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    25 июня 2017

    Компания Meizu назвала смартфоны, которые получат обновление ОС Android 7.0 Nougat: Обновление будет готово 10 июля

    12:156

    Аналитики считают, что Huawei, Oppo и Vivo не смогут выполнить план по поставкам смартфонов: Эти китайские производители не могут наращивать поставки за пределами Китая так агрессивно, как считалось ранее

    11:489

    В базе данных TENAA замечен новый смартфон Oppo A77, отличающийся от представленного в мае: Новый смартфон Oppo A77 даже внешне отличается от... Oppo A77

    11:221

    Инсайдеры показали, как будет выглядеть смартфон iPhone 8 : Анонс iPhone 8, предположительно, состоится 17 сентября

    10:5651

    Microsoft подтвердила утечку исходных текстов Windows 10: Исходные тексты могут быть использованы для поиска уязвимых мест Windows 10

    10:5125

    Tesla создает собственный музыкальный сервис: Представители американской компании, выпускающей электромобили, общаются с крупными музыкальными лейблами

    10:363

    Nissan рекламирует систему ProPilot следующего поколения электромобиля Leaf: Конечно же, ProPilot уступает системе автопилота, реализованной в автомобилях Tesla

    10:143

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