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    16 июня 2017

    Водоблок EK-FC1080 GTX Ti TF6 подходит для четырёх моделей видеокарт MSI GeForce GTX 1080 Ti: EK Water Blocks выпустила водоблок EK-FC1080 GTX Ti TF6

    20:161

    Amazon за 13,7 млрд долларов покупает огромную сеть супермаркетов Whole Foods Market: Whole Foods Market перешла под крыло Amazon

    20:0628

    Клавиатура Microsoft Modern Keyboard с дактилоскопическим датчиком стоит $130: Корпус клавиатуры Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID изготовлен из алюминиевого сплава

    15:0327

    Samsung Display собирается построить новую фабрику по выпуску гибких панелей OLED : Выпуск продукции предприятие начнет в 2019 году

    14:4481

    Начат прием заказов на памятные изделия, выпущенные к 100-летию компании Nikon: Памятная версия камеры Nikon D5 100th Anniversary Edition стоит $8000

    14:2911

    Осветительный светодиод Samsung LM301B демонстрирует рекордную светоотдачу: Для светодиодов Samsung LM301B выбран новый корпус

    13:4751

    Paralenz — экшн-камера для аквалангистов: Цена Paralenz — 649 евро

    13:336

    Промышленные SSD Adata IM2P3388 подключаются по шине PCI-e 3.0: Накопители Adata IM2P3388 основаны на платформе SMI

    12:202

    Профессиональные ускорители Radeon Vega Frontier Edition стали доступны для предзаказа по цене 1200 и 1800 долларов : Видеокарты Radeon Vega Frontier Edition уже можно заказать

    10:5913

    Процессор AMD Ryzen Threadripper сфотографировали с нижней стороны: CPU AMD Ryzen Threadripper предстал на новом фото

    10:4922

    В основе планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 будет лежать четырёхъядерная SoC Qualcomm: Появились параметры планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0

    10:387

    Amazon Dash Wand — «волшебная» палочка для заказа еды и не только: Устройство Amazon Dash Wand поможет заказать продукты и ответит на вопросы

    10:265

    Смартфон Samsung Galaxy Note 9 может получить 12 ГБ ОЗУ, а Galaxy S9 — 10 ГБ ОЗУ: Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition достанется 8 ГБ

    10:1182

    E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism: E Ink создала платье из своих дисплеев

    10:069

    Смартфон HTC U11 продается лучше HTC 10 и HTC One M9 : HTC планирует снизить количество ежегодно выпускаемых моделей смартфонов до 3-4 позиций

    10:02

    Еще 16 хромбуков получили поддержку Google Play : Среди них есть модели Acer, Asus, Lenovo, Samsung

    09:556

    При наличии 6 ГБ ОЗУ и цене $500 смартфон Umidigi Z1 Pro оснастили SoC Helio P20: Главный вопрос — кто купит смартфон с далеко не самой производительной SoC от малоизвестного китайского производителя за $500?

    09:481

    Защищенный смартфон Archos Sense 50x выдерживает температуру до +55C°: Корпус смартфона Archos Sense 50x прошел проврку на соответствие допускам IP68

    09:335

    Пользователи сообщают о закрытии сервисных центров LeEco : Из Шанхая поступило известие о том, что компания начала закрывать свои сервисные центры по ремонту смартфонов

    09:169

    Смартфон OnePlus 3T больше нельзя купить в США и Европе: Если бы на момент выхода OnePlus 3T в продаже оставался смартфон OnePlus 3, то он бы существенно подпортил продажи новинке

    09:074

    Смартфон Samsung Galaxy Note 8 может выйти с ОС Android 7.1.1 Nougat: В базе данных HTML5Test указано, что смартфон прошел тест в браузере Samsung Internet 5.2, набрав 488 баллов из 555 возможных

    08:4620

    Пользовательская база Spotify превысила 140 млн человек: В прошлом году оборот Spotify вырос на 50%, составив 3,3 млрд долларов

    08:381

    Nvidia выведет на рынок партию из 300 000 ускорителей Mining Card P106-100 для добычи криптовалюты: Nvidia готовит огромную партию карт для майнинга

    08:3027

    Смартфон Xiaomi Mi 6 Plus будет являться увеличенной копией младшей модели: Даты выхода у Xiaomi Mi 6 Plus все еще нет

    08:28

    Samsung готовится представить первый смартфон с SoC Exynos 7872: Новинку должны представить до анонса Galaxy Note 8, который ожидается в августе

    08:234

    Samsung не заметила истечения срока регистрации домена, ответственного за ПО, установленное на миллионах смартфонов: Samsung потеряла домен программы S Suggest

    07:3029

    Браузер Firefox 54 потребляет значительно меньше оперативной памяти, нежели конкуренты, если верить заявлениям Mozilla: В Firefox 54 появилась технология Electrolysis

    07:0024

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