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    11 июня 2017

    Стала известна стоимость смартфонов Moto G5S Plus, Moto X4 и Moto Z2 Force: Moto Z2 Force оценен в $610, две другие модели будут дешевле

    23:502

    Samsung Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном на SoC Snapdragon 836: Qualcomm Snapdragon 836 будет отличаться от платформы Snapdragon 835 только частотой CPU и GPU

    23:304

    Huawei грозится за пять лет стать лидером рынка ПК: Huawei хочет стать лидером рынка ПК

    19:2110

    Обновлённые ноутбуки Apple MacBook Pro и MacBook, как и ранее, практически не пригодны к ремонту: Apple не улучшила ремонтопригодность своих ноутбуков

    19:0524

    Комплектов Leica M Monochrom Limited Edition Jim Marshall Set выпущено всего 50 штук: В комплект входит камера Leica M Monochrom, объектив Summilux-M 50 MM F/1.4 ASPH, фотоальбом Jim Marshall: Jazz Festival и фото Телониуса Монка

    14:087

    Western Digital пока не удалось склонить Toshiba в свою сторону при выборе покупателя полупроводникового производства: Покупатель заплатит за полупроводниковый бизнес Toshiba не менее 18 млрд долларов

    12:24

    В бухучете Fujifilm выявлены нарушения: Fujifilm задерживается с публикацией годового отчета

    11:342

    Slickwraps начала продавать наклейки для стилуса Apple Pencil: Компания Slickwraps давно предлагает наклейки, позволяющие придать больше индивидуальности вашему мобильному устройству

    11:242

    Новая версия ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air получила другую начинку и дактилоскопический датчик: Ноутбук получил измененный тачпад, в правой верхней его части появился дактилоскопический датчик

    11:1612

    В этом году прогнозируется выпуск 50-55 миллионов смартфонов Apple iPhone с экранами AMOLED: Поставщики приступили к отгрузке компонентов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения

    10:5822

    Менее чем за год Pokemon Go скачали 750 млн раз: Бесплатная ролевая мобильная игра Pokemon Go была выпущена 6 июля прошлого года

    10:539

    Смартфон Moto M2 может получить SoC Helio X20 и 4 ГБ ОЗУ: Moto M был выпущен в ноябре, есть большая вероятность, что Moto M2 поступит в продажу значительно раньше.

    10:402

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