкая панель OLED толщиной 0,1 мм для автомобильной светотехники: Разработчиками созданы новые материалы, структура и технология упаковки

    11:085

    Блокировка Telegram в России: Роскомнадзор угрожает, Дуров отвечает: Он также опроверг обвинения в том, что Telegram характеризуется нейтральным отношением к терроризму

    11:0551

    Tesla планирует начать производство автомобилей в Шанхае: Производство электромобилей в Китае позволит снизить их цену для жителей страны примерно на 30%

    10:4711

    Xiaomi готовится представить 120-дюймовый проектор: Проектор Xiaomi предложит очень привлекательные характеристики по не менее привлекательной цене

    10:394

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