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    12 июня 2017

    Sharp пытается отобрать у китайцев свою торговую марку: Sharp обвиняет китайского производителя в низком качестве телевизоров

    19:4818

    Обновлённый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13 получил CPU Core i7-7500U и 3D-карту GeForce MX150: Представлен обновлённый ПК Xiaomi Mi Notebook Air 13

    19:4511

    Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота: Tesla Model 3 может получить полноценный автопилот

    19:2626

    Начались продажи часов Sony FES Watch U, оснащенных электрофоретическим экраном : В зависимости от варианта отделки, часы Sony FES Watch U стоят примерно $540 или $420

    19:0810

    Представлены смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus: В устройствах используется SoC Qualcomm Snapdragon 427

    18:202

    Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения: В Lenovo Legion VR PC используется видеокарта AMD Radeon RX480

    17:558

    Появились фотографии металлической рамки шасси смартфона Apple iPhone 8: Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display

    17:4219

    8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M3 Lite построен на SoC Qualcomm Snapdragon 435: Huawei MediaPad M3 Lite будет предложен в версиях с разным объемом оперативной памяти

    16:551

    Foxconn удалось заручиться поддержкой Apple и Dell на торгах за полупроводниковое производство Toshiba: Какую окончательную ставку намерен сделать концерн — неизвестно

    16:53

    Doogee выпустит смартфон MIX Plus с экраном диагональю 6,2 дюйма: Doogee MIX Plus внешне похож на Samsung Galaxy S8+

    15:154

    Qualcomm будет заказывать 7-нанометровые SoC не у Samsung, а у TSMC: 7-нанометровые SoC компания Qualcomm планирует представить в конце года

    15:069

    Потери Fujifilm в результате бухгалтерских нарушений составили 340 млн долларов: Руководители Fuji Xerox будут уволены

    14:504

    LG представила пылесос T9 с рекордной мощностью всасывания 250 Ватт и другие новинки: Корпус модели оснащен сенсорами, которые позволяют огибать препятствия, а также автоматически следовать за пользователем

    14:1213

    Процессор Intel Xeon Platinum 8176 с 28 ядрами уже можно купить за 3220 долларов: Стали известны параметры некоторых CPU Intel Skylake-SP

    14:0016

    Смартфон Honor 9 с SoС Kirin 960, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценивается в 440 долларов. : Представлен смартфон Honor 9

    13:323

    Поставки смартфонов Xiaomi во втором квартале должны превысить 20 млн единиц: В частности, речь идет о Xiaomi Mi Note 3 и Xiaomi Mi Mix 2

    13:193

    Появились качественные изображения смартфона Samsung Galaxy C10: Фронтальная панель выглядит...обычно

    12:556

    Microsoft запатентовала устройство со сгибающимся дисплеем: Место сгиба оснащено шарнирами, а также магнитами

    12:462

    Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов: Представлена консоль Xbox One X

    12:4118

    Производитель признал, что проблема с выпадающим из корпуса экраном BlackBerry KEYone существует, но постарался приуменьшить масштаб: Причина, похоже, заключается в том, что производитель сэкономил на клее

    12:357

    Средства на выпуск внешнего цифро-аналогового преобразователя AuricSound S7 удалось собрать всего за сутки: Основой AuricSound S7 служит ЦАП ESS Twin SABRE ES9028Q2M

    12:2725

    Samsung поможет медицине Мексики, чтобы усилить свои позиции в регионе: Фонд Карлоса Слима владеет мексиканским мобильным оператором Telcel, которому принадлежит 70% местного рынка.

    12:193

    В Японии к 2025 году появятся беспилотные грузовые суда: Японские судоходные компании работают над беспилотными грузовыми кораблями

    11:4311

    LG открыла центры, которые занимаются искусственным интеллектом и робототехникой: Этот шаг является частью глобальной стратегии LG Electronics по модернизации своих центров исследований и разработок

    11:171

    От Samsung ждут рекорда по итогам второго квартала 2017: Помочь в этом компании должны высокие цены на полупроводниковую продукцию и большой спрос на дисплеи OLED, а также отличные продажи флагманского смартфона Samsung Galaxy S8

    11:0514

    Мобильный телефон VKWorld Z3310, являясь лучше оснащенным, будет вдвое дешевле Nokia 3310 (2017): Подробности об аппаратных характеристиках устройства VKworld пока держит в секрете

    10:516

    Опубликованы фотографии задней панели смартфона Meizu Pro 7: Недавно две версии Meizu Pro 7 (M792C и M792Q) прошли сертификацию в Китае

    10:393

    Внешний накопитель Seagate Game Drive Hub предназначен для игровых консолей Microsoft: Объем накопителя Seagate Game Drive Hub — 8 ТБ

    09:55

    Western Digital планирует увеличить ставку на торгах за полупроводниковый бизнес Toshiba: Пока ставка консорциума с участием Broadcom и Silver Lake больше

    09:39

    Стало известно, когда Google прекратит техническую поддержку смартфонов Pixel и Nexus: Владельцы моделей Nexus 6 и 9 могут рассчитывать на техподдержку только до октября текущего года

    09:132

    В ближайшие два года Idemitsu Kosan увеличит выпуск материалов для OLED на 70%: В ближайшие два года Idemitsu Kosan увеличит выпуск материалов для OLED на 70%

    08:00

    В базе SiSoftware появился процессор Intel, возможно, оснащённый очень производительным интегрированным GPU AMD: Intel уже тестирует CPU и встроенным GPU AMD

    07:3028

    ПО GFXBench говорит о том, что у смартфона Google Pixel XL2 будет дисплей с соотношением сторон 2:1 и 128 ГБ флэш-памяти: Google Pixel XL2 получит лишь 4 ГБ ОЗУ

    07:002

    По подсчетам IDC, в первом квартале 2017 года было продано 23,4 млн принтеров, МФУ и копиров: Рынок принтеров, МФУ и копиров за год вырос на 1,2%

    07:00

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