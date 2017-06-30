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    30 июня 2017

    Появились сведения о производительности бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 1200 и 1300: Процессоры AMD Ryzen 3 1200 и 1300 по производительности сравнимы с Intel Core i5-3570K и Intel Core i7-2600K

    21:2724

    In Win 101 — один из самых доступных корпусов компании, который не лишён изюминок: Корпус In Win 101 стоит 74 евро

    21:0110

    Sigma больше не планирует выпуск объективов с креплением Sony A: Последние модели объективов Sigma выпускаются только в вариантах для камер Nikon и Canon

    20:503

    SoC Apple A10X является первой 10-нанометровой микросхемой TSMC: Специалисты TechInsights сделали фотографии кристалла SoC Apple A10X

    20:3632

    Микроконтроллеры Renesas RZ/G1C оптимизированы для систем человеко-машинного взаимодействия, работающих под управлением Linux : По словам производителя, использование микроконтроллеров Renesas RZ/G1C сокращает количество компонентов системы

    20:235

    По подсчетам IDC, расходы на облачную инфраструктуру за год выросли на 14,9%, достигнув в минувшем квартале 8 млрд долларов: Лидером рынка является компания Dell, на которую приходится 16,2% всех продаж

    19:19

    Club 3D SenseVision CSV-1477 позволяет подключить к порту USB 3.1 Gen 1 один монитор 5К или два монитора 4К: Переходник поддерживает одновременное подключение двух мониторов 4K

    19:09

    Компания Winbond представила первую в отрасли флэш-память типа NOR, работающую при напряжении питания 1,2 В: Одновременно выпущены микросхемы флэш-памяти типа NOR, работающие при напряжении питания 1,5 В

    17:50

    Серию мониторов NEC MultiSync E, предназначенных для использования в качестве информационных табло, пополнили модели E326, E436, E506, E556 и E656: Цены E326, E436, E506, E556 и E656 равны $399, $599, $839, $1149 и $1999 соответственно

    17:12

    Смартфон LG V30 может лишиться основной отличительной особенности своего семейства: LG V30 не получит второй дисплей

    14:312

    Семь из десяти крупнейших производителей смартфонов являются китайскими компаниями: Samsung продолжает лидировать на рынке смартфонов

    14:2320

    LG Electronics продала бизнес по выпуску телевизионных приставок за 50 млн долларов: LG Electronics избавилась от направления телевизионных приставок

    14:142

    Специалисты iFixit невысоко оценили ремонтопригодность Amazon Echo Show: Amazon Echo Show заработала у iFixit четыре балла

    14:04

    Micron нарастила выручку почти вдвое и показала хорошую прибыль: Micron отчиталась за третий квартал 2017 финансового года

    13:511

    Alienware 25 — игровой монитор с кадровой частотой 240 Гц и стоимостью 700 долларов: Dell оснастила монитор Alienware 25 панелью TN

    13:2224

    ON Semiconductor и PowerSphyr хотят совместно разработать решения для универсальной беспроводной зарядки: Предполагается, что будет создан «новый класс» комплектов микросхем, работающих в ближнем и дальнем поле

    12:432

    Club 3D SenseVision CSV-1474 превращает один порт USB 3.1 Gen 1 в два порта HDMI 2.0: Переходник поддерживает одновременное подключение двух мониторов 4K

    12:278

    Бурильная машина Godot Илона Маска уже проложила первую часть тоннеля под Лос-Анджелесом: Он не уточнил, где именно берет начало тоннель и какова продолжительность первого участка

    12:2247

    Samsung Display построит самый большой в мире завод по производству дисплеев OLED: Источники считают, что объем инвестиций только в строительство составит около 1,75 млрд долларов

    12:1119

    Безрамочные смартфоны Sharp FS8016 и FS8010 будут выпущены 17 июля: Sharp FS8016 и FS8010 будут находиться в среднем ценовом сегменте

    12:012

    Facebook успешно посадила БПЛА Aquila: Дрон Aquila не имеет шасси для посадки, он приземляется на кевларовые пластины

    11:489

    Представлен объектив Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (A032) : Рекомендованная производителем цена новинки — $1199

    11:485

    Тесты указывают, что OnePlus 5 имеет класс защиты IP67, но производитель не рекламировал водонепроницаемость смартфона: Он может находиться на глубине до 1 метра в течение 30 минут

    10:555

    Цены на светодиодные лампы продолжают снижаться: Чтобы компенсировать падение цен, производителям приходитcя снижать себестоимость ламп

    10:4530

    Компания Western Digital отреагировала на обвинения и запреты Toshiba: Western Digital подтверждает намерение инвестировать в совместные предприятия с участием Toshiba, включая Fab 6

    10:13

    Фотогалерея дня: качественные рекламные изображения смартфона Meizu Pro 7: Meizu Pro 7 должны представить в ближайшее время

    10:023

    Exposure XM7 и XM9: оконечный и предварительный усилители:

    10:00

    Европейская презентация Asus Zenfone 4 состоится 21 сентября: Тайваньская компания начала рассылать представителям СМИ приглашение на мероприятие, которое пройдет 21 сентября в Риме

    09:49

    Samsung Display продолжает доминировать на рынке дисплеев для смартфонов: Средняя диагональ дисплеев выросла с 4,5 до 4,8 дюйма

    09:4526

    Анонс камеры Nikon D820 ожидается в конце июля : По предварительным сведениям, разрешение камеры Nikon D820 составит 45-46 Мп

    09:3811

    Transcend выпустила видеорегистраторы DrivePro 130 и DrivePro 110: В комплект поставки обоих регистраторов входит карта памяти высокой надежности Transcend 16 ГБ High Endurance

    09:31

    uduino: самая миниатюрная из всех плат Arduino: Плата µduino представляет из себя квадрат габаритами 12х12 мм

    09:306

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