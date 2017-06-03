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    3 июня 2017

    Ноутбук-трансформер Asus Chromebook Flip C101 построен на однокристальной системе Rockchip RK3399: Asus Chromebook Flip C101 заменит модель 2015 года Asus Chromebook Flip C100

    15:055

    Asus Chromebook Flip C213NA – ученический ноутбук-трансформер с камерой в клавиатурном блоке: Asus Chromebook Flip C213NA построен на платформе Intel Apollo Lake

    13:506

    Google повысила точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей: Стоит отметить, что еще четыре года назад точность распознавания английского языка составляла 75%

    13:4535

    Смартфону OnePlus 5 приписывают аккумулятор меньшей емкости, чем у OnePlus 3T: Анонс OnePlus 5 ожидается 15 июня

    13:322

    Xiaomi выпустила адаптер с разъемами Mini DisplayPort, USB-C и двумя USB-A: Толщина аксессуара составляет 12 мм

    13:243

    Смартфон Essential PH-1 будет получать ежемесячные обновления: Энди Рубин пообещал начать отгрузки Essential PH-1 до конца текущего месяца

    12:543

    Безвентиляторный ПК Zotac PI225 на платформе Intel Apollo Lake лишь немного крупнее Raspberry Pi: Zotac PI225 оснащен двумя портами USB 3.0 Type-C

    12:507

    Фотогалерея Google Photos стала более упорядоченной: Eжедневно в Google Photos загружается 1,2 млрд фотографий

    12:416

    Gigabyte показала системную плату GA-AB350N Gaming WiFi типоразмера Mini-ITX с процессорным гнездом AM4: Gigabyte GA-AB350N Gaming WiFi получила только один слот PCI-Express, хотя ранее говорилось о нескольких

    11:403

    Стала известна реакция Western Digital на решение Toshiba вернуть себе часть активов полупроводникового производства, выделенного в самостоятельное предприятие: Настойчивость Western Digital становится понятной, если учесть стоимость возвращаемых активов

    10:5612

    Материнская плата Gigabyte X299-UD4 может войти в число самых доступных моделей на чипсете Intel X299: Gigabyte X299-UD4 ориентирована скорее на процессоры Intel Kaby Lake-X, чем на Skylake-X

    10:551

    Китайская компания Yeolight показала осветительную панель и автомобильные задние фонари, изготовленные по технологии OLED: Компания Yeolight Technology была образована отделением от компании Visionox в 2015 году

    10:084

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