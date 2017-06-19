  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 июня 2017

    OnePlus показала полтора десятка вариантов дизайна смартфона OnePlus 5, которые так и не стали финальными: OnePlus 5 запечатлели на видео

    19:518

    Sony пока не имеет планов по выпуску гарнитуры PS VR нового поколения: Гарнитуру PS VR 2 ожидать в ближайшее время не стоит

    18:04

    «Microsoft Surface Laptop — это не ноутбук, а наполненный клеем монстр», — утверждают специалисты iFixit: Microsoft Surface Laptop заработал у iFixit ноль баллов

    17:1233

    Intel внедрит поддержку Wi-Fi и USB 3.1 в чипсеты следующего поколения, но только в 2018 году: Наборы системной логики Intel Z390 и H370 получат интегрированные адаптеры Wi-Fi и USB 3.1

    16:4412

    Видеокарта Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G получила семь видеовыходов: Gigabyte представила карту Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G

    16:204

    Появились первые изображения объектива Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD: Какие-либо подробности о новинке пока отсутствуют

    13:4812

    Старшие процессоры Core i9 станут первыми среди настольных CPU Intel, которые будут основаны на кристаллах MCC: Intel нужно время, чтобы адаптировать кристаллы MCC для платформы HEDT

    13:4619

    LG представила две новые модификации смартфона G6: LG G6 стал доступен в новых цветовых вариантах

    13:434

    Микроконтроллеры Microchip PIC32MX1/2 XLP отличаются от предшественников большей производительностью и меньшим энергопотреблением: Технология XLP позволила снизить потребляемый ток в режиме Deep Sleep до 673 нА

    12:285

    Intel уверяет, что CPU Core i7-7740X без труда будет работать на частоте 5 ГГц: Core i7-7740X осилит планку в 5 ГГц при напряжении 1,2-1,34 В

    12:2418

    Основные спецификации смартфона OnePlus 5 появились накануне анонса; названа новая емкость аккумулятора: Анонс смартфона OnePlus 5 ожидается завтра, 20 июня

    12:051

    Смартфон YotaPhone 3 получит дисплеи диагональю 5,5 и 5,2 дюйма, а также камеры разрешением 12 и 13 Мп: Смартфон YotaPhone 3 оснастят SoC Snapdragon 625

    12:0214

    Суперкомпьютер Lenovo MareNostrum 4, занимающий 13 место в TOP500, установлен в здании бывшей церкви: Конфигурация MareNostrum 4 включает более 3400 узлов

    11:3634

    Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight остается недосягаемым лидером списка TOP500: Опубликована 49-я редакция списка самых высокопроизводительных систем TOP500

    10:5411

    Samsung хочет продать свое китайское подразделение, которое занимается светодиодной продукцией: В конечном итоге Samsung должна изменить подход, начав заказывать светодиодную продукцию у китайских поставщиков

    10:3911

    Владельцы Microsoft Surface Laptop могут вернуться к Windows 10 S после обновления до Windows 10 Pro: Ранее говорилось, что обратного пути не будет, повторно установить Windows 10 S не получится

    10:038

    Смартфон Xiaomi Mi 6 в ранее недоступном белом цвете предлагается почти за $400: На фоне успеха Xiaomi Mi 6, а также грядущих анонсов новых смартфонов аналитики начали поднимать прогнозы по продажам устройств компании за 2017 год

    09:44

    Медиаплеер Zidoo X7 работает под управлением ОС Android 7.1: Производитель оценил Zidoo X7 в $69

    09:407

    Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей: Пробки являются довольно большой проблемой Лос-Анджелеса

    09:3333

    Сетевые хранилища Synology DiskStation DS1517 и DS1817 получили несколько портов Ethernet с агрегацией: NAS Synology DiskStation DS1517 и DS1817 имеют схожую платформу, но разное оснащение

    09:054

    По данным BayStreet Research, продажи смартфонов Google Pixel составляют 1,8 млн единиц: Выход Google Pixel ожидается этой осенью

    09:032

    На этой неделе ожидается анонс объектива Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2: Подробные технические характеристики Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD USD G2 пока неизвестны

    09:001

    TDP графической карты Radeon Vega Frontier Edition с жидкостным охладителем составляет без малого 400 Вт: Radeon Vega Frontier Edition может потреблять до 375 Вт

    09:006

    Ukooo Umix — клон Xiaomi Mi Mix со сдвоенной камерой стоимостью $100: За эти деньги нам обещают устройство с еще более тонкими рамками, чем у Xiaomi Mi Mix

    08:571

    Samsung готовит защищённый планшет Galaxy Tab Active нового поколения: Скоро на рынок выйдет планшет Samsung Galaxy Tab Active 2

    08:301

    Cowen and Company прогнозирует рекордные продажи смартфонов iPhone уже в этом квартале: По слухам, анонс iPhone 8 ожидается 17 сентября

    08:232

    OnePlus 5 получит аккумулятор емкостью 3300 мА•ч и поддержку технологии быстрой зарядки Dash Charge: Глава OnePlus утверждает, что эти разговоры прекратятся после выхода смартфона

    08:141

    По слухам, оптический сканер отпечатков пальцев засвечивает дисплей смартфонов Samsung: Возможно, данное решение найдет применение в смартфоне Samsung Galaxy Note 8

    08:0714

    Huawei зарегистрировала торговую марку 4D Touch: Huawei может представить 4D Touch вместе со смартфоном Huawei Mate 10

    07:5713

    Samsung запускает бета-тестирование голосового ассистента Bixby в США: Samsung предлагает желающим протестировать Bixby

    07:301

    Intel расширила ассортимент встраиваемых процессоров четырьмя моделями Xeon: Intel представила девять новых встраиваемых CPU

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018