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    13 июня 2017

    МФУ Toshiba e-Studio 4508LP может печатать обычным и стираемым тонером: Скорость печати обычным черным тонером достигает 45 страниц в минуту, стираемым — 35 страниц в минуту

    23:4413

    Опубликованы живые изображения смартфона LeEco Le Max 3: LeEco Le Max 3 получил цельнометаллический корпус и SoC Qualcomm Snapdragon 821

    23:165

    Домашняя камера видеонаблюдения Logitech Circle 2 подходит для установки в помещениях и на улице: Камера Circle 2 способна вести вещание в формате 1080p, в том числе — ночью

    23:005

    Продажи PS4 превысили 60 млн единиц, консоль может улучшить результат PS2: Аналитики отмечают, что PS4 продается так же активно, как и PS2 в свое время

    22:187

    Huawei собрала свыше 350 000 заявок на смартфон Honor 9 всего за день: 350 000 заявок было оформлено только через магазин JD.com

    22:155

    Новый флагман HTC снова нельзя назвать прочным устройством: HTC U11 достаточно легко согнуть

    19:337

    Две по пять, и две по восемь: представлен смартфон Doogee X30 с четырьмя камерами: Doogee X30 получил четырехъядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти

    18:558

    Процессорный охладитель Be Quiet! Shadow Rock TF 2 оснащён вентилятором с невысокой частотой вращения: Процессорный охладитель Be Quiet! Shadow Rock TF 2 стоит 60 евро

    18:2014

    Huawei Enjoy 7 – 5-дюймовый смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 425: Huawei Enjoy 7 в версии с 2 ГБ ОЗУ оценен в $160

    17:30

    Старшие процессоры Intel Core i9 появятся в продаже в октябре: Intel запустит в продажу CPU Core i9 в три этапа

    16:513

    Суд запретил продажи смартфонов Huawei в Великобритании из-за иска патентного тролля: Huawei проиграла суд компании Unwired Planet

    16:399

    Один из смартфонов Google Pixel второго поколения будет производиться компанией LG: За выпуск Google Pixel XL2 будет отвечать LG

    15:32

    Тим Кук впервые подтвердил работу Apple над технологиями беспилотных автомобилей: Глава Apple раскрыл первые подробности о беспилотных авто

    15:2029

    Звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 оснащена контроллером подсветки: Продажи Sound BlasterX AE-5 начнутся в июле по цене $150

    14:5620

    Waymo прощается с беспилотными машинами Firefly: Waymo больше не будет использовать свои беспилотные авто Firefly

    14:521

    Европейский вариант смартфона Samsung Galaxy Note7R прошел сертификацию FCC : Смартфоны Samsung Galaxy Note7R могут появиться на европейском рынке уже в июле

    14:203

    Sierra Wireless объявила о доступности открытой аппаратной платформы mangOH Red, предназначенной для IoT: Для платформы mangOH Red характерна широкая функциональность и малое энергопотребление

    13:543

    Защищённый смартфон Samsung Galaxy S8 Active получит SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Samsung Galaxy S8 Active по параметрам будет копировать Galaxy S8

    13:066

    На Toshiba снова подали в суд из-за подтасовок в отчетности: Всего истцы требуют взыскать с Toshiba почти 1 млрд долларов

    13:054

    Biostar и ASRock готовят системные платы с 12 и даже 13 слотами PCIe для добытчиков криптовалют: Biostar и ASRock выпустят системные платы с огромным количеством слотов PCIe

    12:5731

    Опубликованы подробные характеристики смартфона Oukitel U22, оснащенного четырьмя камерами: Oukitel доработала смартфон U22, разрешение камер повысилось

    12:552

    Опубликованы фотографии передней и задней панелей смартфона iPhone 8: Все три смартфона должны представить, предположительно, 17 сентября

    12:4926

    Накопители Plextor S3C и S3G основаны на платформе Silicon Motion с TLC NAND: SSD Plextor S3C и S3G используют флэш-память SK Hynix

    12:301

    LG Display возглавляет рейтинг поставщиков больших дисплеев более семи лет подряд: Второе место в этом рейтинге удерживает китайская компания BOE Technology Group

    12:272

    OmniVision OV6948 — один из самых маленьких датчиков изображения: его размеры равны 0,575 х 0,575 мм: Датчик изображения OmniVision OV6948 может найти применение в медицинской технике, носимых и других электронных устройствах

    12:187

    Магазин JD.com начал полностью автоматическую доставку товаров с использованием дронов: На данный момент утверждены первые направления доставки товаров с использованием дронов

    12:143

    MediaTek выпустила SoC MT5597 для телевизоров с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma: Несколько производителей премиальных телевизоров уже выбрали MediaTek MT5597 для новых моделей

    11:564

    Продажи процессоров AMD Ryzen Threadripper могут начаться 27 июля: Процессоры AMD Ryzen Threadripper можно будет купить как отдельно, так и в составе готовых систем

    11:517

    По слухам, Google отменила проект смартфона Pixel XL 2 Muskie: Новые смартфоны должны выйти этой осенью

    11:30

    Создан двухмерный магнит: Слой трийодида хрома толщиной один атом, сохраняющий магнитные свойства, позволяет ставить ранее невозможные эксперименты

    11:2546

    Allwinner подготовила четыре новые однокристальные системы для различных устройств: В числе новинок: Allwinner H6, VR9, A63 и V5

    11:15

    Разработчики приписывают беспроводным наушникам Wearhaus Beam «студийное качество» и украшают их настраиваемой подсветкой: Сбор средств на выпуск наушников Wearhaus Beam организован на сайте Kickstarter

    11:015

    Huawei утверждает, что в декабре 2016 компания продала больше смартфонов, чем Apple: Представитель Huawei также добавил, что компания опередила лидера данного рынка Samsung в некоторых странах мира, не уточнив, в каких именно

    10:3619

    Amazon может стать первой компанией стоимостью $1 трлн: На долю Amazon в обозримом будущем может прийтись до 98% американских продаж товаров общего пользования

    10:289

    Synaptics приобрела компании Conexant и Marvell Technology Group: Обе сделки будут закрыты в третьем квартале

    10:138

    Представлены декоративные электрофоретические панели E Ink Prism семи цветов: Декоративные электрофоретические панели E Ink Prism уже доступны для заказа

    10:102

    Анонс Samsung Galaxy Note 8 ожидается в августе в Нью-Йорке: Samsung Galaxy Note 8 должен стать первым смартфоном с SoC Snapdragon 836

    09:574

    Эскиз Samsung Galaxy Note8 раскрыл местоположение дактилоскопического датчика: Смартфон Samsung Galaxy Note8 будет оснащен разъемами USB-C и TRS диаметром 3,5 мм

    09:4220

    Игровой ПК MSI Infinite A стилизован под электронные компоненты с подсветкой: Системе MSI Infinite A достаточно блока питания мощностью 550 Вт

    08:214

    Процессор Intel Core i9-7900X можно разогнать до 5 ГГц при использовании ЖСО и до 4,5 ГГц, используя обычный башенный кулер: Intel Core i9-7900X показал, на что способен в разгоне

    08:0014

    Logitech PowerPlay — коврик, умеющий постоянно подзаряжать лежащую на нём мышку: Logitech PowerPlay оценивается в 100 долларов

    07:3013

    Видео дня: смартфон Essential PH-1: Essential PH-1 засветился на видео

    07:004

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