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    9 июня 2017

    Asustek представит линейку смартфонов ZenFone 4 в конце июля: В линейке ZenFone 4 первой будет представлена модель с диагональю дисплея 5,5 дюйма по цене около 500 долларов

    20:5114

    Icy Dock flexiDOCK MB524SP-B позволяет установить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма четыре накопителя с возможностью горячей замены: Габариты flexiDOCK MB524SP-B — 146,0 x 41,3 x 147,6 мм, масса — 558,3 г

    18:155

    В Госдуму внесён законопроект, предлагающий запретить использование анонимайзеров и VPN для посещения заблокированных сайтов: В России могут запретить VPN

    17:4655

    Cooler Master показала два концептуальных процессорных охладителя, один из которых напоминает гриб: MasterAir Maker 3DLV и Heat Column Concept — концептуальные кулеры Cooler Master

    17:1618

    Представлен смартфон Oppo R11 Plus: Смартфон Oppo R11 Plus оснащен шестидюймовым дисплеем AMOLED

    15:029

    По прогнозу Cisco, к 2021 году мировой IP-трафик превысит 3 3Б: На долю IoT придется больше половины устройств и подключений

    14:0413

    По подсчетам Gartner, продажи серверов за год сократились на 4,5%: Лидером рынка остается HPE

    13:41

    Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов : Группа китайских сотрудников Apple продавала персональные данные пользователей ПК и смартфонов

    13:28112

    Apple может начать использовать дисплеи micro-LED в носимых электронных устройствах уже в будущем году: Технология micro-LED позволит Apple уменьшить зависимость от Samsung

    13:0824

    Смартфону Samsung Galaxy C10 приписывают цену $515. Старшая версия получит 8 ГБ ОЗУ: Объем энергонезависимой памяти будет составлять 64 или 128 ГБ

    12:2510

    Intel напоминает Qualcomm и Microsoft, что набор команд x86 нельзя эмулировать без лицензии : Intel не приветствует нарушение патентов

    12:0747

    Смартфон OnePlus 5 с 8 ГБ ОЗУ протестирован в Geekbench : Очевидно, что 8 ГБ оперативной памяти в смартфонах — это новый тренд

    11:4315

    Акционеры одобрили продажу Yahoo: В Yahoo ожидают, что сделка будет завешена 13 июня 2017 года

    11:4111

    Дополнительный дисплей смартфона Meizu Pro 7 сможет отображать дату, время и уведомления: Meizu Pro 7 станет первым смартфоном компании, который будет оснащен сдвоенной камерой

    11:369

    Названы страны, куда будет поставляться смартфон HTC U11 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: В США и Западную Европу HTC U11 с увеличенным объемом памяти поставляться не будет

    11:201

    Очередная сборка для разработчиков подтверждает, что Android O выйдет под номером Android 8.0: Подтверждено использование номера Android 8.0 для новой версии ОС

    11:196

    Meyer Optik собирает средства на выпуск современной версии объектива Lydith 30/f3.5: Всего за несколько дней на выпуск объектива Lydith 30/f3.5 собрано в три раза больше намеченной суммы

    11:054

    Опубликовано официальное изображение смартфона OnePlus 5: Анонс смартфона ожидается 20 июня

    11:013

    Преимущество новых MacBook Pro над прошлогодними моделями в тесте Geekbench 4 достигает 20%: При этом цена не изменилась и составляет $2799

    10:517

    Новый набор инструментов для разработчиков позволит Alexa управлять потоковыми видеосервисами : Alexa научится управлять видеосервисами посредством голосовых команд

    10:47

    Бывшего министра здравоохранения Южной Кореи посадили на 2,5 года по делу Samsung: Центральный районный суд Сеула признал господина Мун Хунг-По (Moon Hyung-pyo) виновным в злоупотреблении властью и лжесвидетельствовании

    10:391

    Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Box 350 без видеокарты обойдётся в 300 долларов: Sonnet начнёт продажу док-станций для видеокарт, предназначенных для ПК Mac

    10:32

    По подсчетам IDC, объем рынка корпоративных систем хранения за год почти не изменился: Корпоративных систем хранения в первом квартале 2017 года было продано на 9,2 млрд долларов

    10:31

    Geekbench подтверждает существование версий смартфона Nokia 9 с 4, 6 и 8 ГБ ОЗУ: Выход Nokia 9 ожидается в третьем квартале этого года

    10:201

    Компания BOE уже заказала у Kateeva оборудование для изготовления телевизионных панелей AMOLED методом струйной печати: Оборудование будет установлено на новой линии в городе Хэфэй

    09:52

    GoPro показала свою сферическую камеру Fusion, но не раскрыла характеристик, стоимости и даты анонса : Камера GoPro Fusion предстала перед объективами

    09:30

    Компания Essential привлекла дополнительные средства и теперь оценивается в 1 млрд долларов: Компания Essential недавно представила свой первый смартфон — PH-1

    09:01

    GPU Mining System — готовая «ферма» для добычи криптовалют на основе восьми специализированных карт Nvidia GPU Mining Card P106-100: Nvidia действительно создала ускорители для майнеров

    09:0030

    Аналитики Fuji Keizai ожидают, что более 90% автомобилей, выпущенных в 2035 году, будут подключены к Сети: Воплощенные в реальность разработки на стыке интернета вещей и транспортных средств уже есть в активе крупных автопроизводителей

    08:346

    Испытания показали, что смартфон BlackBerry Keyone лучше не сгибать: BlackBerry Keyone оказался не самым прочным смартфоном

    08:306

    Владелец ARM покупает Boston Dynamics : Сумма сделки не названа

    08:118

    MediaTek может заказать выпуск однокристальных систем у Globalfoundries: Основные контрактные производители полупроводниковой продукции предлагают три 22-нанометровые технологии

    08:05

    SoC Apple A10X набирает в AnTuTu более 230 000 баллов: SoC Apple A10X на самом деле установлена теперь и самом крупном iPad Pro

    08:0066

    Специалисты iFixit обнаружили в обновлённом моноблоке Apple iMac съёмный процессор и съёмные модули оперативной памяти: В новом iMac можно заменить CPU и ОЗУ

    07:0017

    Платформа UTM, созданная в рамках проекта Project Wing, способна одновременно управлять несколькими дронами: Alphabet создала платформу UAS Air Traffic Management для управления флотом дронов

    07:002

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