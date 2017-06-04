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    4 июня 2017

    MSI показала адаптер PCIe для установки двух SSD формата M.2 в массив RAID 0: MSI предлагает соединять SSD формата M.2 в быстрый массив RAID

    21:3116

    В минувшем квартале 83,4% прибыли на рынке смартфонов досталось Apple: На Samsung приходится 12,9% суммарной операционной прибыли отрасли

    21:2278

    Компьютерные корпуса Phanteks Evolv Shift и Evolv Shift X выделяются необычным соотношением сторон: Корпуса Phanteks Evolv Shift и Shift X были показаны на Computex 2017

    20:559

    Компания Sony анонсировала разработку полнокадровой системы CineAlta нового поколения: Размер кадра камер системы Sony CineAlta нового поколения равен 36 x 24 мм

    17:539

    Графический процессор 3D-карты Galax GTX 1080 Ti HOF Limited Edition разогнан до 1759 МГц: На 3D-карте Galax GTX 1080 Ti HOF Limited Edition есть три разъема дополнительного питания

    17:322

    3D-карта Galax GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition оснащена водоблоком: На 3D-карте Galax GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition есть три разъема дополнительного питания

    16:37

    Компьютерный корпус Enermax Grace Fun напоминает холодильник : Корпуса Enermax Grace Fun и Grace Mesh рассчитаны на платы типоразмера ATX

    12:135

    Waymo планирует перенести свою технологию самоуправляемого вождения на грузовики: По мнению Waymo, в ближайшие годы самоуправляемые грузовики будут эксплуатироваться на длинных маршрутах

    11:4611

    Konica Minolta и Pioneer создали совместное предприятие : Совместное предприятие Konica Minolta Pioneer OLED будет выпускать осветительные панели OLED

    11:25

    Doogee готовит очередной четырехкамерый смартфон X20 и защищенную модель BL5000: Анонс новинок ожидается в июне-июле

    11:156

    Выход смартфона Essential PH-1 оказался под вопросом из-за грядущего судебного разбирательства: В ходе расследования ситуации стало известно, что Essential Products дважды отказывали в регистрации данной торговой марки

    11:0414

    Контрактные цены на флэш-память типа NAND выросли на 25% в первом квартале и продолжат расти в течение года: Причина роста цен, как уже сообщалось неоднократно, заключается в текущем переходе индустрии от планарной памяти к флэш-памяти 3D NAND

    10:514

    Топ-менеджер Apple Music и iTunes Бозома Сейнт Джон уходит из Apple: ple отказывается комментировать информацию

    10:3912

    На выпуск объектива Pinhole Pro собрано более $130 000: Угол поля зрения Pinhole Pro соответствует фокусному расстоянию 50 мм

    10:3516

    Компьютерный корпус Enermax Equilence предназначен для сборки тихих ПК: Enermax Equilence поддерживает установку трех радиаторов СВО форматов 360, 280 и 240 мм

    10:352

    SoC Snapdragon 660 в составе смартфона Oppo R11 демонстрирует высокий уровень производительности в GeekBench: Анонс Oppo R11 ожидается 10 июня

    10:313

    Системная плата Supermicro C7X299-PGF, основанная на чипсете Intel X299, поддерживает интерфейс удаленного управления IPMI: Вместе с C7X299-PGF производитель предложит модель C7X299-PG без поддержки IPMI

    10:105

    Системная плата EVGA X299 Dark оснащена четырьмя разъемами питания: Оформление участка EVGA X299 Dark с шестью слотами расширения напоминает 3D-карту

    09:444

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