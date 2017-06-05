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    5 июня 2017

    Apple HomePod — умная акустическая система с восемью динамиками, поддержкой Siri и стоимостью в 350 долларов: Представлена умная АС Apple HomePod

    23:4258

    Apple обновила моноблоки iMac, оснастив их более производительными графическими адаптерами и новыми CPU: Apple обновила все моноблоки iMac

    23:178

    Apple представила iMac Pro — моноблок с 18-ядерным процессором Intel Xeon, 128 ГБ ОЗУ и видеокартой Radeon Pro Vega: Apple iMac Pro стартует с отметки в 5000 долларов

    23:0170

    Новые слухи говорят о том, что приставка Microsoft Project Scorpio будет стоить не более 500 долларов: Консоль Microsoft Project Scorpio не шокирует ценой

    20:127

    TSMC приступит к производству памяти eMRAM и eRRAM в 2018 и 2019 годах соответственно: В данный момент лидером в данном сегменте является Samsung Electronics, которая уже занялась производством энергонезависимой памяти MRAM

    20:01

    Смартфон LeEco Cool CVC-A0 не похож на типичные аппараты компании : Смартфон LeEco Cool CVC-A0 может иметь до 4 ГБ ОЗУ

    19:59

    Oppo раскрыла большую часть характеристик смартфона R11 за несколько дней до анонса: Oppo рассказала о смартфоне R11

    19:473

    Colorful ограничилась единственной моделью адаптера GeForce GT 1030 в своём ассортименте: Colorful выпустила видеокарту GeForce GT 1030

    19:085

    Почти все смартфоны, поставленные на рынок в прошлом квартале, имели слот для карт памяти: Доля смартфонов с поддержкой карт microSВ побила все рекорды

    18:4014

    Под крышкой процессоров Intel Core i9 скрывается микросхема NFC либо RFID: Intel оснащает процессоры Skylake-X RFID-метками

    18:3112

    Samsung Display запатентовала несколько новых устройств, дисплеи которых могут менять размер: Схема наглядно демонстрирует механизм, который может использоваться для того, чтобы реализовать идею растягивающихся дисплеев

    13:3919

    Блок питания Cooler Master MWS 500P охлаждается пассивно: У БП Cooler Master MWS 500P есть сертификат 80Plus Platinum

    13:0416

    Microsoft приписывают намерение выпустить три новые версии ОС Windows 10: Microsoft пока никак не прокомментировала эту информацию

    12:4947

    Представлен полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35mm F2.8 FE: Продажи Samyang AF 35mm F2.8 FE должны начаться в июле по рекомендованной цене 299 евро

    12:498

    Смартфон OnePlus 2 не получит обновление до Android 7.0 Nougat: OnePlus 2 не исполнилось и двух лет

    12:378

    Xiaomi Mijia готовит к выпуску спортивные бюстгальтер и шорты: Информация о цене и доступности товаров будет опубликована после анонса

    12:1619

    Amazon готовит линейку смартфонов Ice. Первенец получит SoC Snapdragon 435 и Android 7.1.1 с Google Assistant при цене 95 долларов: Amazon выпустит новые смартфоны для развивающихся рынков

    12:152

    IBM, Globalfoundries и Samsung создали первый в отрасли транзистор для 5-нанометровых микросхем: С момента создания первой 7-нанометровой микросхемы прошло менее двух лет

    12:0723

    Браузер Samsung Internet Browser появился в Google Play Store: Samsung сделала доступным ПО Samsung Internet Browser для сторонних смартфонов

    12:0020

    Смартфон Nubia Z17, имея поддержку Quick Charge 4.0+, получит зарядное устройство Quick Charge 3.0 : Nubia Z17 поступит в продажу уже завтра

    11:434

    SpaceX впервые повторно использовала капсулу для транспортировки корабля Dragon: SpaceX повторно использовала капсулу для корабля Dragon

    11:4213

    Глава OnePlus показал скриншот дисплея OnePlus 5 с HydrogenOS: Анонс OnePlus 5 ожидается 15 июня

    11:354

    Samsung удвоит темпы производства смартфонов в Индии: После завершения реконструкции фабрика сможет выпускать каждый месяц не по 5 млн смартфонов, как сегодня, а по 10 млн

    11:181

    Контроллеры Silicon Motion SM2705EN и SM2707EN соответствуют спецификации SD 6.0 и скоростному классу A2: Контроллеры Silicon Motion SM2705EN и SM2707EN предназначены для карт памяти

    11:16

    Смартфон Xiaomi Mi 6X ожидается в августе по цене $295: В оснащение смартфона должны войти SoC Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, камеры разрешением 12 и 4 Мп

    11:097

    Смартфон LG X500 получил аккумулятор емкостью 4500 мА•ч: LG X500 поступит в продажу 9 июня по цене около $285

    10:5712

    Самолёт Stratolaunch, обладающий самым большим размахом крыльев, переходит к этапу наземных и лётных испытаний: Самолёт Stratolaunch впервые вывели из ангара на собственных колёсах

    10:5228

    Память Micron GDDR5X демонстрирует скорость 16 Гбит/с: В начале 2018 года Micron рассчитывает приступить к серийному выпуску памяти GDDR6

    10:51

    Опубликованы новые фотографии, сделанные на камеру смартфона OnePlus 5 : Анонс OnePlus 5 ожидается 15 июня

    10:481

    Контроллер Silicon Motion SM2262 для SSD поддерживает PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, пять каналов NAND и кэш DDR4 : Контроллер Silicon Motion SM2262 обеспечивает скорость передачи в режиме чтения 3200 МБ/с

    10:183

    Резервуар и вентиляторы СВО Raijintek Orcus украшены подсветкой : Компания Raijintek показала СВО Orcus на выставке Computex 2017

    09:34

    Foxconn надеется на помощь Apple и Amazon в покупке полупроводникового бизнеса Toshiba: Условия участия Apple и Amazon пока неизвестны

    09:138

    Фотогалерея дня: «живые» снимки смартфона iPhone 8, оснащённого сканером отпечатков пальцев на задней панели: Новые снимки iPhone 8 показывают аппарат с дактилоскопом на тыльной стороне

    09:0051

    Patriot украшает светодиодами модули памяти Viper : Объем, частоты и другие данные новых модулей памяти Patriot пока неизвестны

    08:356

    Acer предлагает настольные ПК Aspire GX-281 с процессорами Ryzen по цене от 800 долларов: Acer Aspire GX-281 основан на CPU Ryzen

    08:307

    ПК Asus G11DF может быть основан на одном из четырёх CPU AMD Ryzen: В основе ПК Asus G11DF лежат CPU Ryzen

    08:00

    TDP старших 16-ядерных CPU AMD Ryzen ThreadRipper может достигать 180 Вт : CPU Ryzen ThreadRipper 1998X может выделяться огромным TDP

    07:3013

    Наработки Nvidia Max-Q основаны на изменениях в работе GPU, адаптированных настройках игр и настройках систем охлаждения: Nvidia Max-Q уменьшит TDP видеокарт за счёт оптимальных настроек

    07:003

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