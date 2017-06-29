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    29 июня 2017

    AMD представила корпоративные CPU Ryzen Pro : AMD выпустила процессоры Ryzen Pro для бизнеса

    19:1514

    Чтобы повысить безопасность дорожного движения, Volkswagen начнет оснащать автомобили средствами межмашинного взаимодействия pWLAN : Первая модель с поддержкой pWLAN должна выйти в 2019 году

    19:079

    MT2625 — первая однокристальная система MediaTek с поддержкой NB-IoT: SoC MediaTek MT2625 имеет размеры 18 х 16 мм

    18:58

    Qualcomm представила детские умные часы Xiaotiancai Z3, основанные на SoC Snapdragon Wear 2100: Xiaotiancai Z3 — первые детские умные часы с хорошей защитой от воды

    18:423

    Toshiba подает на Western Digital в суд, требуя 1 млрд долларов: В иске утверждается, что компания WD незаконно получила доступ к промышленным секретам Toshiba и TMC

    18:4113

    Зонтик Xiaomi Huayang Ultra-Light Umbrella благодаря использованию углеволокна весит всего 85 г: Углепластиковый зонтик Xiaomi Huayang Ultra-Light Umbrella стоит 15 долларов

    18:3230

    Несчастный случай на заводе LG Display приведёт к нехватке телевизионных панелей в следующем квартале: LG Display остановила линию по выпуску дисплеев для телевизоров

    17:5513

    Смартфон Asus ZenFone 3 Zoom получил обновление ОС Android 7.1.1 Nougat : Обновление улучшает работу с камерой

    17:2213

    Недавних инвестиций не хватило LeEco для выхода из кризиса, основной причиной которого стало автомобильное направление: LeEco всё ещё нуждается в помощи

    17:184

    Институт Fraunhofer FEP и компания Sefar показали гибкую осветительную панель OLED, изготовленную методом рулонной печати: Основой панелей служит подложка TCS Planar

    17:092

    Sony возобновит выпуск виниловых пластинок: В последнее время наблюдается всплеск интереса к записям на пластинках

    16:3386

    Блок лазерной развертки MicroVision PSE-0403-103 нашел применение в смартфоне Ragentek VOGA V, оснащенном проектором: MicroVision PSE-0403-103 включает собственно блок лазерной развертки, изготовленный по технологии MEMS, и блок управления

    14:373

    Представлена полнокадровая цифровая зеркальная камера Canon EOS 6D Mark II: Canon EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера семейства, в которой появилась функция стабилизации изображения в процессе видеосъемки

    14:1848

    Аналитики IC Insights прогнозируют устойчивый рост рынка датчиков изображения типа CMOS в ближайшие годы: Замедление в сегменте смартфонов будет скомпенсировано ростом в других сегментах

    13:433

    Платформа Intel X299 является «катастрофой VRM», согласно мнениям оверклокеров: Большинство плат с Intel X299 не пригодны для разгона CPU

    13:1837

    Системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken совместимы с процессорами Intel в исполнении LGA2066: Установка СВО Kraken на системные платы с LGA 2066 выполняется так же, как и на платы с LGA 2011 или LGA2011-V3

    13:111

    Объем внешних накопителей Adata HD710 Pro и HD650 достигает 4 ТБ: Для подключения внешних накопителей Adata HD710 Pro и HD650 к компьютеру используется интерфейс USB 3.1

    12:5612

    Электрическая зубная щётка Xiaomi Mi Ultrasonic Toothbrush оценивается в 29 долларов: Xiaomi представила ещё одну зубную щётку

    12:5414

    Видео дня: макет финальной версии смартфона iPhone 8 во всех деталях: Авторами видеоролика выступили известный инсайдер OnLeaks и Tiger Mobiles

    12:4356

    Некоторые экземпляры смартфона OnePlus 5 имеют дефект, связанный с дисплеем: На OnePlus 5 нашли желейный эффект

    12:4011

    С момента начала продаж Apple iPhone прошло 10 лет: Первая модель Apple iPhone продавалась не слишком хорошо

    12:3352

    LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей: LG заявила, что подобные системы сыграют ключевую роль в развитии беспилотных автомобилей

    12:09

    Международные версии Samsung Galaxy S8 и S8+ подешевели на 26%: Как долго продлится эта акция, не сообщается

    11:5226

    Скоро Nokia выпустит еще, как минимум, два мобильных телефона: Устройство Nokia TA-1017 получит простой пластиковый корпус, камеру без вспышки, под которой находится громкоговоритель

    11:416

    Опубликованы новые изображения планшетофона Samsung Galaxy Note 8: Справа от камер располагается светодиодная вспышка, под ней находится сканер частоты сердечных сокращений

    11:327

    Смартфон ZTE Nubia NX907J замечен в базе данных TENAA: Основой ZTE Nubia NX907J служит однокристальная система с восьмиядерным процессором

    11:24

    Представлена цифровая зеркальная камера Canon EOS 200D: Производитель называет Canon EOS 200D своей самой легкой зеркальной камерой с подвижным экраном

    11:2310

    GFXBench подтверждает характеристики смартфона Moto Z2: Анонс Moto Z2 ожидается 30 июня

    11:12

    Пик популярности iPhone придется на 2019 год, а Apple Glasses представят годом позже, считает аналитик: В 2020 году продажи Apple Glasses составят всего 2% от общего дохода компании

    10:3731

    Медиаплеер Lake 1 оснащен SoC Realtek RTD1295 и оценен менее чем в $80: ТВ-приставка Lake 1 стала одной из самых доступных с этой платформой

    10:302

    iPhone 8 может получить 10-ваттное зарядное устройство с разъемом USB-C: Поэтому в комплект поставки также войдет кабель с разъемами Lightning и USB-C

    10:2319

    Датчики изображения OmniVision OV13A10 и OV13A1Q предназначены для смартфонов: Разрешение датчиков изображения OmniVision OV13A10 и OV13A1Q равно 13 Мп

    10:18

    Каждый четвертый американский пользователь Windows планирует пересесть за Mac в течение полугода: При этом 98% пользователей Mac остаются довольны своим выбором и планируют в качестве следующего компьютера также выбрать Mac

    10:0061

    Гироскутер Xiaomi Mi Ninebot Plus оценен в $514: Xiaomi Mi Ninebot Plus поступит в продажу 11 июля

    09:242

    AOC представила пять мониторов с матрицами IPS, 100-процентным покрытием sRGB и тонкими рамками: Представлены мониторы AOC I2490VXQ/BT, I2490PXQU/BT, I2790VQ, I2790PQU и Q2790PQU

    08:303

    Фото дня: беспилотный грузовик Waymo : Waymo тестирует беспилотный грузовик на основе Peterbilt 579

    08:007

    Samsung расширяет фабрику в Остине и наращивает производство памяти NAND: Samsung инвестирует в завод в Остине 1 млрд долларов

    07:3020

    SoC Qualcomm Snapdragon Wear 1200 поддерживает стандарты LTE Cat-M1/NB1: Qualcomm представила Snapdragon Wear 1200

    07:00

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