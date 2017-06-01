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    1 июня 2017

    Разработчики заработали в Apple App Store более 70 млрд долларов: Только за последние 12 месяцев количество загрузок выросло более чем на 70%

    20:4633

    Процессорный охладитель Xigmatek Whiz RGB украшен светодиодной подсветкой: Система охлаждения Xigmatek Whiz RGB построена по классической башенной схеме

    19:122

    Микроконтроллеры Microchip PIC16F19197 предназначены для устройств с жидкокристаллическими индикаторами и автономным питанием: Микроконтроллеры Microchip PIC16F19197 упакованы в корпуса с числом выводов от 28 до 64

    18:546

    Смартфон Yureka Black подтверждает, что бренд Yu Mobiles не был ликвидирован: Yu Mobiles представила неплохой бюджетник Yureka Black

    18:142

    Toshiba вернула себе часть активов полупроводникового производства, выделенного в самостоятельное предприятие: Давление Western Digital оказалось действенным

    18:041

    Представлен смартфон Moto Z2 Play толщиной 5,99 мм: Moto Z2 Play получил менее ёмкий аккумулятор, но стал тоньше

    18:007

    Игровой ноутбук Gigabyte Aorus X9 оснащен двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 1070: Gigabyte Aorus X9 в максимальной конфигурации будет стоить около $5000

    17:502

    Внешнее шасси Zotac Thunderbolt 3 External Box рассчитано на карты расширения длиной до 17 см: Помимо слота PCIe 3.0 x16, в Zotac Thunderbolt 3 External Box есть слот M.2 32 Гбит/с и четыре порта USB 3.0

    17:46

    Представлены 10-дюймовые планшеты Asus ZenPad 10 Z301MFL и Z301ML: Asus ZenPad 10 Z301MFL построен на SoC MediaTek MT8735A, а в Z301ML используется SoC MediaTek MT8735W

    15:251

    Сферический корпус In Win WinBot умеет распознавать хозяина: Корпус In Win WinBot рассчитан на полноразмерные комплектующие

    14:3019

    Sapphire подготовила вариант 3D-карты Radeon RX 550 с поддержкой аналогового интерфейса: Новинка демонстрируется на выставке Computex 2017

    14:207

    Материнская плата MSI X299 XPower Gaming AC поддерживает установку до пяти SSD типоразмера M.2: Подсистема питания MSI X299 XPower Gaming AC выполнена по схеме «12 + 1 + 1 фаза»

    13:556

    Модули Team Group T-Force Xtreem Special Edition выпускаются только в варианте DDR4-4133: Компания Team Group показала модули памяти T-Force Xtreem и T-Force Xtreem Special Edition

    13:35

    Видеокарты AMD Radeon с GPU Vega 11 могут выйти лишь в следующем году: AMD не выпустит 3D-карт с Vega 11 в ближайшие месяцы

    13:2713

    MediaTek MT7622 — первая однокристальная система с сетевым ускорителем и поддержкой 802.11n 4x4 и Bluetooth 5.0 : В семейство MT7622 входят модели MT7622A и T7622B

    13:1811

    «Яндекс» показала свой беспилотный автомобиль: «Яндекс» работает над беспилотными авто

    12:4325

    Zotac оснащает внешнее шасси для 3D-карты интерфейсом Thunderbolt 3: В корпусе устройства находится блок питания мощностью 400 Вт

    12:372

    G.Skill показала наборы модулей памяти Trident Z DDR4-4200, DDR4-4400 и DDR4-4800: Наборы модулей памяти G.Skill Trident Z DDR4-4200, DDR4-4400 и DDR4-4800 работают на заявленных частотах в составе систем Intel с поддержкой XMP 2.0

    12:007

    Игровой ноутбук Gigabyte Aorus X5 MD оснащён видеокартой GeForce GTX 1080 и ЦАП Sabre ES9018: Ноутбук Gigabyte Aorus X5 MD соответствует концепции Nvidia Max-Q

    11:444

    Смартфон Samsung Galaxy Note FE оценен в $625: Слухи о том, что восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note7 будут называться Samsung Galaxy Note 7R, не подтвердились

    11:3239

    Новая модель ноутбука Acer Chromebook 11 может оснащаться процессором Intel Core i5 и 8 ГБ ОЗУ: Acer оснастила свой новый хромбук производительным CPU

    11:301

    Криштиану Роналду рекламирует Nubia Z17 как «по-настоящему безрамочный смартфон» : По дизайну и цвету смартфон напоминает Huawei Honor 8

    11:1916

    В малогабаритную систему Zotac ZBox MA551 можно будет установить гибридный процессор AMD Ryzen в исполнении AM4: В корпусе ZBox MA551 находится плата с двумя слотами для модулей SO-DIMM

    11:142

    iPhone 8 сравнили по размеру с iPhone 7 и Galaxy S8: Предположительно, анонс устройства состоится 17 сентября

    10:4539

    Умное устройство Elgato Eve Degree с поддержкой HomeKit измеряет температуру и влажность воздуха: Поддержка HomeKit позволяет Eve Degree, например, дать команду на включение умному вентилятору, когда влажность в помещении становится слишком высокой

    10:331

    Умный стилус Bamboo Sketch предназначен для iPad и iPhone : Bamboo Sketch полностью совместим с многими приложениями для создания эскизов и рисунков

    10:161

    Бесплатное приложение Adobe Scan для iOS и Android позволяет распознавать текст: Adobe Scan правильно определяет границы документа, позволяет исправлять перспективу, удалять тени и качественно распознает текст

    10:098

    Vivo стала спонсором Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022: Кроме того, была представлена специальная версия смартфона Vivo Play 6, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018

    09:52

    Источники сообщают, что умная АС Apple уже запущена в производство: По сравнению с Amazon Echo и Google Home новинка должна предложить более громкое и качественное звучание

    09:3677

    OnePlus предлагает выбрать дизайн упаковки смартфона OnePlus 5: В этот раз, помимо белых коробок, есть и парочка красных вариантов

    08:4211

    На Computex можно опробовать компьютер с ОС Windows 10, оснащенный SoC Snapdragon 835: Показанный прототип собран в виде настольного компьютера

    08:2242

    Смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3T получат обновление до Android O: Рекламный баннер OnePlus 5 подтверждает, что анонс смартфона состоится 15 июня

    08:11

    Ноутбук Asus VivoBook Flip 12: процессоры Apollo Lake, сканер отпечатков пальцев и стилус в комплекте: Asus представила ноутбук VivoBook Flip 12

    07:303

    Uber уволила бывшего инженера Google, который украл у поискового гиганта технологии, связанные с беспилотными авто: Uber уволила Энтони Левандовски

    07:0017

    Свечение модулей памяти Ballistix Tactical Tracer DDR4 RGB зависит от температуры: Планки Ballistix Tactical Tracer DDR4 RGB не дадут скучать владельцам 3D-принтеров

    06:30

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