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    10 июня 2017

    В мониторах Samsung C27HG70 и C32HG70 используется технология квантовых точек: Как и старшая модель, мониторы CHG70 поддерживают HDR и AMD Radeon FreeSync 2

    20:0129

    За год продажи коммутаторов Ethernet увеличились на 3,3%, маршрутизаторов — уменьшились на 3,7%: Крупнейшим поставщиком коммутаторов Ethernet, занимающим 55,1% рынка, является компания Cisco

    19:347

    Хранилища с сетевым подключением QNAP TVS-882BR могут быть оснащены приводами Blu-ray: Основой хранилищ QNAP TVS-882BR служит процессоры Intel Core i5 или i7 седьмого поколения

    18:038

    Samsung CHG90 — первый в мире 49-дюймовый монитор с соотношением сторон 32:9, поддержкой HDR и AMD Radeon FreeSync 2: В Samsung CHG90 используется жидкокристаллическая панель типа VA

    16:4042

    Производитель продемонстрировал преимущество OnePlus 5 над OnePlus 3 в звукозаписи: OnePlus 5 записывает звук гораздо лучше предшественников в шумной обстановке

    11:554

    SoC Snapdragon 660 была выпущена вместо замедленной версии Snapdragon 835: Возможно, поэтому мобильная платформа Snapdragon 660 первой в 600-й серии получила процессорные ядра Kryo

    11:2511

    Опубликованы концепт-арты безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2 : Можно предположить, что в итоге смартфон будет выглядеть совершенно иначе

    11:025

    Смартфон Elephone P8 получил усилитель NXP : Elephone P8 поступит в продажу в конце месяца

    10:473

    Обе камеры смартфона OnePlus 5 имеют разрешение 16 Мп: В данный момент неизвестными остаются только разрешение второго модуля основной камеры и емкость аккумулятора

    10:21

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